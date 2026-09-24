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« C’est littéralement mon salon ! » : Marc-Andre ter Stegen révèle les chambrages de son voisin néerlandais avant le derby de la Ligue des nations
Ter Stegen se confie sur sa vie à Amsterdam après son transfert estival à l’Ajax
Le gardien allemand Marc-Andre ter Stegen s’est confié sur son adaptation à la vie à Amsterdam après son transfert estival à l’Ajax. Le joueur de 34 ans a expliqué que le fait de privilégier le confort de sa famille a rendu le choix de la capitale néerlandaise facile, après des années de stabilité à Barcelone.
Ter Stegen a souligné que le fait d’évoluer sous les ordres d’un entraîneur qui fait totalement confiance à ses qualités lui a permis de retrouver sa confiance.
Il s’est dit ravi de l’arrivée prochaine de sa famille dans la ville.
- AFP
Le gardien de but adopte la culture néerlandaise et la vie en centre-ville
Décrivant sa routine quotidienne, Ter Stegen a salué l’atmosphère internationale d’Amsterdam, la gentillesse de ses habitants et sa configuration compacte. Installé dans un quartier central, le gardien a révélé qu’il cherchait actuellement à acheter un vélo pour circuler facilement dans les rues plates de la ville.
Il a souligné à quel point la stabilité émotionnelle en dehors du terrain se traduit directement par de bonnes performances.
« Je suis très heureux de cette décision, a déclaré Ter Stegen. Amsterdam est relativement petite, tout est plat, et on peut se déplacer très tranquillement. Je suis actuellement en train de chercher un vélo parce qu’y conduire une voiture est un peu difficile. C’est la meilleure façon de se déplacer. »
Ter Stegen balaie les chambrages de son voisin néerlandais avant le derby
Ajoutant une touche personnelle unique au choc de Ligue des nations de jeudi, Ter Stegen a reconnu que jouer à la Johan Cruyff Arena revenait à évoluer dans son propre salon. Il a révélé que des artisans locaux et des voisins à Amsterdam l'ont taquiné sur le nombre de buts qu'il encaissera contre les Pays-Bas.
Le gardien vise un match sans encaisser de but et veut pouvoir fanfaronner à son retour à la maison.
« Les gens sont très enthousiastes à propos du match, et je suis heureux qu'il ait lieu dans mon salon », a souri Ter Stegen. « Chaque artisan venu installer des choses dans mon appartement m'a dit : “On verra combien de buts tu vas encaisser.” Mon objectif est de repartir la tête haute et de les chambrer à mon tour. »
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Le gardien de l’Allemagne vise le droit de se vanter en terrain familier
Ter Stegen s’attend à une fascinante bataille tactique face à une sélection néerlandaise qui s’adapte elle aussi à une nouvelle identité sous la direction de son entraîneur. Le gardien de l’Ajax reste déterminé à aider l’Allemagne à décrocher la victoire sur une pelouse qu’il connaît désormais intimement.
L’Allemagne aborde ce match avec l’ambition de lancer sa campagne de groupe avec le maximum de points.
Ter Stegen veut être le point d’ancrage de la défense et signer un retour victorieux sur sa nouvelle pelouse.
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