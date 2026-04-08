Keane, dont la franchise a souvent fait les beaux jours des plateaux télévisés, est réputé pour ses critiques répétées à l’égard de Trent Alexander-Arnold. Il avait d’ailleurs commencé à émettre des réserves sur le latéral anglais alors que celui-ci évoluait encore sous les couleurs de Liverpool. L’année dernière, alors que le transfert du latéral vers la capitale espagnole se profilait déjà, l’ancien international avait émis des doutes, dans le podcast Stick to Football, quant à l’aptitude de l’Anglais à s’intégrer au Real : « Si Trent Alexander-Arnold rejoint le Real Madrid, alors bonne chance – comme si le Real ne savait pas défendre », avait-il déclaré, remettant déjà en question les qualités défensives du natif de Liverpool.

Après vingt-et-une années passées chez les Reds, le natif de Liverpool a donc posé ses valises à Madrid l’été dernier contre un chèque de dix millions d’euros. S’il n’a pas encore réussi à s’imposer durablement en Espagne, en raison notamment de pépins physiques à répétition, l’international anglais a tout de même déjà délivré cinq passes décisives en 23 apparitions sous la tunique blanche.

Néanmoins, trois de ces cinq passes décisives ont été délivrées lors des trois dernières sorties, dont celle, cruciale, qui a permis à Kylian Mbappé d’inscrire le but du 2-1 face au Bayern Munich à la 74^e minute. « Avant la rencontre, nous avons évoqué la nécessité de percer derrière leur défense en attaquant les espaces derrière leurs latéraux, et j’ai senti l’occasion se présenter », a expliqué Alexander-Arnold au micro de CBS. « J’ai vu Kylian partir, j’ai adressé le ballon avec beaucoup de puissance, et il a parfaitement conclu l’action. »

Malgré ces signes encourageants, le natif de Liverpool a récemment essuyé un revers amer : non retenu par le sélectionneur anglais Thomas Tuchel pour les amicaux face à l’Uruguay (1-1) et au Japon (0-1) fin mars. Le technicien allemand a justifié son choix en précisant qu’il ne s’agissait pas d’une décision contre Alexander-Arnold, mais bien d’un choix en faveur d’autres joueurs. « Il ne s’agit pas de ce que Trent ne peut pas nous apporter », a expliqué Tuchel. « Je sais très bien ce dont Trent est capable et où se situent ses points forts. »

Tuchel n’a plus convoqué le latéral droit depuis juin 2023, date de son 34e et dernier match international. Alors que la saison entre dans sa phase décisive, Alexander-Arnold entend bien multiplier les performances de ce calibre pour s’imposer dans les plans du sélectionneur et décrocher un billet pour la Coupe du monde 2024.