L'entraîneur de l'Inter, Cristian Chivu, a évoqué les spéculations concernant Hakan Calhanoglu après des informations des médias en Turquie mettant en cause son absence du rassemblement de l'équipe nationale. Le meneur de jeu est resté au centre d'entraînement de l'Inter pendant cette période de trois semaines afin de finaliser sa rééducation.

Chivu a confirmé que Calhanoglu s'est entraîné sans restriction toute la semaine et qu'il est pleinement disponible pour affronter Parme samedi.

« Je sais que ces informations venaient de Turquie, je voudrais clarifier les choses, a déclaré Chivu aux journalistes. Il avait un problème qui l'a empêché d'être appelé. »