« C'est lui qui a commis les erreurs, pas l'entraîneur ! » - Antonin Kinsky critiqué pour sa réaction après son remplacement prématuré lors de la défaite de Tottenham contre l'Atlético Madrid
Le cauchemar de Kinsky dans la capitale
L'international tchèque, arrivé à Tottenham en provenance du Slavia Prague en janvier 2025, a connu des débuts européens qui resteront dans les annales pour toutes les mauvaises raisons. Les Spurs ont encaissé trois buts en moins de 15 minutes, ce qui constitue le plus rapide retard de trois buts jamais enregistré par une équipe dans un match à élimination directe de la Ligue des champions. Les erreurs de Kinsky, notamment une passe ratée et un mauvais dégagement, ont contraint l'entraîneur par intérim Igor Tudor à faire appel à Guglielmo Vicario dès les 20 premières minutes. Il semblait visiblement bouleversé lorsqu'il a quitté le terrain, ce qui a déclenché un débat sur les compétences de Tudor en matière de gestion du personnel. Cependant, l'ancien attaquant de Premier League Deeney a pris la tête de la défense du staff technique, insistant sur le fait que la responsabilité incombait uniquement au gardien de but.
Deeney ne mâche pas ses mots
S'exprimant sur CBS Sports, l'ancien attaquant de Watford Deeney a déclaré : « Nous avons tous été remplacés lorsqu'un joueur a été expulsé. Vous vous asseyez à côté de votre équipe, vous traversez cette épreuve ensemble. Il traverse une mauvaise passe, vous êtes entraîné dans son sillage... Au fait, c'est lui qui a commis les erreurs, pas l'entraîneur, ni personne d'autre. L'entraîneur procède au changement, vous devez vous asseoir avec votre équipe. »
Lorsqu'on lui a demandé si Kinsky avait eu raison de cacher ses émotions aux caméras, Deeney a répondu : « Non, parce que nous sommes dans une situation où, en tant qu'équipe et en tant que groupe, nous sommes dans les tranchées. Vous n'avez pas le temps de vous apitoyer sur votre sort, vous n'avez pas le temps d'aller rassembler vos pensées, nous sommes tous dans le même bateau. »
« A détruit sa carrière »
Plusieurs anciens gardiens de but ont pris la défense de Kinsky et ont remis en question les compétences managériales de Tudor. Joe Hart s'est montré particulièrement virulent, critiquant le manager intérimaire des Spurs après que celui-ci ait semblé ignorer le gardien tchèque alors qu'il quittait le terrain. L'ancien gardien de but anglais a déclaré : « Il passe devant Tudor, et Tudor ne lui accorde même pas un regard. Si c'est ça, la gestion des hommes, je suis stupéfait. Il reste là et fait comme si de rien n'était. » Ce sentiment a été repris par la légende de Manchester United, Peter Schmeichel, qui a affirmé que Tudor avait « complètement détruit sa carrière ».
La crise des Spurs s'aggrave à l'approche du déplacement à Anfield
Pour aggraver encore la situation des Spurs, le match aller des huitièmes de finale contre l'Atlético s'est soldé par un double coup dur, Cristian Romero et Joao Palhinha étant désormais incertains pour le match de Premier League de ce week-end contre Liverpool après avoir été impliqués dans une violente collision. La perte potentielle des leaders défensifs de Tudor survient au pire moment possible, alors que le club se prépare à se rendre à Anfield et qu'il doit déjà composer avec la suspension de Micky van de Ven.
« C'est incroyable », a déclaré Tudor, incrédule face à la malchance de son équipe. « Nous avons terminé le match et nous voyons les deux joueurs [sortir] et il y a Micky [Van de Ven], qui est suspendu avec un carton rouge [pour le match contre Liverpool]. On dirait que tout est contre nous. C'est incroyable. »
