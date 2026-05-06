« C'est n'importe quoi ! » Après l'élimination face au Bayern, Vincent Kompany critique la règle de la main et félicite le PSG pour son coup de maître

Lors du match aller, peu avant la mi-temps, le latéral gauche du Bayern Alphonso Davies avait reçu un ballon sur la cuisse, qui avait ensuite rebondi sur son bras. L'arbitre avait alors accordé un penalty, transformé par Ousmane Dembélé pour porter le score à 3-2.

Mercredi, l’arbitre portugais João Pinheiro n’a pas accordé de penalty en première période lorsque le milieu du PSG João Neves a reçu le ballon sur le bras tendu, après un dégagement de son coéquipier Vitinha. « Le ballon ne passe pas du corps à la main, mais va directement sur la main. Que ce soit le fait d’un coéquipier ou non, c’est un peu n’importe quoi, un peu absurde », a réagi Kompany sur DAZN.