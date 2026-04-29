Arsenal a décroché une victoire cruciale 1-0 contre Newcastle le week-end dernier, gardant ainsi ses espoirs de titre intacts, mais cette performance n’a guère convaincu Scholes. L’ancien milieu de terrain de Manchester United a fait valoir qu’Odegaard descendait trop souvent en profondeur, ce qui perturbait l’équilibre d’une équipe qui peine déjà à maintenir sa fluidité au milieu de terrain.

Interrogé sur Sky Bet, Scholes a été sans détour au sujet du placement du capitaine. « Je n’ai pas vu tout le match de samedi [contre Newcastle], j’ai probablement vu la première demi-heure, mais je pense qu’Odegaard est un gros problème pour eux », a-t-il déclaré. « J’adore Odegaard, je le trouve brillant. Techniquement, il est excellent, mais il ne joue pas correctement à son poste. La moitié du temps, durant les 20 premières minutes, il était presque le joueur le plus reculé. Ce genre de football, c’est juste des conneries.

Qu’on le leur ait dit ou non, Odegaard est un numéro 10 : il doit faire le lien entre le milieu et l’attaque. Du coup, on se demande comment l’équipe peut être fluide quand il se positionne derrière Martin Zubimendi ou Declan Rice. Comment voulez-vous créer des connexions comme ça ? »