L'ambiance s'est détériorée à Naples après une série de résultats qui a relégué le club à 12 points du leader, l'Inter. La course au Scudetto étant quasiment terminée pour les Partenopei, toutes les attentions se tournent désormais vers la question de savoir si Conte restera sur le banc au-delà de la saison en cours. Le président Aurelio De Laurentiis a déjà laissé entendre une éventuelle séparation, mais l'entraîneur n'était pas d'humeur à apporter des éclaircissements aux médias.

« Ce sujet concerne le président ; il peut dire ce qu’il veut, bien sûr, mais je n’ai pas à lui répondre », a-t-il déclaré àDAZN. « Si j’avais quelque chose à lui dire, je le ferais en privé, pas en public, car sinon les gens et les médias ne voient plus rien d’autre. On en dit plus en silence, et c’est mieux ainsi ; cela vaut pour tout le monde jusqu’à la fin du championnat. »