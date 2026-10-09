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« C’est moi qui ne lui ai pas donné un jour de repos ! » : Cristian Chivu répond aux rumeurs venues de Turquie sur Hakan Calhanoglu
Chivu s’exprime sur la controverse internationale autour de Calhanoglu
L'entraîneur de l'Inter, Cristian Chivu, a évoqué les spéculations concernant Hakan Calhanoglu après des informations des médias en Turquie mettant en cause son absence du rassemblement de l'équipe nationale. Le meneur de jeu est resté au centre d'entraînement de l'Inter pendant cette période de trois semaines afin de finaliser sa rééducation.
Chivu a confirmé que Calhanoglu s'est entraîné sans restriction toute la semaine et qu'il est pleinement disponible pour affronter Parme samedi.
« Je sais que ces informations venaient de Turquie, je voudrais clarifier les choses, a déclaré Chivu aux journalistes. Il avait un problème qui l'a empêché d'être appelé. »
- Anadolu Agency
L’entraîneur a pris la décision de conserver le milieu de terrain
L’entraîneur roumain a expliqué qu’il avait personnellement demandé à Calhanoglu de rester à Milan pour terminer son programme d’entraînement plutôt que de voyager afin d’aller voir ses coéquipiers en sélection. « C’est moi qui ne lui ai pas accordé de jour de repos, parce que je voulais l’avoir avec le groupe à l’entraînement », a révélé Chivu.
« Il est important pour nous par ses qualités. Nous avons fini tard et il ne pouvait pas rejoindre ses coéquipiers en sélection. »
« Il s’entraîne sans restriction depuis une semaine et il est disponible. »
Spence de nouveau en lice après une longue convalescence
Chivu a également donné des nouvelles positives au sujet du latéral Djed Spence, qui a bouclé une semaine complète d’entraînement sans restriction après une absence de deux mois due à une blessure et à la récupération post-tournoi.
« Djed a cinq bonnes séances dans les jambes. Nous ne pouvons pas oublier sa période de rééducation et ses vacances », a souligné Chivu.
« Il est désormais disponible et sera appelé. Nous sommes ravis de son retour, nous retrouvons enfin son sourire et ses qualités. »
- Getty Images Sport
Gérer la charge de l’effectif face à un calendrier éprouvant
Avec un match tous les trois jours jusqu’à la prochaine trêve internationale, Chivu a insisté sur la nécessité de protéger les principaux internationaux. Le champion en titre de Serie A reçoit Parme à San Siro avec l’objectif de préserver son invincibilité sur la scène nationale.
Chivu a également laissé entendre qu’une rotation pourrait avoir lieu dans les buts, Ivan Provedel postulant à une place.
Inter vise une performance convaincante devant son public.
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