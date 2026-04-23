Selon Barone, Ronaldo estime que la consommation de lait par les adultes est erronée et l’évite totalement, optant pour des substituts laitiers.

S’exprimant auprès de Covers.com pour justifier ce choix, Barone a déclaré : « Pas de lait. Les humains sont les seuls animaux à boire le lait d’autres animaux. Aucun autre animal ne boit de lait après l’âge de trois mois. Les veaux ne boivent plus de lait après l’âge de trois mois. Les animaux ne consomment pas le lait d’une autre espèce. Ce comportement n’existe pas à l’état sauvage. Seuls les êtres humains poursuivent cette habitude jusqu’à 30, 40, 50 voire 60 ans, et selon lui, c’est une erreur. Nous sommes allaités par nos mères, comme les chiens, les loups, les vaches ou les ânes. C’est naturel. Après la petite enfance, ce n’est plus naturel. C’est contre-nature. »