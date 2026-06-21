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« C'est lui le vainqueur du Ballon d'Or ! » : Kylian Mbappé répond aux détracteurs d'Ousmane Dembélé à la veille du match de Coupe du monde entre la France et l'Irak
Prendre la défense d’un coéquipier vedette
Mbappé, capitaine des Bleus, a pris la parole devant la presse pour afficher son soutien à Dembélé. Malgré les titularisations de Mbappé et Olise lors de la seconde période du dernier match de Coupe du monde face au Sénégal, il a rappelé que l’ailier du PSG avait été le plus dangereux durant les 45 premières minutes.
À la veille de son 100e match international, le capitaine a ainsi rejeté toute idée selon laquelle Dembélé peinerait à s’imposer sur la scène internationale, saluant au contraire la vision tactique de la star du Paris Saint-Germain et soulignant que sa simple présence crée des espaces essentiels que le reste de l’équipe peut exploiter.
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L'influence décisive du lauréat du Ballon d'Or
Interrogé sur le manque d’éclat de son coéquipier lors du match précédent, Mbappé a livré une analyse approfondie, insistant sur l’importance du travail invisible.
Mbappé a déclaré : « Ousmane ? J'ai revu le match deux fois ; en première mi-temps, il était le meilleur des quatre attaquants, celui qui s'est le plus démarqué. En deuxième mi-temps, Michael et moi avons été décisifs, mais il a également apporté sa contribution. Il a attiré un adversaire sur lui et a libéré un espace pour le premier but. Ousmane est très serein, c’est le vainqueur du Ballon d’Or, il a la confiance de tout le monde. Je suis sûr que, dès demain, il va repartir de l’avant. Il va être un joueur essentiel pour nous, ça ne fait aucun doute. »
Assumer son rôle de capitaine et rendre hommage à Olise
Mbappé est revenu sur la lourde responsabilité que représente le fait de porter le brassard de capitaine de l’équipe de France. « Je sais ce que je représente, je suis conscient d’écrire une page d’histoire pour mon pays », a-t-il admis. « Parfois, la pression pèse, mais j’ai eu la chance de disputer déjà cette compétition et je ne m’attends pas à ce qu’un doublé lors du premier match suffise. »
Il a également salué le talent d’Olise : « C’est un joueur exceptionnel, au style apprécié de tous. Il crée beaucoup de mouvement, et nous avons d’autres joueurs talentueux ; peut-être que demain, ce seront deux autres joueurs qui brilleront. Il a la capacité d’apporter quelque chose de différent à chaque match. »
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Quelle sera la prochaine étape pour la France ?
La France doit peaufiner sa préparation avant d’affronter l’Irak lundi, dans ce qui s’annonce comme un nouveau match passionnant de la Coupe du monde. Avec Mbappé à nouveau en pointe, Olise pour apporter sa touche de créativité et Dembélé bien décidé à faire taire ses détracteurs, l’équipe cherchera à s’imposer de manière souveraine. Une victoire permettrait aux Bleus de se qualifier pour les huitièmes de finale, avec encore un match de groupe à disputer contre la Norvège.