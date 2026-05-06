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VINCENT KOMPANY BAYERN MÜNCHEN IMAGO / Shutterstock
Daniel Buse

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« C'est n'importe quoi ! » Après l'élimination face au Bayern, Vincent Kompany critique la règle de la main et félicite le PSG pour son coup de maître

Ligue des Champions
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Bayern Munich
V. Kompany

L’entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, a fait preuve d’un fair-play exemplaire après l’élimination de son équipe en Ligue des champions face au PSG, tout en exprimant toutefois son incompréhension quant à l’interprétation de la règle de la main.

Lors du match aller, peu avant la mi-temps, le latéral gauche du Bayern Alphonso Davies avait reçu un ballon sur la cuisse, qui avait ensuite rebondi sur son bras. L'arbitre avait alors accordé un penalty, transformé par Ousmane Dembélé pour porter le score à 3-2. 

Mercredi, l’arbitre portugais João Pinheiro n’a pas accordé de penalty en première période lorsque le milieu du PSG João Neves a reçu le ballon sur le bras tendu, après un dégagement de son coéquipier Vitinha. « Le ballon ne passe pas du corps à la main, mais va directement sur la main. Que ce soit le fait d’un coéquipier ou non, c’est un peu n’importe quoi, un peu absurde », a réagi Kompany sur DAZN

  • L’arbitre munichois a appliqué la règle conformément à l’interprétation de l’UEFA, ce qui n’a guère satisfait l’entraîneur du Bayern : « Les règles sont ce qu’elles sont. C’est regrettable », a-t-il commenté. À cela s’est ajouté un carton jaune puis rouge potentiellement non distribué au latéral gauche du PSG Nuno Mendes pour une main, ce qui a poussé Kompany à conclure : « On ne peut pas décrire ces deux scènes autrement que comme “très décisives pour le match” ».

    Battus 4-5 à l’aller, les Bavarois ont immédiatement concédé l’ouverture du score au retour (3^e minute) et n’ont pu revenir qu’à la 94^e grâce à Harry Kane. « Bien sûr, la décision de l’arbitre à Paris nous fait encore mal, car au final, on perd à cause d’un but », a déclaré Kompany en revenant sur le penalty infligé à Davies. 

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    Kompany à propos du PSG : « Ils ont été très actifs »

    Dans le même temps, l’entraîneur du Bayern a fait preuve de fair-play. « Je ne reste pas déçu longtemps. La vie continue », a-t-il déclaré. 

    Il a félicité le tenant du titre parisien pour sa prestation à Munich, où le PSG a défendu avec rigueur autour de sa surface de réparation et n’a concédé que très peu d’occasions franches aux Munichois. « Le PSG a tout simplement très bien défendu sur les centres. Ils ont toujours bien défendu l’espace derrière, ils étaient tout simplement très actifs », a souligné Kompany à propos de l’adversaire. 

    Le club parisien s’est toujours interposé avec une activité défensive intense, notamment dans les courses, jusqu’à la fin du match. « Même si nous avons créé des occasions dangereuses, ils ont réussi à empêcher nos conclusions », a expliqué Kompany pour justifier l’incapacité de son équipe à renverser la vapeur et à se qualifier pour la finale. 

  • Les prochains matchs du FC Bayern Munich :

    Le 9 mai à 18 h 30, Wolfsburg - FC Bayern
    16 mai, 15h30 : Bayern Munich - Cologne
    23 mai à 20 h : FC Bayern - Stuttgart (finale de la Coupe d'Allemagne)
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