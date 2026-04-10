Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
Brazil's midfielder Julio Baptista reactAFP
Ryan Tolmich

Traduit par

« C’est le rêve de tous les joueurs » : l’ancienne star brésilienne Julio Baptista revient sur un moment marquant de la Coupe du monde alors que la nouvelle génération de la Seleção se prépare

Analysis
Brésil
J. Baptista
FEATURES
Nostalgia
Coupe du monde
Real Madrid
LaLiga
Arsenal
Premier League

GOAL a rencontré l’homme que l’on surnomme affectueusement « La Bête » pour comprendre ce que représente le fait de porter les couleurs de son pays sur la plus grande scène mondiale.

Dans les prochaines semaines, Carlo Ancelotti devra opérer une sélection parmi les attaquants de l’équipe nationale brésilienne. D’un côté, les joueurs retenus pour le Mondial aux États-Unis ; de l’autre, ceux laissés pour compte. Une série de choix cornéliens l’attend.

Vinicius Jr., Raphinha, Richarlison, Estevao, Matheus Cunha, Joao Pedro, Endrick, Gabriel Martinelli, Rayan, Neymar, Antony et Vitor Roque sont tous talentueux, mais tous ne participeront pas à la Coupe du monde. Comment choisir entre eux ? Comment tracer une ligne qui exclurait certaines de ces superstars ?

Julio Baptista a déjà vécu les deux faces de cette médaille. À l’époque de Kaká, Ronaldo et Ronaldinho, la concurrence était féroce. En 2006, malgré huit buts marqués sous le maillot du Real Madrid, il avait été écarté. Quatre ans plus tard, il embarquait finalement pour l’Afrique du Sud avec la Seleção. Quatre années suffisent parfois pour que le désespoir se mue en rêve accompli. Dans quelques semaines, les joueurs de cette attaque brésilienne, pourtant bourrée de talents, vivront l’une ou l’autre de ces émotions.

Qu’éprouve-t-on lorsque l’on appartient à une ligne d’attaque de la Seleção, systématiquement citée parmi les meilleures du monde ? Comment les joueurs brésiliens gèrent-ils le stress, l’euphorie et la déception liés au fait de représenter leur pays au plus haut niveau ? Peu de personnes sont mieux placées pour le savoir que Baptista, et son constat est sans équivoque : ce n’est pas facile.

« La Coupe du monde est le tournoi le plus important au monde », a déclaré Baptista à GOAL lors de l’événement El Partidazo de la Liga à Charlotte. « Pour tous les joueurs, c’est le rêve. Le rêve, c’est d’arriver à la Coupe du monde et d’y participer. La chance de participer en 2010 a été incroyable pour moi, car j’ai réalisé mon rêve. Je peux vous dire qu’il n’y a pas de plus grand événement dans le football que la Coupe du monde. »

  • Portugal v Brazil: Group G - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    À la poursuite d'un rêve

    Au total, Baptista a disputé 47 matchs sous le maillot de la Seleção, un honneur suprême. Enfant à São Paulo, il nourrissait ce rêve comme tant de jeunes Brésiliens.

    La différence, c’est que Baptista a concrétisé cet objectif, jusqu’à la plus grande des scènes. Après avoir manqué l’édition 2006, principalement en raison d’une baisse de forme consécutive à un changement de poste au Real Madrid, il a reçu l’appel de Dunga en 2010. Il a alors disputé une rencontre en tant que titulaire en attaque, lors du match nul 0-0 contre le Portugal qui concluait la phase de groupes.

    « J’avais un rêve, a-t-il déclaré. Mon rêve était de jouer pour les meilleures équipes du monde et de participer à la Coupe du monde. Quand on arrive à la Coupe du monde, on a le sentiment que quelque chose s’est achevé pour soi. À ce moment-là, son rêve est réalisé. On accomplit un travail incroyable juste pour atteindre ce moment et y participer avec ses coéquipiers. »

    Une nouvelle génération de joueurs poursuit ce rêve cet été, et même si Baptista n’a pas de conseils spécifiques à leur donner, il sait exactement ce que c’est que d’être à leur place.

    • Publicité
  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    La nouvelle génération

    Nul ne peut contester que le Brésil a toujours été un vivier de talents offensifs. Pelé, Jairzinho, Romário, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, Neymar : la liste est longue. Cet été, une nouvelle génération prend les commandes. Si le statut légendaire de Neymar est acquis, sa place dans l’équipe ne l’est pas. Le meilleur buteur de l’histoire de la Seleção ne sera très probablement pas la figure de proue du groupe, même s’il est sélectionné.

    À sa place émerge une nouvelle génération : des stars comme Vinicius Junior et Raphinha figurent déjà parmi les meilleurs au monde, tandis que des jeunes comme Endrick et Estevao semblent prêts à les imiter. De quoi se réjouir, donc, mais aussi s’inquiéter pour une sélection qui doit encore prouver sa valeur au plus haut niveau. Depuis son sacre mondial de 2002, le Brésil n’a conquéri que cinq grands titres, dont trois Coupes des Confédérations désormais défuntes. Un bilan insuffisant au regard de ses standards, même si le talent présent autorise l’espoir.

    « C’est bien parce qu’il y a des joueurs plus jeunes », a déclaré Baptista. « Ils ont la volonté de réaliser quelque chose d’important pour lequel je me suis battu en tant que joueur : remporter la Coupe du monde. Nous savons que gagner est très dur, très difficile, mais c’est aussi un exploit pour le Brésil. Nous sommes une grande équipe nationale, donc nous espérons toujours qu’ils feront très bien. »

    Pour réussir, la Seleção aura sans doute besoin qu’une de ses jeunes pépites passe un cap. Baptista sait ce que cela implique.

  • Julio Baptista Robinho Raul Gonzalez Real Madrid 2007-2008Getty Images

    Voyages en Europe

    Baptista avait 22 ans lorsqu’il a posé ses valises en Espagne après plusieurs saisons à São Paulo. Malgré cette expérience, l’adaptation n’a pas été aisée.

    « On s’installe dans un pays dont on ne connaît absolument rien », explique-t-il. « On ne parle pas la langue. Les choses sont très différentes dans les autres pays par rapport au sien. À mon arrivée, les gens m’ont aidé à m’intégrer. La culture espagnole m’a également facilité la tâche, car l’Espagne ressemble beaucoup au Brésil. Cela m’a beaucoup aidé et m’a permis de m’intégrer plus facilement dans le football et dans la vie en général. »

    Connu pour sa carrière itinérante, Baptista a débuté à Séville avant de rejoindre le Real Madrid, puis d’être adopté comme héros culte à Arsenal. Il a ensuite porté les couleurs de la Roma, de Málaga, de Cruzeiro, d’Orlando City et enfin du CFR Cluj, où il a conclu sa carrière en 2019. Peu de joueurs ont tissé autant de liens, et il en est fier.

    « Le parcours n’est pas facile, car il faut beaucoup d’années et de travail pour jouer à un haut niveau », rappelle-t-il. « Ce n’est jamais facile. C’est peut-être facile d’arriver et de passer une bonne année dans un club, mais rester au sommet pendant huit ou dix ans est ce qu’il y a de plus difficile. C’est ce que j’ai vécu au cours de ma carrière, mais ce fut un formidable parcours que de voir ces portes s’ouvrir dans tous les clubs où j’ai joué. »

  • Baptista brazil 2007 copa americagetty

    Devenir « La Bête »

    Les supporters des nombreux clubs par lesquels il est passé conserveront des souvenirs variés de Baptista. Tous retiennent son surnom, « La Bête », pleinement mérité. Au fil d’une carrière menée entre Real Madrid, Arsenal, la Roma et la sélection brésilienne, il a évolué du poste de milieu défensif à celui de milieu offensif puis d’attaquant, imposant à chaque fois sa puissance physique comme un véritable défi pour ses adversaires.

    « Ma carrière s’est déroulée à l’international », rappelait-il. « J’ai grandi au Brésil, puis je suis venu en Espagne, où j’ai reçu mon surnom, “La Bestia”, “La Bête”. J’ai joué au Real Madrid, à Arsenal, à la Roma et en équipe nationale du Brésil. Tout cela a été incroyable pour moi. »

    Pourtant, parmi toutes ces étapes, peu ont été aussi déterminantes que son passage en Afrique du Sud. Cet été-là, pendant quelques semaines, il a vécu son rêve. Ce fut l’un des nombreux moments mémorables de sa carrière, dont les plus forts se sont toujours produits sous les couleurs jaune et bleu de la Seleção.

    « Pour moi, ce fut un honneur de jouer pour l’équipe nationale pendant huit ans, et d’avoir la chance de faire connaître Julio Baptista au monde entier », explique-t-il.

    Le monde découvrira bientôt de nouvelles pépites brésiliennes ; à elles de réussir ou de trébucher, et, selon Baptista, de vivre leurs rêves comme lui l’a fait il y a seize ans.