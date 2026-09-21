Chelsea cherchait désespérément un remplaçant à Enzo dans les derniers instants du mercato estival et a identifié Camara comme sa cible prioritaire, les Blues étant parvenus à un accord pour s’attacher les services du joueur de 22 ans contre 47 millions de livres sterling.

Malgré le fait que l’entraîneur Xabi Alonso attendait l’arrivée de l’international sénégalais, Monaco a brusquement abandonné les négociations à la toute dernière minute. Le club de l’ouest de Londres s’est ainsi retrouvé en manque de solutions au milieu de terrain et le jeune talent a été contraint de rester en principauté.

Depuis l’échec du transfert, Camara s’est imposé dans le onze de départ de Monaco. Il a disputé chaque minute de ses premiers matches d’Europa Conference League, trouvant le chemin des filets lors d’une victoire 3-2 contre Gornik Zabrze, et a participé aux cinq rencontres de Ligue 1 pour aider son équipe à occuper la tête du classement.



