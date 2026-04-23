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« C'est mauvais ! » - Pourquoi Cristiano Ronaldo évite le lait et tous les secrets de l'alimentation de la star d'Al-Nassr, dévoilés par son ancien chef
Voici l’explication officielle justifiant l’interdiction de consommer du lait.
Selon Barone, Ronaldo estime que la consommation de lait par les adultes est erronée et l’évite totalement, optant pour des substituts laitiers.
S’exprimant auprès de Covers.com pour justifier ce choix, Barone a déclaré : « Pas de lait. Les humains sont les seuls animaux à boire le lait d’autres animaux. Aucun autre animal ne boit de lait après l’âge de trois mois. Les veaux ne boivent plus de lait après l’âge de trois mois. Les animaux ne consomment pas le lait d’une autre espèce. Ce comportement n’existe pas à l’état sauvage. Seuls les êtres humains poursuivent cette habitude jusqu’à 30, 40, 50 voire 60 ans, et selon lui, c’est une erreur. Nous sommes allaités par nos mères, comme les chiens, les loups, les vaches ou les ânes. C’est naturel. Après la petite enfance, ce n’est plus naturel. C’est contre-nature. »
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Focus sur le régime alimentaire quotidien de Ronaldo
L’ancien attaquant de Manchester United et du Real Madrid suit un programme alimentaire rigoureux axé sur les protéines maigres et les graisses saines, excluant tout sucre raffiné. Chaque repas est conçu pour fournir un maximum d’énergie sans avoir recours aux transformations industrielles typiques de l’alimentation moderne.
Barone détaille sa routine : « Le régime de Cristiano Ronaldo est équilibré. Il mange un peu de tout, mais toujours des aliments sains. Au réveil, il savoure un avocat avec du café et des œufs, sans ajout de sucre. À midi, il opte pour du poulet ou du poisson accompagné de légumes ; ses glucides proviennent uniquement de ces derniers, rendant superflus pâtes, pain et autres aliments à base de farine. En fin de journée, il privilégie un repas léger : poisson ou viande maigre, toujours servi avec des légumes. »
Ronaldo contre Haaland : le débat sur les abats
Il est intéressant de constater que, si Ronaldo se distingue de la star de Manchester City Erling Haaland sur la question du lait – le Norvégien vantant notoirement les bienfaits du lait cru –, les deux hommes se retrouvent sur le terrain des « superaliments », notamment les abats. Barone a révélé que Ronaldo est un grand amateur de foie, riche en nutriments essentiels comme le fer.
Barone a commenté la comparaison entre les deux attaquants : « Je valide le choix d'Haaland de consommer des abats. Foie, cœur ou cervelle sont de vrais superaliments. Cristiano aime aussi le foie. C'est riche en fer, donc j'approuve pour les abats, mais pas pour le lait. »
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Longévité assurée par une récupération optimale et une discipline de fer
L’alimentation n’est qu’un des piliers de la préparation de ce légendaire attaquant. Pour demeurer au sommet avec Al-Nassr et le Portugal, Cristiano Ronaldo recourt à des technologies de pointe, telles que la cryothérapie et l’oxygénothérapie hyperbare, afin d’optimiser sa récupération entre les matchs.
Son engagement en faveur d’un mode de vie sain, médiatisé depuis des années – on se souvient notamment lorsqu’il a écarté des bouteilles de Coca-Cola lors d’une conférence de presse de l’Euro 2020 –, lui permet, à l’approche de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada, de continuer à guider sa sélection alors qu’il approche la quarantaine.