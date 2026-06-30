Les deux dernières rencontres du premier tour qualificatif se tiendront vendredi à Riga face à Israël, puis lundi à Bamberg contre Chypre. L’Allemagne, championne du monde et d’Europe en titre, est d’ores et déjà qualifiée pour la deuxième phase de groupes. Schröder est le seul joueur NBA de la sélection. « C’est un honneur de porter chaque jour l’aigle sur la poitrine », a déclaré le joueur originaire de Brunswick en marge de l’entraînement à la Max-Schmeling-Halle.

Le meneur de jeu de 33 ans comprend que certains coéquipiers aient besoin de souffler : « Tout le monde veut du temps libre et je respecte ça, bien sûr. Franz (Wagner) sort d’une blessure, Andi (Obst, ndlr) a l’impression d’avoir joué il y a deux jours à peine. » « Je veux simplement que les gens voient que je me suis engagé, que je défends les couleurs de l’Allemagne. » Ceux qui ne sont pas là auraient toutefois « contribué, au cours des trois ou quatre dernières années, à ce que nous puissions être ici aujourd’hui ».