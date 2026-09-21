Jonathan Moscrop
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« C’est mieux ici ! » - Lamine Camara encouragé à snober un transfert à Chelsea par un ancien flop des Blues alors que Liverpool entre dans la course
Un effondrement tardif met fin au transfert vers Stamford Bridge
Chelsea cherchait désespérément un remplaçant à Enzo dans les derniers instants du mercato estival et a identifié Camara comme sa cible prioritaire, les Blues étant parvenus à un accord pour s’attacher les services du joueur de 22 ans contre 47 millions de livres sterling.
Malgré le fait que l’entraîneur Xabi Alonso attendait l’arrivée de l’international sénégalais, Monaco a brusquement abandonné les négociations à la toute dernière minute. Le club de l’ouest de Londres s’est ainsi retrouvé en manque de solutions au milieu de terrain et le jeune talent a été contraint de rester en principauté.
Depuis l’échec du transfert, Camara s’est imposé dans le onze de départ de Monaco. Il a disputé chaque minute de ses premiers matches d’Europa Conference League, trouvant le chemin des filets lors d’une victoire 3-2 contre Gornik Zabrze, et a participé aux cinq rencontres de Ligue 1 pour aider son équipe à occuper la tête du classement.
- PRESSE SPORTS
Zakaria et Camara reviennent sur leur transfert avorté
Après avoir vu son partenaire du milieu de terrain briller lors d’une récente victoire contre Lens, Zakaria a admis avoir activement tenté de dissuader Camara de rejoindre ses anciens employeurs. L’international suisse a vécu un prêt difficile à Stamford Bridge et s’est senti obligé d’offrir quelques conseils de carrière à son coéquipier.
« Chelsea ? Je lui ai dit que c’était bien, mais que c’était mieux ici », a déclaré Zakaria aux journalistes. « Je connais le joueur et la personne qu’il est ; il est très professionnel. Je pense que [le feuilleton du transfert] lui a donné encore plus de force. Il a été incroyable aujourd’hui. »
Camara lui-même garde les pieds sur terre malgré un transfert lucratif en Premier League qui ne s’est pas concrétisé. S’exprimant avant un récent match nul contre Strasbourg, le milieu de terrain a confirmé qu’il avait tourné la page de cette déception et qu’il était totalement engagé avec son club actuel.
« Il y avait une possibilité que je parte, a déclaré Camara. Cela ne s’est pas fait à la dernière minute et ça fait partie du football. J’ai tourné la page et je me concentre sur la saison. Je peux beaucoup aider l’équipe. Le football va vite. Peut-être que d’autres opportunités se présenteront. Mais pour l’instant, je reste concentré sur la saison avec Monaco. »
Les rivaux s’activent pour recruter le milieu de terrain
Chelsea n’a pas abandonné sa quête de la star de Monaco et prévoit de formuler une nouvelle offre lorsque le marché rouvrira. L’expert des transferts Gianluca Di Marzio a confirmé que Chelsea était toujours désireux de combler le vide laissé par le départ de Fernandez.
« Chelsea va-t-il relancer son intérêt pour Camara ? Je pense que oui, parce que tout a changé pour Camara à la dernière minute, a déclaré Di Marzio. Chelsea a besoin d’un joueur à ce poste après le départ d’Enzo, donc je pense qu’en janvier, le club réessaiera. Évidemment, il est difficile de dire maintenant si quelque chose se concrétisera ou non. Chelsea reviendra à la charge. »
Cependant, le club fait désormais face à une forte concurrence de Liverpool. Di Marzio affirme que le club de la Mersey surveille la disponibilité de Camara tout en évaluant la situation contractuelle d’Alexis Mac Allister, avec l’objectif de renforcer ses options au milieu de terrain avant le mercato estival.
- Getty Images Sport
Une guerre des enchères se profile à l’horizon en janvier
Monaco doit s’attendre à un déluge d’offres cet hiver, alors que des cadors de Premier League se préparent à se disputer les services de Camara. Le club français trône au sommet de la Ligue 1, et l’excellente forme continue du milieu sénégalais ne fera qu’augmenter sa valeur.
Alors que Liverpool cherche à protéger son milieu de terrain face à d’éventuels différends contractuels et que Chelsea est désespéré à l’idée de boucler la reconstruction de l’effectif d’Alonso, Camara s’annonce comme l’un des joueurs les plus convoités en janvier. Il doit désormais rester concentré en France alors que les spéculations sur son transfert vont inévitablement s’intensifier.
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