« C'est lui qui a commis les erreurs, pas l'entraîneur ! » - Antonin Kinsky critiqué pour sa réaction après son remplacement prématuré lors de la défaite de Tottenham contre l'Atlético Madrid

S'exprimant sur CBS Sports, l'ancien attaquant de Watford Deeney a déclaré : « Nous avons tous été remplacés lorsqu'un joueur a été expulsé. Vous vous asseyez à côté de votre équipe, vous traversez cette épreuve ensemble. Il traverse une mauvaise passe, vous êtes entraîné dans son sillage... Au fait, c'est lui qui a commis les erreurs, pas l'entraîneur, ni personne d'autre. L'entraîneur procède au changement, vous devez vous asseoir avec votre équipe. »

Lorsqu'on lui a demandé si Kinsky avait eu raison de cacher ses émotions aux caméras, Deeney a répondu : « Non, parce que nous sommes dans une situation où, en tant qu'équipe et en tant que groupe, nous sommes dans les tranchées. Vous n'avez pas le temps de vous apitoyer sur votre sort, vous n'avez pas le temps d'aller rassembler vos pensées, nous sommes tous dans le même bateau. »