« C’est mon rêve » : Gabriel Jesus songerait chaque jour à un retour au Palmeiras alors qu’il entame la dernière année de son contrat avec Arsenal

Bien qu’il évolue au plus haut niveau du football européen sous les couleurs d’Arsenal, Jesús conserve un attachement profond pour Palmeiras. L’attaquant, arrivé chez les Gunners en provenance de Manchester City en 2022, a confié qu’il suivait de près les performances de son ancien club et qu’il aspirait sincèrement à endosser de nouveau le maillot vert avant de mettre un terme à sa carrière.

« J’y pense tous les jours, je les suis. J’ai regardé le match d’hier, malheureusement ils ont perdu contre Cerro Porteno. C’est mon rêve, j’ai déjà clairement dit qu’un jour je reviendrai, je ne sais juste pas quand, si c’est aujourd’hui, demain, donc j’y pense tous les jours », a déclaré Jesus à ESPN.