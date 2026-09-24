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« C’est littéralement mon salon ! » : Marc-Andre ter Stegen révèle les chambrages de son voisin néerlandais avant la rivalité en Ligue des nations
Ter Stegen raconte sa vie à Amsterdam après son transfert estival à l’Ajax
Le gardien allemand Marc-Andre ter Stegen s’est confié sur son adaptation à la vie à Amsterdam après son transfert estival à l’Ajax. Le joueur de 34 ans a expliqué que le fait de donner la priorité au confort de sa famille a rendu le choix de la capitale néerlandaise facile, après des années de stabilité à Barcelone.
Ter Stegen a souligné que le fait d’évoluer sous les ordres d’un entraîneur qui fait totalement confiance à ses capacités lui a permis de retrouver sa confiance.
Il s’est dit ravi de l’arrivée prochaine de sa famille dans la ville.
- AFP
Le gardien adopte la culture néerlandaise et la vie en centre-ville
Décrivant sa routine quotidienne, Ter Stegen a salué l’atmosphère internationale d’Amsterdam, la convivialité de ses habitants et la configuration compacte de la ville. Installé dans un quartier central, le gardien a révélé qu’il cherchait actuellement à acheter un vélo pour se déplacer facilement dans les rues plates de la ville.
Il a souligné à quel point la stabilité émotionnelle en dehors du terrain se traduit directement par de solides performances.
« Je suis très heureux de cette décision, a déclaré Ter Stegen. Amsterdam est relativement petite, tout est plat, et on peut s’y déplacer de manière très détendue. Je suis actuellement en train de chercher un vélo parce qu’y conduire une voiture est un peu difficile. C’est le meilleur moyen de se déplacer. »
Ter Stegen balaie les plaisanteries de son voisin néerlandais avant le match
Ajoutant une touche personnelle unique au choc de Ligue des nations de jeudi, Ter Stegen a reconnu que jouer à la Johan Cruyff Arena revenait à évoluer dans son propre salon. Il a révélé que des artisans locaux et ses voisins à Amsterdam l'ont taquiné sur le nombre de buts qu'il encaissera face aux Pays-Bas.
Le gardien vise un match sans encaisser de but et veut pouvoir fanfaronner à son retour chez lui.
« Les gens sont très enthousiastes à propos du match, et je suis heureux qu'il ait lieu dans mon salon », a souri Ter Stegen. « Chaque bricoleur venu installer des choses dans mon appartement m'a dit : “On verra combien de buts tu vas encaisser.” Mon objectif est de repartir la tête haute et de pouvoir les chambrer à mon tour. »
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La gardienne de l’Allemagne vise le droit de se vanter sur un terrain familier
Ter Stegen s’attend à une fascinante bataille tactique face à une équipe néerlandaise elle aussi en train de s’adapter à une nouvelle identité sous son entraîneur. Le gardien de l’Ajax reste déterminé à aider l’Allemagne à décrocher la victoire sur une pelouse qu’il connaît désormais intimement.
L’Allemagne aborde ce match avec l’ambition de lancer sa campagne de groupe en prenant le maximum de points.
Ter Stegen veut être le pilier de la défense et fêter un retour victorieux dans sa nouvelle enceinte.
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