« C’est ma faute » : Gianluigi Buffon reconnaît sa part de responsabilité dans le carton rouge infligé à Zinédine Zidane après son coup de tête sur Marco Materazzi lors de la finale de la Coupe du monde 2006

Dans une longue interview accordée au Guardianà l’occasion de la sortie de son livre « Saved », Buffon est revenu sur la finale de la Coupe du monde 2006 et sur son rôle dans l’expulsion du maestro français Zidane. Juste avant le fameux coup de tête, le gardien italien avait réalisé une parade réflexe de classe mondiale pour repousser une tête puissante de Zidane qui semblait se diriger vers le fond des filets.

« Je m’en souviens très bien », a déclaré Buffon. « Quand Zidane a frappé le ballon, il a placé sa tête avec une telle puissance et une sorte de méchanceté. C’était comme s’il avait frappé avec son pied plutôt qu’avec sa tête, tant le mouvement était rapide. Je savais qu’il était convaincu d’avoir marqué. Il était donc frustré que j’aie arrêté son tir, mais, étant le champion incroyable qu’il est, je pense qu’il a aussi apprécié mon arrêt au final. »