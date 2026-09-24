« C’est littéralement mon salon ! » : Marc-Andre ter Stegen révèle les chambrages de son voisin néerlandais avant le derby de la Ligue des nations

Le gardien allemand Marc-Andre ter Stegen s’est confié sur son adaptation à la vie à Amsterdam après son transfert estival à l’Ajax. Le joueur de 34 ans a expliqué que le fait de privilégier le confort de sa famille a rendu le choix de la capitale néerlandaise facile, après des années de stabilité à Barcelone.

Ter Stegen a souligné que le fait d’évoluer sous les ordres d’un entraîneur qui fait totalement confiance à ses qualités lui a permis de retrouver sa confiance.

Il s’est dit ravi de l’arrivée prochaine de sa famille dans la ville.