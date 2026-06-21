Mbappé, capitaine des Bleus, a pris la parole devant la presse pour afficher son soutien à Dembélé. Malgré les titularisations de Mbappé et Olise lors de la seconde période du dernier match de Coupe du monde face au Sénégal, il a rappelé que l’ailier du PSG avait été le plus dangereux durant les 45 premières minutes.

À la veille de son 100e match international, le capitaine a ainsi rejeté toute idée selon laquelle Dembélé peinerait à s’imposer sur la scène internationale, saluant au contraire la vision tactique de la star du Paris Saint-Germain et soulignant que sa simple présence crée des espaces essentiels que le reste de l’équipe peut exploiter.