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« C’est n’importe quoi », assène Paul Scholes, estimant que Martin Ødegaard « ne joue pas correctement à son poste », et concluant qu’Arsenal se retrouve ainsi confronté à un « gros problème »
Crise d'identité tactique à l'Emirates
Arsenal a décroché une victoire cruciale 1-0 contre Newcastle le week-end dernier, gardant ainsi ses espoirs de titre intacts, mais cette performance n’a guère convaincu Scholes. L’ancien milieu de terrain de Manchester United a fait valoir qu’Odegaard descendait trop souvent en profondeur, ce qui perturbait l’équilibre d’une équipe qui peine déjà à maintenir sa fluidité au milieu de terrain.
Interrogé sur Sky Bet, Scholes a été sans détour au sujet du placement du capitaine. « Je n’ai pas vu tout le match de samedi [contre Newcastle], j’ai probablement vu la première demi-heure, mais je pense qu’Odegaard est un gros problème pour eux », a-t-il déclaré. « J’adore Odegaard, je le trouve brillant. Techniquement, il est excellent, mais il ne joue pas correctement à son poste. La moitié du temps, durant les 20 premières minutes, il était presque le joueur le plus reculé. Ce genre de football, c’est juste des conneries.
Qu’on le leur ait dit ou non, Odegaard est un numéro 10 : il doit faire le lien entre le milieu et l’attaque. Du coup, on se demande comment l’équipe peut être fluide quand il se positionne derrière Martin Zubimendi ou Declan Rice. Comment voulez-vous créer des connexions comme ça ? »
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Le lien avec Bukayo Saka
Scholes estime que l’absence de Bukayo Saka accentue les difficultés d’Odegaard. Les deux hommes avaient bâti une complicité quasi télépathique sur le flanc droit ces dernières saisons. Privé de sa principale cible pour ses passes en profondeur, le Norvégien s’égare parfois dans des zones où l’on ne l’attend pas, ce qui perturbe le travail défensif de ses partenaires. Ce manque de repères se traduit par un rendement en berne : un seul but et cinq passes décisives en 21 matchs de championnat cette saison.
« Je pense aussi que l’absence de Saka pose problème, car Odegaard s’entend très bien avec lui », a ajouté Scholes. « Dès qu’il se positionne derrière le milieu de terrain, Saka est lancé. Je ne pense pas qu’Odegaard aura cette connexion avec Viktor Gyokeres, ce n’est pas le profil de joueur. En revanche, avec Kai Havertz, ça pourrait fonctionner. »
Zubimendi et l’embrouillamini au milieu de terrain
Les critiques ne se sont pas limitées au capitaine : Scholes a aussi pointé du doigt Zubimendi, arrivé cet été avec une solide réputation de meneur de jeu. Selon l’ancien Red, l’international espagnol semble dépassé par l’intensité physique de la Premier League. Gary Neville, autre légende de Manchester United, a abondé dans ce sens, notant que le trio Zubimendi-Rice-Odegaard avait été dominé au milieu de terrain par Newcastle lors de leur dernière confrontation.
Interrogé sur l’impact du joueur recruté 51 millions de livres, Scholes a tranché : « Je ne l’ai jamais vu comme un véritable meneur de jeu. Je n’ai jamais pensé qu’il était capable de faire jouer son équipe, or c’est précisément le rôle d’un milieu axial. Il ne fait pas assez progresser le ballon. »
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La course au titre prend désormais la direction de Manchester.
Alors que la course au titre entre dans sa phase finale, Scholes estime que l’avantage psychologique penche désormais clairement en faveur de Manchester City. Il souligne que l’écart d’expérience entre les deux équipes pourrait s’avérer décisif et offrir un nouveau sacre à l’Etihad Stadium.
« City a mieux géré la semaine suivant son grand match, alors qu'Arsenal a encore une fois évité de justesse la défaite contre Newcastle », analyse Scholes. « Je pense simplement que City a trouvé son rythme. L'effectif n'est certes pas très expérimenté, mais il est dirigé par un entraîneur qui l'est, et cela compte énormément. Ce sera serré, aucun doute là-dessus, mais je pense que City est capable de remporter chaque match. »