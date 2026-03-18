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« C'est ma dernière Coupe du monde ! » - Neymar « déçu » de ne pas avoir été sélectionné en équipe du Brésil, mais la star de Santos n'abandonne pas l'idée de convaincre Carlo Ancelotti de le convoquer
Neymar est « triste », mais soutient la Seleção
La dernière liste de sélection de la Seleção a confirmé que Neymar ne participera pas aux prochains matchs amicaux très attendus contre la France le 26 mars et contre la Croatie le 1er avril. Réagissant à son exclusion, la star a fait part de sa déception. « La liste de sélection nationale vient d’être annoncée. Je n'ai pas été sélectionné. Bien sûr, je suis triste, mais je soutiendrai toujours l'équipe nationale », a déclaré Neymar. « Maintenant, il s'agit de continuer à travailler et d'être prêt si une opportunité se présente. Évidemment, c'est ma dernière Coupe du monde. J'étais déçu. Mais demain, je dois cesser d'être triste. Je dois travailler, m'entraîner et jouer pour qu'une opportunité de participer à la Coupe du monde puisse se présenter. Je suis prêt. »
Ancelotti exige une condition physique optimale
Le rêve d'un retour romantique en sélection reste en suspens pour le meilleur buteur de tous les temps du Brésil. Malgré un regain de forme à Santos, marqué par deux buts et une passe décisive lors de ses deux dernières sorties, le nom du joueur de 34 ans a été l'absence la plus marquante de la dernière sélection de la Seleção.
Alors que Neymar estime être sur la bonne voie, Carlo Ancelotti a clairement indiqué que la réputation seule ne suffisait pas. L'entraîneur a expliqué : « Pourquoi ne l'ai-je pas convoqué cette fois-ci ? Parce qu'il n'est pas à 100 % et que j'ai besoin de joueurs qui le soient. Neymar doit donc continuer à s'entraîner, à jouer, à démontrer ses qualités et à être en bonne condition physique. »
Une course contre la montre pour la légende de la Seleção
Neymar est parfaitement conscient que la fenêtre qui lui permettrait de représenter le Brésil lors d'un grand tournoi se referme rapidement. Dans une interview accordée à Mad House, relayée par Foot Mercato, il a admis : « Évidemment, je suis déçu et triste de ne pas avoir été sélectionné. Mais je reste concentré, jour après jour. Bien sûr, mon souhait est de revenir en équipe nationale, de disputer la Coupe du monde, mais cela ne dépend pas de moi. »
L'attention se porte désormais sur le renouveau de Santos
À l'approche de la trêve internationale, Neymar reste pour l'instant concentré sur l'objectif de faire remonter Santos au classement. Le temps presse avant l'annonce définitive de la sélection pour la Coupe du monde, prévue le 19 mai. Comme il l'a souligné dans son documentaire, pour se racheter, il doit « travailler, s'entraîner et jouer » à un niveau tel que le staff technique n'aura d'autre choix que d'inclure son numéro 10 pour un dernier tour de piste.
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