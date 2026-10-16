Dembele a donné raison à Enrique d’avoir fait tourner son effectif grâce à une prestation décisive contre Manchester City lors de la deuxième journée de la Ligue des champions. L’international français avait été laissé au repos pour le match de Ligue 1 du PSG contre Le Mans, après avoir disputé quatre rencontres internationales avec la France.

Cette décision stratégique a permis à l’attaquant de bénéficier d’une semaine entière de repos avant ce grand rendez-vous européen. Ce repos a porté ses fruits : Dembele a marqué et livré une brillante prestation sur le terrain de City.

Interrogé par Canal+ peu après le coup de sifflet final, Dembele a plaisanté en riant sur le fait qu’il aurait peut-être besoin de vacances régulières si elles lui permettaient de réaliser à chaque fois des prestations aussi spectaculaires en Europe.