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« C'est le moment de Lamine Yamal » : le pilier de l'Espagne se dit « extrêmement impatient » de disputer la Coupe du monde malgré sa blessure, tandis que Luis de la Fuente confirme son plan pour la phase de groupes
Le manager expose ses attentes pour le tournoi
Lors d’une interview diffusée à la télévision nationale après l’annonce officielle de sa sélection de 26 joueurs, De la Fuente a présenté son plan stratégique pour la campagne espagnole en Coupe du monde. Les champions d’Europe débuteront leur parcours dans la compétition le 15 juin contre le Cap-Vert, et les stars blessées Yamal et Mikel Merino font partie du groupe qui se rendra sur place. Bien que Yamal ait manqué la fin de la saison nationale en raison d’un problème musculaire, le staff technique reste très optimiste quant à sa capacité à être opérationnel.
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De la Fuente exige un impact immédiat
Sous le feu des projecteurs, De la Fuente a confié lors de l’émission « Los Desayunos » de RTVE et EFE : « Il est incroyablement enthousiaste et impatient. Malgré son jeune âge, il fait preuve d’une grande maturité. Il sait que c’est son moment, et dans la vie, il faut saisir sa chance.
On ne sait jamais comment on sera lors du prochain Mondial. C’est maintenant le moment de Lamine Yamal. Il est déjà très bon et ne va cesser de progresser grâce à ses coéquipiers, qui l’aideront à donner le meilleur de lui-même. À mon avis, nous avons les meilleurs joueurs du monde à de nombreux postes, et cela l’aidera à élever encore son niveau de jeu. »
Les détails de la gestion de l’effectif sont clarifiés.
Le sélectionneur a fait le point sur la dynamique de son groupe, soulignant l’arrivée d’Eric Garcia et la bonne condition physique de Merino (Arsenal) après une longue convalescence. Cette liste historique est également la première de l’Espagne en Coupe du monde sans aucun joueur du Real Madrid, en raison des forfaits de Dani Carvajal, Dean Huijsen, Gonzalo Garcia et Fran Garcia.
Concernant Yamal et les joueurs blessés, De la Fuente a ajouté : « La situation des joueurs blessés est bonne, compte tenu de l'état d'avancement de leur processus de récupération. Ils seront tous disponibles, si tout va bien, pour le premier match. Ensuite, nous évaluerons s'il est bénéfique pour eux de jouer ce premier match. Mais notre objectif va bien au-delà du premier match. »
- AFP
Quelle est la prochaine étape pour le club ?
L'Espagne aborde le tournoi avec l'énorme pression psychologique liée à son statut de championne d'Europe en titre, face à un groupe de prétendants au titre très compétitifs. Le staff technique profitera du prochain stage d'entraînement pour suivre les paramètres physiques de chaque joueur afin de s'assurer que l'équipe atteigne son meilleur niveau pendant la phase de poules, qui s'annonce éprouvante. La Roja affrontera également l'Arabie saoudite et l'Uruguay dans le groupe H.