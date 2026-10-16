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Yosua Arya
Traduit par

« C’est lui le patron ! » : Luis Enrique plaisante sur les « vacances » à accorder à Ousmane Dembele après la prestation magistrale de la star du PSG en Ligue des champions

Ousmane Dembélé
Paris Saint-Germain
Luis Enrique
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Ligue des Champions

Ousmane Dembele a plaisanté en affirmant qu’il avait besoin de davantage de vacances après avoir marqué lors de la victoire du Paris Saint-Germain contre Manchester City en Ligue des champions. L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a répondu sur le ton de la plaisanterie à la demande audacieuse de son attaquant vedette avant les prochains matches de l’équipe.

  • Un Dembele reposé brille

    Dembele a donné raison à Enrique d’avoir fait tourner son effectif grâce à une prestation décisive contre Manchester City lors de la deuxième journée de la Ligue des champions. L’international français avait été laissé au repos pour le match de Ligue 1 du PSG contre Le Mans, après avoir disputé quatre rencontres internationales avec la France.

    Cette décision stratégique a permis à l’attaquant de bénéficier d’une semaine entière de repos avant ce grand rendez-vous européen. Ce repos a porté ses fruits : Dembele a marqué et livré une brillante prestation sur le terrain de City.

    Interrogé par Canal+ peu après le coup de sifflet final, Dembele a plaisanté en riant sur le fait qu’il aurait peut-être besoin de vacances régulières si elles lui permettaient de réaliser à chaque fois des prestations aussi spectaculaires en Europe.

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    Enrique se prête au jeu des plaisanteries

    Enrique a répondu avec le même humour aux propos légers tenus par Dembele après le match, lors de la conférence de presse de vendredi. L’entraîneur espagnol a clairement indiqué qu’il appréciait l’attitude positive et la bonne humeur de son attaquant.

    « C’est lui le patron. S’il veut des vacances, il aura des vacances », a plaisanté Enrique devant les journalistes, interrogé sur la déclaration de l’ailier. « Il rit tout le temps. J’aime sa façon de vivre le football. C’est une plaisanterie, mais je suis toujours prêt à donner aux joueurs ce qu’ils veulent. Ils aiment être titulaires tout le temps. Ils savent que c’est à moi de choisir. »

  • Définir la pause tactique

    L’entraîneur du PSG a ensuite précisé ce que signifiaient réellement les congés dans son organisation exigeante. Au plus haut niveau, se reposer ne signifie pas couper complètement avec ses obligations professionnelles.

    « Pour moi, être en vacances, c’est venir au campus d’entraînement pour s’entraîner : voilà ce que sont les vacances ! », a expliqué Enrique.

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    Quelle suite pour le PSG ?

    Le PSG va désormais surveiller de près l’état de forme de son effectif, alors qu’il doit concilier les exigences du championnat avec la poursuite de son parcours européen. Reste à savoir si Dembele bénéficiera d’une nouvelle période de repos adaptée avant le prochain grand rendez-vous européen du club.

    Les Parisiens se déplaceront d’abord à Strasbourg pour un match de Ligue 1. La semaine prochaine, le PSG disputera ensuite un match difficile contre Barcelone en Ligue des champions.

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