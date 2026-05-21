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« C’est mon rêve » : Gabriel Jesus songerait chaque jour à un retour au Palmeiras alors qu’il entame la dernière année de son contrat avec Arsenal
Un retour aux sources de rêve se prépare
Bien qu’il évolue au plus haut niveau du football européen sous les couleurs d’Arsenal, Jesús conserve un attachement profond pour Palmeiras. L’attaquant, arrivé chez les Gunners en provenance de Manchester City en 2022, a confié qu’il suivait de près les performances de son ancien club et qu’il aspirait sincèrement à endosser de nouveau le maillot vert avant de mettre un terme à sa carrière.
« J’y pense tous les jours, je les suis. J’ai regardé le match d’hier, malheureusement ils ont perdu contre Cerro Porteno. C’est mon rêve, j’ai déjà clairement dit qu’un jour je reviendrai, je ne sais juste pas quand, si c’est aujourd’hui, demain, donc j’y pense tous les jours », a déclaré Jesus à ESPN.
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Fidélité au Verdão
Courtisé par plusieurs clubs brésiliens et étrangers, Jesus a réaffirmé son attachement à Palmeiras. « L’avenir est entre les mains de Dieu, c’est un club que j’aime, je suis un supporter passionné, j’ai souvent dit que ma priorité au moment de rentrer au Brésil sera toujours Palmeiras », a-t-il déclaré. Une position définitive qui ravira les supporters Alviverde, encore marqués par l’explosion de ce jeune talent qui participa activement au renouveau du club dans le football brésilien.
« L’avenir appartient à Dieu. C’est un club pour lequel j’ai beaucoup d’affection, j’en suis un fervent supporter et, lorsque je reviendrai au Brésil, mon choix se portera toujours sur Palmeiras », a-t-il ajouté. Une position sans équivoque qui ravira les fidèles de l’Alviverde, qui se souviennent de lui comme de la jeune sensation ayant contribué à propulser leur club au sommet du football brésilien.
Tracer un parcours professionnel brillant
Entré en scène en mars 2015, Jesus s’est rapidement imposé comme le joyau de la formation de Palmeiras. Malgré un passage éclair chez les professionnels, il a remporté la Copa do Brasil dès sa première année, puis offert au club un titre de champion du Brésil en 2016, mettant fin à 22 ans de disette. Fait marquant : ce sacre met fin à une disette de 22 ans pour le club – un exploit que Jesus a depuis réédité avec Arsenal en guidant le club vers son premier titre national depuis plus de deux décennies.
Après ses succès brésiliens, il rejoint Manchester City, où il devient l’un des joueurs brésiliens les plus titrés de l’histoire de la Premier League. Avec quatre titres avec les Citizens et un cinquième avec les Gunners, il égale Fernandinho avec cinq médailles de champion, juste derrière Ederson, détenteur de six breloques. Son palmarès est incontestable, même si son efficacité offensive a légèrement baissé cette saison : cinq buts en 26 apparitions.
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Naviguer dans un avenir incertain à Arsenal
Sous contrat avec Arsenal jusqu’en 2027, Jesus aborde un moment charnière de sa carrière. Si l’entraîneur Mikel Arteta salue régulièrement son engagement et sa polyvalence, les incessantes rumeurs de recrutement d’un nouveau avant-centre relancent le débat sur l’avenir du Brésilien au sein des Gunners.