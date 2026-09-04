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Shimizu S-Pulse v Kyoto Purple Sanga - J.League J1 2nd StageJ.LEAGUE
Adhe Makayasa

Traduit par

« C’est mieux s’ils pensent que je suis mort ! » : l’ancien attaquant des Corinthians et de Vasco, Regis Pitbull, vit dans la rue en proie à une grave addiction au crack

Corinthians
Regis Pitbull
Vasco da Gama
Serie A

L’ancien attaquant des Corinthians et de Vasco da Gama, Regis Pitbull, vit actuellement dans les rues de São Paulo tout en luttant contre une grave addiction au crack. L’ancien professionnel de 49 ans est devenu totalement méconnaissable après des années de toxicomanie, ce qui l’a laissé isolé de sa famille et contraint à se réfugier dans des campements de fortune.

  • Un attaquant lutte contre le sans-abrisme de rue

    L’ancien attaquant de Ponte Preta, des Corinthians et de Vasco, Regis, vit actuellement dans la rue, sur les trottoirs et dans les ruelles de Pirituba, dans la zone nord de São Paulo, comme l’a rapporté le journaliste de Globo Esporte Emilio Botta. Âgé de 49 ans, il s’abrite sous des bâches, des couvertures usées et du carton sur une petite place entourée de gravats et de déchets accumulés. Une lutte dévastatrice contre l’addiction au crack lui a coûté son domicile, sa dignité et presque tout le soutien de sa famille et de ses amis.


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  • Kyoto Purple Sanga v Kawasaki Frontale - J.League J1 2nd StageJ.LEAGUE

    Le désespoir déchirant mis à nu

    Revenant sur son tragique déclin lors d’un entretien avec Botta, l’ancien attaquant a exposé toute l’ampleur de son angoisse en déclarant : « C’est mieux s’ils pensent que je suis mort... Je ne veux pas que quiconque sache que j’existe. »

    L’inquiétude autour de sa situation s’est d’abord propagée après que d’anciens coéquipiers d’une équipe amateur ont fait part de leurs préoccupations concernant la dégradation de son état de santé. Ses problèmes de dépendance à des substances remontent à sa carrière de joueur, lui qui a été contrôlé positif au cannabis à deux reprises lors de contrôles antidopage de routine.


  • L’addiction fait dérailler la carrière d’un globe-trotter du football

    L’attaquant a inscrit 49 buts en 170 apparitions officielles tout au long de sa carrière de joueur nomade, qui l’a vu passer par des équipes comme Coritiba, Bahia, Portuguesa, ainsi que par des passages au Japon, en Turquie et en Arabie saoudite. Cependant, les drogues illicites ont progressivement sapé le contrôle de sa vie personnelle après sa retraite du football professionnel. Ses problèmes judiciaires ont aggravé sa situation après une arrestation en 2025 pour avoir agressé le gestionnaire d’un immeuble, ce qui a conduit à son expulsion de son propre appartement.

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  • Kyoto Purple Sanga v Avispa Fukuoka - J.League J1 1st StageJ.LEAGUE

    Des batailles juridiques assombrissent l’avenir

    Le seul appartement restant de Regis fait désormais l’objet d’une procédure civile en raison de dettes croissantes liées à des charges de copropriété et des taxes foncières impayées. Malgré la menace imminente d’une saisie judiciaire, Globo Esporte rapporte qu’il garde toujours l’espoir de revenir un jour dans ce bien.

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