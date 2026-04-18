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« C'est le problème du président » : Antonio Conte conserve le silence sur son avenir à Naples, alors que l'entraîneur est interrogé au sujet des rumeurs le ramenant en Italie
Conte met fin aux spéculations sur De Laurentiis
L'ambiance s'est détériorée à Naples après une série de résultats qui a relégué le club à 12 points du leader, l'Inter. La course au Scudetto étant quasiment terminée pour les Partenopei, toutes les attentions se tournent désormais vers la question de savoir si Conte restera sur le banc au-delà de la saison en cours. Le président Aurelio De Laurentiis a déjà laissé entendre une éventuelle séparation, mais l'entraîneur n'était pas d'humeur à apporter des éclaircissements aux médias.
« Ce sujet concerne le président ; il peut dire ce qu’il veut, bien sûr, mais je n’ai pas à lui répondre », a-t-il déclaré àDAZN. « Si j’avais quelque chose à lui dire, je le ferais en privé, pas en public, car sinon les gens et les médias ne voient plus rien d’autre. On en dit plus en silence, et c’est mieux ainsi ; cela vaut pour tout le monde jusqu’à la fin du championnat. »
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Frustration face aux spéculations sur l’avenir
Conte a exprimé son agacement face à ce cycle incessant de rumeurs, laissant entendre que son nom était utilisé pour alimenter les récits médiatiques. L'ancien entraîneur de Chelsea et de la Juventus estime que l'attention devrait rester concentrée sur le terrain plutôt que sur son statut contractuel ou un éventuel passage chez les Azzurri avant l'été.
« Je comprends que mon nom serve à remplir les colonnes des journaux et à alimenter les émissions, mais parfois, des histoires sont inventées et exploitées », a-t-il ajouté. « En coulisses, on peut mener mille actions, mais dans ce genre de situation, plus on reste silencieux et concentré sur l’équipe, mieux c’est, par respect pour ceux qui nous ont toujours soutenus. »
Un véritable « coup de massue » pour la Lazio
Après la défaite 2-0 face à la Lazio, Antonio Conte a fait preuve d’une franchise sans détour pour pointer les lacunes de son équipe. Malgré une large domination territoriale, Naples n’a jamais réussi à se montrer réellement dangereux et a fini par céder aux contres-attaques d’une formation laziale, bien regroupée et prompte à exploiter les espaces.
« Ce n'était certainement pas un bon match de notre part ; nous avons manqué de qualité au milieu de terrain, et la Lazio nous a attendus, en fermant les espaces et en relançant le jeu », a admis l'entraîneur. « Nous avons eu le ballon pendant 70 % du match sans jamais tirer au but. Nous avons pris un sacré coup. Peut-être n’ai-je pas su percevoir ce « malaise » qui s’est installé après Parme, et je n’ai pas su trouver les bonnes motivations. »
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L’objectif principal est d’assurer la qualification pour la Ligue des champions.
À cinq journées de la fin du championnat, Naples possède huit points d’avance sur Côme, cinquième au classement. Même si le Scudetto est hors d’atteinte, Conte entend maintenir le club dans la course à la qualification européenne et atteindre l’objectif initial : un retour en Ligue des champions.
« Notre objectif est de donner le meilleur de nous-mêmes, de jouer chaque match jusqu’au bout et de récolter un maximum de points », a conclu Conte. « Nous avons su tenir bon dans les moments difficiles, ce qui nous permet de rester dans la zone de qualification pour la Ligue des champions, et nous devons aller au bout. Quand ce genre de situation se présente, il faut savoir en tirer les enseignements et se corriger. »