J.LEAGUE
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« C’est mieux s’ils pensent que je suis mort ! » : l’ancien attaquant des Corinthians et de Vasco, Regis Pitbull, vit dans la rue en proie à une grave addiction au crack
Un attaquant lutte contre le sans-abrisme de rue
L’ancien attaquant de Ponte Preta, des Corinthians et de Vasco, Regis, vit actuellement dans la rue, sur les trottoirs et dans les ruelles de Pirituba, dans la zone nord de São Paulo, comme l’a rapporté le journaliste de Globo Esporte Emilio Botta. Âgé de 49 ans, il s’abrite sous des bâches, des couvertures usées et du carton sur une petite place entourée de gravats et de déchets accumulés. Une lutte dévastatrice contre l’addiction au crack lui a coûté son domicile, sa dignité et presque tout le soutien de sa famille et de ses amis.
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Le désespoir déchirant mis à nu
Revenant sur son tragique déclin lors d’un entretien avec Botta, l’ancien attaquant a exposé toute l’ampleur de son angoisse en déclarant : « C’est mieux s’ils pensent que je suis mort... Je ne veux pas que quiconque sache que j’existe. »
L’inquiétude autour de sa situation s’est d’abord propagée après que d’anciens coéquipiers d’une équipe amateur ont fait part de leurs préoccupations concernant la dégradation de son état de santé. Ses problèmes de dépendance à des substances remontent à sa carrière de joueur, lui qui a été contrôlé positif au cannabis à deux reprises lors de contrôles antidopage de routine.
L’addiction fait dérailler la carrière d’un globe-trotter du football
L’attaquant a inscrit 49 buts en 170 apparitions officielles tout au long de sa carrière de joueur nomade, qui l’a vu passer par des équipes comme Coritiba, Bahia, Portuguesa, ainsi que par des passages au Japon, en Turquie et en Arabie saoudite. Cependant, les drogues illicites ont progressivement sapé le contrôle de sa vie personnelle après sa retraite du football professionnel. Ses problèmes judiciaires ont aggravé sa situation après une arrestation en 2025 pour avoir agressé le gestionnaire d’un immeuble, ce qui a conduit à son expulsion de son propre appartement.
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Des batailles juridiques assombrissent l’avenir
Le seul appartement restant de Regis fait désormais l’objet d’une procédure civile en raison de dettes croissantes liées à des charges de copropriété et des taxes foncières impayées. Malgré la menace imminente d’une saisie judiciaire, Globo Esporte rapporte qu’il garde toujours l’espoir de revenir un jour dans ce bien.
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