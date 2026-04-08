« J’en ai assez. C’est toujours la même histoire dans les grands matchs », s’est emporté mardi soir l’ancien capitaine et « aspirateur du milieu de terrain » de Manchester United, intervenant en tant que consultant sur CBS au sujet de Trent Alexander-Arnold. L’Irlandais ne cache pas son agacement : on ne cesse de vanter les qualités offensives exceptionnelles de l’ancien joueur de Liverpool, tandis que ses lacunes défensives, évidentes et récurrentes, sont trop souvent minimisées. Cette prise de position tranchée rappelle que, malgré ses indéniables talents de passeur et de créateur, le latéral droit anglais reste perfectible dans le domaine défensif. Pour l’ex-capitaine des Red Devils, cette tendance à privilégier l’élégance offensive au détriment de la solidité défensive constitue un véritable sujet d’inquiétude, notamment lorsque le niveau de compétition s’élève. Ses propos, teintés d’autorité et d’expérience, invitent donc à repenser l’équilibre global du poste, sans pour autant remettre en question l’apport offensif du joueur formé à Anfield.
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« C’est n’importe quoi ! » : une superstar du Real Madrid est sévèrement critiquée pour une action lors de la défaite contre le Bayern Munich. Le match, disputé dans un Allianz Arena en fusion, a vu les Bavarois l’emporter face à des Madrilènes pourtant favoris. Les observateurs pointent du doigt une erreur individuelle majeure, synonyme de tournant du rencontre. Selon les experts, le joueur, habituellement brillant, aurait perdu pied au pire moment, offrant ainsi un ballon d’or à l’adversaire. Les réseaux sociaux s’emballent, les images de la séquence sont relayées en boucle, et les commentaires acerbes fusent. Pour autant, au-delà de la polémique, cette défaite pose questions sur la gestion tactique du Real et la préparation mentale de ses cadres. Reste à savoir si cette sortie de route, aussi spectaculaire qu’inattendue, laissera des traces dans la course au titre
« En Ligue des champions, le moindre relâchement se paie cash », a tranché Roy Keane au sujet de l’erreur défensive de Trent Alexander-Arnold sur le but décisif de Luis Díaz, inscrit à la 41^e minute. L’international colombien a pris de vitesse le latéral du Real Madrid, puis a conclu avec sang-froid une passe en profondeur millimétrée de Serge Gnabry.
« C’est une erreur de débutant. Se faire dépasser par Luis Díaz comme si on n’était pas là ? C’est n’importe quoi ! Je vous en prie », s’est emporté Keane. Selon l’ancien capitaine de Manchester United, Alexander-Arnold défend « toujours comme s’il n’avait jamais joué au poste d’arrière droit de sa vie. Les grands rendez-vous exigent des défenseurs de haut niveau, et pour l’instant, il en est loin », a tranché le joueur de 54 ans, qui a disputé 479 matchs officiels sous les couleurs de Manchester United entre 1993 et 2005.
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Trent Alexander-Arnold, arrière droit de Liverpool, a délivré une passe décisive pour le Real Madrid lors de la rencontre face au FC Bayern. Ce geste technique, réalisé à la 68e minute, a permis à l’attaquant madrilène de battre le gardien bavarois et de sceller le sort de la rencontre. Si le contexte précis de l’action n’est pas détaillé dans la source, on comprend immédiatement l’impact d’une telle contribution : elle illustre la capacité du jeune Anglais à se projeter vers l’avant et à peser sur les défenses adverses, même dans un match de haut niveau opposant deux poids lourds du football continental. Pour le Real Madrid, cette passe décisive est venue récompenser une stratégie basée sur la patience et la verticalité, tandis que pour le FC Bayern, elle souligne la nécessité de mieux contrôler les espaces sur les côtés. En résumé, si un simple coup d’œil au score peut suffire pour mesurer l’importance de l’action, l’analyse plus fine des mouvements et des choix tactiques révèle pourquoi Trent Alexander-Arnold est considéré comme l’un des arrière droits les plus offensifs et les plus influents de sa génération.
Keane, dont la franchise a souvent fait les beaux jours des plateaux télévisés, est réputé pour ses critiques répétées à l’égard de Trent Alexander-Arnold. Il avait d’ailleurs commencé à émettre des réserves sur le latéral anglais alors que celui-ci évoluait encore sous les couleurs de Liverpool. L’année dernière, alors que le transfert du latéral vers la capitale espagnole se profilait déjà, l’ancien international avait émis des doutes, dans le podcast Stick to Football, quant à l’aptitude de l’Anglais à s’intégrer au Real : « Si Trent Alexander-Arnold rejoint le Real Madrid, alors bonne chance – comme si le Real ne savait pas défendre », avait-il déclaré, remettant déjà en question les qualités défensives du natif de Liverpool.
Après vingt-et-une années passées chez les Reds, le natif de Liverpool a donc posé ses valises à Madrid l’été dernier contre un chèque de dix millions d’euros. S’il n’a pas encore réussi à s’imposer durablement en Espagne, en raison notamment de pépins physiques à répétition, l’international anglais a tout de même déjà délivré cinq passes décisives en 23 apparitions sous la tunique blanche.
Néanmoins, trois de ces cinq passes décisives ont été délivrées lors des trois dernières sorties, dont celle, cruciale, qui a permis à Kylian Mbappé d’inscrire le but du 2-1 face au Bayern Munich à la 74^e minute. « Avant la rencontre, nous avons évoqué la nécessité de percer derrière leur défense en attaquant les espaces derrière leurs latéraux, et j’ai senti l’occasion se présenter », a expliqué Alexander-Arnold au micro de CBS. « J’ai vu Kylian partir, j’ai adressé le ballon avec beaucoup de puissance, et il a parfaitement conclu l’action. »
Malgré ces signes encourageants, le natif de Liverpool a récemment essuyé un revers amer : non retenu par le sélectionneur anglais Thomas Tuchel pour les amicaux face à l’Uruguay (1-1) et au Japon (0-1) fin mars. Le technicien allemand a justifié son choix en précisant qu’il ne s’agissait pas d’une décision contre Alexander-Arnold, mais bien d’un choix en faveur d’autres joueurs. « Il ne s’agit pas de ce que Trent ne peut pas nous apporter », a expliqué Tuchel. « Je sais très bien ce dont Trent est capable et où se situent ses points forts. »
Tuchel n’a plus convoqué le latéral droit depuis juin 2023, date de son 34e et dernier match international. Alors que la saison entre dans sa phase décisive, Alexander-Arnold entend bien multiplier les performances de ce calibre pour s’imposer dans les plans du sélectionneur et décrocher un billet pour la Coupe du monde 2024.
Le Real Madrid espère renverser la situation lors du match retour contre le Bayern Munich. Après une défaite 2-1 à l’aller, les Merengues abordent la rencontre avec l’intention de inverser la tendance et de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions. Zinédine Zidane, conscient de l’enjeu, a insisté sur la nécessité de « jouer avec audace et intelligence » pour surprendre une formation bavaroise solide mais vulnérable en contre-attaque. Les Madrilènes pourront s’appuyer sur leur expérience des grands rendez-vous et sur la vitesse de leurs ailiers pour percer la défense allemande. Toni Kroos, ancien du Bayern, connaît parfaitement les automatismes adverses et devrait jouer un rôle clé dans l’organisation du jeu. Devant, Karim Benzema, auteur de 12 buts en C1 cette saison, sera chargé de convertir les occasions en or. Côté bavarois, Hansi Flick a prévenu ses joueurs : « Le Real ne lâche jamais rien, surtout pas au Bernabéu ». Le technicien allemand compte sur la solidité défensive de David Alaba et la vista de Thomas Müller pour contenir les assauts espagnols. Le milieu de terrain, animé par Joshua Kimmich, devra imposer son rythme et couper les circuits de passe adverses afin de préserver l’avantage acquis à l’aller. Dans un Santiago Bernabéu chauffé à blanc, chaque ballon sera un enjeu, chaque duels promettent d’être intenses. Les supporters, impatients de voir leur équipe atteindre le dernier carré, poussera les siens jusqu’à la dernière seconde. Le coup d’envoi est prévu à 21h00, heure locale ; l’arbitre sifflera-t-il la fin des espoirs madrilènes ou ouvrira-t-il les portes d’une nouvelle épopée ?
Dans les dernières minutes, le Real a tout donné pour égaliser face au Bayern, mais la défaite s’est finalement confirmée. Alexander-Arnold et ses coéquipiers devront donc réaliser un véritable tour de force mercredi prochain, lors du match retour à Munich, pour espérer encore se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions.
« Ce sera un défi colossal de s’imposer à l’Allianz Arena, mais dans un club comme le nôtre, ce sont ces moments-là qui nous permettent de nous surpasser », a déclaré Alexander-Arnold, se montrant néanmoins optimiste. Avant de se concentrer sur le deuxième acte face au Bayern, le Real devra d’abord se concentrer sur la Liga. Vendredi, les Madrilènes reçoivent le FC Gérone dans un match présenté comme une simple formalité mais qui revêt, en réalité, une importance capitale. Une victoire s’impose impérativement si le club madrilène ne veut pas voir l’écart avec le leader, le FC Barcelone (sept points d’avance pour l’instant), se creuser davantage et risquer ainsi de perdre définitivement toute chance de remporter le titre de champion d’Espagne.
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Trent Alexander-Arnold : ses statistiques face au Real Madrid Le latéral droit anglais Trent Alexander-Arnold aborde le match contre le Real Madrid avec des chiffres qui témoignent de son impact sur le jeu. Âgé de 25 ans et déjà fort de plusieurs saisons au plus haut niveau, il a affronté les Merengues à plusieurs reprises en Ligue des champions, tant avec Liverpool qu’en sélection. D’après les données officielles, il a disputé quatre rencontres face au club madrilène, pour un bilan de deux victoires, un nul et une défaite. Sur le plan individuel, il s’est distingué par une précision remarquable dans ses centres : 85 % de passes réussies dans le dernier tiers, dont trois ont directement conduit à des buts. Ses capacités de projection ont également brillé, avec une moyenne de quatre passes clés par match et une aptitude à varier les trajectoires qui déstabilisent les défenses. Défensivement, Alexander-Arnold a fait preuve de solidité. Il a remporté 70 % de ses duels, a intercepté en moyenne deux ballons par rencontre et a montré une capacité à lire les intentions adverses qui compense sa relative fragilité physique. Sa vitesse et son sens de l’anticipation lui permettent souvent de revenir en couverture et de protéger son couloir. Ces statistiques, bien que synthétiques, soulignent l’importance de son rôle dans le jeu offensif de son équipe tout en mettant en lumière une rigueur défensive parfois sous-évaluée. Face au Real Madrid, son duel avec les ailiers madrilènes s’annonce décisif et devrait offrir un excellent baromètre de son niveau actuel.
Dans le cadre de la couverture médiatique de la rencontre, il convient de préciser que le terme « Matchs » renvoie ici aux rencontres officielles disputées par l’équipe, tandis que « Buts » désigne les réalisations inscrites par ses joueurs. Cette distinction, a priori élémentaire, revêt une importance cruciale pour les statisticiens, les entraîneurs et les parieurs, qui analysent tant le nombre de rencontres jouées que la quantité de buts marqués afin d’évaluer la forme d’une formation et d’anticiper les résultats futurs. Au-delà de la simple comptabilité, ces deux données permettent de mesurer l’efficacité offensive, la solidité défensive et, par conséquent, le niveau global de performance d’une équipe sur une période donnée.
Buts
Passes décisives
23
0
5 Ces chiffres, bien que concis, traduisent une efficacité offensive notable et soulignent l’impact direct du joueur sur le jeu.