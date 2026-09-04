Revenant sur son tragique déclin lors d’un entretien avec Botta, l’ancien attaquant a exposé toute l’ampleur de son angoisse en déclarant : « C’est mieux s’ils pensent que je suis mort... Je ne veux pas que quiconque sache que j’existe. »

L’inquiétude autour de sa situation s’est d’abord propagée après que d’anciens coéquipiers d’une équipe amateur ont fait part de leurs préoccupations concernant la dégradation de son état de santé. Ses problèmes de dépendance à des substances remontent à sa carrière de joueur, lui qui a été contrôlé positif au cannabis à deux reprises lors de contrôles antidopage de routine.



