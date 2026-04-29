Malgré un palmarès d'entraîneur impressionnant – qui comprend notamment un triplé remporté à Barcelone avec Lionel Messi, Luis Suárez et Neymar –, Luis Enrique estime que le match de mardi soir a surpassé tout ce qu'il avait connu auparavant. Le technicien du PSG a été stupéfait par l'intensité pure de la rencontre, au cours de laquelle son équipe menait 5-2 avant qu'une remontée tardive du Bayern ne promette un match retour passionnant.

« Je n’ai jamais vu un match d’une telle intensité », a-t-il déclaré en conférence de presse. « Ce n’est pas le moment de pointer les défauts ; nous devons simplement féliciter tout le monde. Nous méritions de gagner, nous méritions de faire match nul et nous méritions de perdre aujourd’hui. C’était un match fantastique. C’est sans aucun doute le meilleur match auquel j’ai jamais participé en tant qu’entraîneur. »