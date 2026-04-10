« C’est le rêve de tous les joueurs » : l’ancienne star brésilienne Julio Baptista revient sur un moment marquant de la Coupe du monde alors que la nouvelle génération de la Seleção se prépare

Dans les prochaines semaines, Carlo Ancelotti devra opérer une sélection parmi les attaquants de l’équipe nationale brésilienne. D’un côté, les joueurs retenus pour le Mondial aux États-Unis ; de l’autre, ceux laissés pour compte. Une série de choix cornéliens l’attend.

Vinicius Jr., Raphinha, Richarlison, Estevao, Matheus Cunha, Joao Pedro, Endrick, Gabriel Martinelli, Rayan, Neymar, Antony et Vitor Roque sont tous talentueux, mais tous ne participeront pas à la Coupe du monde. Comment choisir entre eux ? Comment tracer une ligne qui exclurait certaines de ces superstars ?

Julio Baptista a déjà vécu les deux faces de cette médaille. À l’époque de Kaká, Ronaldo et Ronaldinho, la concurrence était féroce. En 2006, malgré huit buts marqués sous le maillot du Real Madrid, il avait été écarté. Quatre ans plus tard, il embarquait finalement pour l’Afrique du Sud avec la Seleção. Quatre années suffisent parfois pour que le désespoir se mue en rêve accompli. Dans quelques semaines, les joueurs de cette attaque brésilienne, pourtant bourrée de talents, vivront l’une ou l’autre de ces émotions.

Qu’éprouve-t-on lorsque l’on appartient à une ligne d’attaque de la Seleção, systématiquement citée parmi les meilleures du monde ? Comment les joueurs brésiliens gèrent-ils le stress, l’euphorie et la déception liés au fait de représenter leur pays au plus haut niveau ? Peu de personnes sont mieux placées pour le savoir que Baptista, et son constat est sans équivoque : ce n’est pas facile.

« La Coupe du monde est le tournoi le plus important au monde », a déclaré Baptista à GOAL lors de l’événement El Partidazo de la Liga à Charlotte. « Pour tous les joueurs, c’est le rêve. Le rêve, c’est d’arriver à la Coupe du monde et d’y participer. La chance de participer en 2010 a été incroyable pour moi, car j’ai réalisé mon rêve. Je peux vous dire qu’il n’y a pas de plus grand événement dans le football que la Coupe du monde. »