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« C’est ma faute » : Gianluigi Buffon reconnaît sa part de responsabilité dans le carton rouge infligé à Zinédine Zidane après son coup de tête sur Marco Materazzi lors de la finale de la Coupe du monde 2006
L'arrêt qui a déclenché la débâcle
Dans une longue interview accordée au Guardianà l’occasion de la sortie de son livre « Saved », Buffon est revenu sur la finale de la Coupe du monde 2006 et sur son rôle dans l’expulsion du maestro français Zidane. Juste avant le fameux coup de tête, le gardien italien avait réalisé une parade réflexe de classe mondiale pour repousser une tête puissante de Zidane qui semblait se diriger vers le fond des filets.
« Je m’en souviens très bien », a déclaré Buffon. « Quand Zidane a frappé le ballon, il a placé sa tête avec une telle puissance et une sorte de méchanceté. C’était comme s’il avait frappé avec son pied plutôt qu’avec sa tête, tant le mouvement était rapide. Je savais qu’il était convaincu d’avoir marqué. Il était donc frustré que j’aie arrêté son tir, mais, étant le champion incroyable qu’il est, je pense qu’il a aussi apprécié mon arrêt au final. »
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Signaler immédiatement le coup de tête à l’arbitre
Alors que tous les regards étaient tournés vers le ballon, Buffon a été l’un des rares joueurs à assister à l’altercation physique entre Zidane et Materazzi. Le gardien a admis avoir joué un rôle déterminant pour que les arbitres sanctionnent la légende du Real Madrid, après que l’arbitre assistant eut manqué le premier contact.
« J’étais à environ 15 mètres et j’ai entendu le bruit sourd », a expliqué Buffon. « S’il avait fait ça à n’importe qui d’autre, il l’aurait mis K.-O. L’arbitre assistant ne l’a pas vu. J’étais le seul à en avoir été témoin. Je me suis donc précipité vers l’arbitre et son assistant pour attirer leur attention. Materazzi était à terre, Zidane était immobile, je protestais, et finalement le match s’est arrêté. »
Interrogé sur cet incident chaotique, l’ancien gardien de la Juventus a répondu avec humour : « C’est ma faute. »
Le poids du déclin du football italien
Passant de ses heures de gloire en tant que joueur à son récent rôle de dirigeant, Buffon a exprimé sa profonde tristesse après l’échec de l’Italie à se qualifier pour une troisième Coupe du monde consécutive. Ayant occupé le poste de chef de délégation lors de la récente défaite en barrage contre la Bosnie-Herzégovine, l’ancien capitaine de la Juventus a admis que la situation actuelle des Azzurri était difficile à accepter.
« Cette page est douloureuse pour le football italien et pour moi-même », a-t-il admis. « Si on m’avait dit il y a douze ans que cela arriverait, j’aurais répondu qu’il serait bien plus facile de voir 1 000 extraterrestres autour de moi que de voir l’Italie manquer trois tournois consécutifs. Mais c’est la réalité. Pour surmonter cela, nous devons comprendre pourquoi nous rencontrons des difficultés. Nous devons changer. Si nous sommes clairs sur cette analyse, nous avons le potentiel de créer un avenir bien meilleur. Mais si l’on nie l’existence d’un problème, alors ce problème sera toujours là. »
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La vie après le coup de sifflet final
Aujourd’hui âgé de 48 ans et retraité depuis 2023, Buffon se confie sur sa transition d’une figure « toute-puissante » sur le terrain vers une vie plus tranquille, loin des projecteurs. Malgré le statut de légende qu’il incarne à Turin et bien au-delà, il assure que le quotidien du football professionnel ne lui manque pas.
« Je ressens aujourd’hui des émotions très contradictoires, car d’une part, j’ai senti que c’était le bon choix », a expliqué Buffon au sujet de sa retraite. « J’étais donc content de mettre fin à ma carrière. Mais d’autre part, j’avais évidemment des craintes, car, après près de 30 ans, je savais que ma vie allait devenir complètement différente. Le jeu ne me manque absolument pas. Je suis convaincu que c’était le bon moment pour m’arrêter... Je mène aujourd’hui une vie différente, plus tranquille, mais j’ai appris à l’accepter et à aller de l’avant. »