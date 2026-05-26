« C'est le moment de Lamine Yamal » : le pilier de l'Espagne se dit « extrêmement impatient » de disputer la Coupe du monde malgré sa blessure, tandis que Luis de la Fuente confirme son plan pour la phase de groupes

Sous le feu des projecteurs, De la Fuente a confié lors de l’émission « Los Desayunos » de RTVE et EFE : « Il est incroyablement enthousiaste et impatient. Malgré son jeune âge, il fait preuve d’une grande maturité. Il sait que c’est son moment, et dans la vie, il faut saisir sa chance.

On ne sait jamais comment on sera lors du prochain Mondial. C’est maintenant le moment de Lamine Yamal. Il est déjà très bon et ne va cesser de progresser grâce à ses coéquipiers, qui l’aideront à donner le meilleur de lui-même. À mon avis, nous avons les meilleurs joueurs du monde à de nombreux postes, et cela l’aidera à élever encore son niveau de jeu. »