« C’est du grand n’importe quoi », a tranché mardi à Berlin le capitaine de l’équipe nationale allemande de basket-ball, évoquant le format de la compétition : « On a gagné la Coupe du monde, on devrait être qualifiés d’office. Mais bon, c’est comme ça. »
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« C’est n’importe quoi ! » tempête la star de la NBA Dennis Schröder, visiblement furieux, tout en continuant de récolter des éloges
Les deux dernières rencontres du premier tour qualificatif se tiendront vendredi à Riga face à Israël, puis lundi à Bamberg contre Chypre. L’Allemagne, championne du monde et d’Europe en titre, est d’ores et déjà qualifiée pour la deuxième phase de groupes. Schröder est le seul joueur NBA de la sélection. « C’est un honneur de porter chaque jour l’aigle sur la poitrine », a déclaré le joueur originaire de Brunswick en marge de l’entraînement à la Max-Schmeling-Halle.
Le meneur de jeu de 33 ans comprend que certains coéquipiers aient besoin de souffler : « Tout le monde veut du temps libre et je respecte ça, bien sûr. Franz (Wagner) sort d’une blessure, Andi (Obst, ndlr) a l’impression d’avoir joué il y a deux jours à peine. » « Je veux simplement que les gens voient que je me suis engagé, que je défends les couleurs de l’Allemagne. » Ceux qui ne sont pas là auraient toutefois « contribué, au cours des trois ou quatre dernières années, à ce que nous puissions être ici aujourd’hui ».
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Dennis Schröder, malgré son calendrier chargé en NBA, est bien présent pour les qualifications à la Coupe du monde : « C’est incroyable ! »
Pour le sélectionneur national Àlex Mumbrú, l’attitude de Schröder n’est pas une évidence. « C’est incroyable d’avoir un joueur comme Dennis, qu’on appelle et qui répond immédiatement : “Je suis partant” », a déclaré l’Espagnol en saluant son capitaine. « Avec Dennis, c’est très simple. Quand l’équipe nationale allemande l’appelle, il décroche et dit : “Je suis partant.” À chaque fois. Son engagement est incroyable. »
L’absence de plusieurs « joueurs clés » s’explique : « Certains sont blessés, d’autres n’ont pas de contrat. Certains sont extrêmement fatigués, car ils ont disputé plus de 80 matchs. »