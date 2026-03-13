« Dans cette équipe, c’est le joueur avec lequel j’aime le plus jouer », a déclaré Ekitike à propos de l’international allemand. « J’apprécie aussi les autres joueurs, mais quand on est attaquant et qu’on a un numéro 10 qui comprend si bien le football et qui veut jouer de la même manière que soi, ça facilite les choses. »

Alors qu’Ekitike a quitté l’Eintracht Francfort pour rejoindre les Reds pour 85 millions de livres sterling avant le début de la saison, Wirtz est arrivé en provenance du Bayer Leverkusen pour 105 millions de livres sterling. Et si le Français arrive à ses fins, les deux ont beaucoup à accomplir ensemble.

« Je lui ai dit qu’on pouvait accomplir de grandes choses si on jouait ensemble. Quand il me passe le ballon, je le lui renvoie, et là, ça marche », a déclaré Ekitike. « J’adore jouer avec lui et je sais que c’est un joueur capable de me fournir de nombreuses passes décisives tout au long de la saison. C’est génial d’avoir un joueur comme ça à ses côtés, quelqu’un qui vous fait briller. »