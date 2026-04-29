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« C'est le meilleur match de ma carrière ! » a déclaré Luis Enrique, visiblement épuisé après la victoire 5-4 du PSG face au Bayern Munich. Le technicien espagnol fixe désormais un objectif clair pour le match retour : « marquer au moins un but » afin d'atteindre la finale de la Ligue des champions
Soirée historique à Paris
Ce festival de buts n’était pas seulement spectaculaire ; il était historique. Cette demi-finale devient officiellement la plus prolifique de l’histoire de la Ligue des champions. Son scénario fou lui vaut également de partager la deuxième place du palmarès des rencontres à élimination directe les plus riches en goals de la compétition reine, rappelant la puissance offensive de ces deux cadors. Le PSG semblait filer vers la finale de Budapest après avoir pris trois longueurs d’avance dès le début de la seconde période. Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé ont brillé, chacun signant un doublé pour laisser le géant de la Bundesliga groggy sous les yeux d’un public parisien en délire.
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Un moment fort dans la carrière d'entraîneur de Luis Enrique
Malgré un palmarès d'entraîneur impressionnant – qui comprend notamment un triplé remporté à Barcelone avec Lionel Messi, Luis Suárez et Neymar –, Luis Enrique estime que le match de mardi soir a surpassé tout ce qu'il avait connu auparavant. Le technicien du PSG a été stupéfait par l'intensité pure de la rencontre, au cours de laquelle son équipe menait 5-2 avant qu'une remontée tardive du Bayern ne promette un match retour passionnant.
« Je n’ai jamais vu un match d’une telle intensité », a-t-il déclaré en conférence de presse. « Ce n’est pas le moment de pointer les défauts ; nous devons simplement féliciter tout le monde. Nous méritions de gagner, nous méritions de faire match nul et nous méritions de perdre aujourd’hui. C’était un match fantastique. C’est sans aucun doute le meilleur match auquel j’ai jamais participé en tant qu’entraîneur. »
Le Bayern Munich refuse de baisser les bras
Le Bayern a toutefois fait preuve de la résilience qui caractérise son palmarès européen. Dayot Upamecano a lancé la remontée d’une tête sur un coup franc de Joshua Kimmich, avant que Luis Diaz ne rende la fin de match haletante d’une frappe puissante. Le score final de 5-4 laisse la double confrontation sur le fil du rasoir, et Luis Enrique a admis que ces montagnes russes émotionnelles l’avaient épuisé physiquement. « Je suis épuisé, et pourtant je n’ai pas couru un seul kilomètre », a plaisanté l’Espagnol après le coup de sifflet final. « Du coup, je n’ai pas la moindre idée de ce que ressentent les joueurs. »
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La cible de l'Allianz Arena
Le rythme effréné imposé par le pressing et les transitions incessantes ont épuisé les joueurs des deux équipes, mais l’entraîneur du PSG sait que la tâche est loin d’être terminée, alors que ses joueurs s’apprêtent à se rendre à l’Allianz Arena la semaine prochaine. Luis Enrique ne se fait aucune illusion sur ce qu’il faudra pour venir à bout de l’équipe de Vincent Kompany.
« Je viens de demander à mon staff : “Combien de buts pensez-vous qu'il nous faudra pour gagner ce match ?” Ils m'ont répondu : “Au moins trois” », a révélé Luis Enrique. « Le Bayern Munich est encore plus fort dans son stade, mais nous allons essayer de faire preuve de la même mentalité. »