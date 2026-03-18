« C'est ma dernière Coupe du monde ! » - Neymar « déçu » de ne pas avoir été sélectionné en équipe du Brésil, mais la star de Santos n'abandonne pas l'idée de convaincre Carlo Ancelotti de le convoquer

Le rêve d'un retour romantique en sélection reste en suspens pour le meilleur buteur de tous les temps du Brésil. Malgré un regain de forme à Santos, marqué par deux buts et une passe décisive lors de ses deux dernières sorties, le nom du joueur de 34 ans a été l'absence la plus marquante de la dernière sélection de la Seleção.

Alors que Neymar estime être sur la bonne voie, Carlo Ancelotti a clairement indiqué que la réputation seule ne suffisait pas. L'entraîneur a expliqué : « Pourquoi ne l'ai-je pas convoqué cette fois-ci ? Parce qu'il n'est pas à 100 % et que j'ai besoin de joueurs qui le soient. Neymar doit donc continuer à s'entraîner, à jouer, à démontrer ses qualités et à être en bonne condition physique. »