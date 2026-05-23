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« C'est le meilleur ! » : Julian Nagelsmann a eu « raison » de sortir Manuel Neuer de sa retraite internationale pour la Coupe du monde, estiment les légendes du Bayern et du Borussia Dortmund, qui prennent position sur cette décision controversée
Matthaus salue le revirement de Nagelsmann
Matthäus s’est félicité du retour de Neuer en équipe nationale, estimant que ce vétéran de 40 ans renforce considérablement les chances de l’Allemagne en Coupe du monde. Neuer, qui totalise 124 sélections et a participé à quatre Coupes du monde, est revenu sur sa décision de prendre sa retraite après l’Euro 2024 pour venir en aide à la sélection. Après une saison marquée par de nombreuses spéculations sur un éventuel retour en équipe nationale en raison des problèmes de blessure de Marc-André ter Stegen, Nagelsmann a confirmé cette semaine que Neuer avait accepté de sortir de sa retraite et qu’il serait le gardien titulaire lors de la compétition.
« Je suis content que Julian ait changé d’avis une nouvelle fois, et Manuel Neuer aussi », a déclaré Matthäus à Sky Sport. « Car ce n’était pas seulement le fait que Julian Nagelsmann ne pouvait pas ou ne voulait pas compter sur Manuel Neuer, quelle qu’en soit la raison, mais Manuel Neuer avait en fait pris sa retraite il y a deux ans – et maintenant, il est sorti de sa retraite. En Allemagne, nous nous réjouissons de voir le meilleur gardien du pays renforcer l’équipe pour cette Coupe du monde, même si Oliver Baumann avait jusqu’ici tenu son rang. Baumann s’est distingué en qualifications, mais Neuer reste exceptionnel. C’est aussi un choix judicieux de la part de Julian Nagelsmann d’avoir convaincu Manuel. »
- AFP
Une légende du Borussia Dortmund salue Manuel Neuer comme « le meilleur ».
Le soutien à Neuer dépasse la rivalité du « Klassiker » : la légende du Borussia Dortmund, Weidenfeller, a publiquement apporté son appui à son ancien coéquipier, champion du monde 2014. Malgré la rivalité historique entre les deux clubs, Weidenfeller a affirmé sans détour que le vétéran restait le premier choix pour l’équipe nationale. Ce soutien s’appuie sur les performances impressionnantes de Neuer en club : il a disputé 37 matchs toutes compétitions confondues avec le Bayern cette saison, réalisé 11 clean sheets et mené l’équipe vers le titre de Bundesliga ainsi que les demi-finales de la Ligue des champions.
« Absolument, car c'est le meilleur gardien allemand de la Bundesliga », a déclaré Weidenfeller. « Il continue d'afficher des statistiques de haut niveau – notamment en matière d'occasions de but – et nous savons tous que nous pouvons compter sur Manuel à ce poste. »
Un revers de taille pour Oliver Baumann
La titularisation de Neuer au poste de gardien de but est un revers pour Baumann. Le portier d’Hoffenheim, longtemps pressenti pour profiter de l’incertitude entourant Ter Stegen, devra finalement se contenter d’un rôle de remplaçant à l’approche de la compétition qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Nagelsmann a assumé la difficulté de cette décision, reconnaissant qu’elle constitue un coup dur pour le joueur de 35 ans.
Malgré ce changement hiérarchique, le sélectionneur a salué l’attitude professionnelle de Baumann, qu’il a qualifié d’option « de classe mondiale », ajoutant que le débat interne était désormais clos. Nagelsmann reste convaincu que l’« aura » de Neuer est essentielle à une équipe qui a connu des résultats mitigés lors des derniers tournois internationaux.
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La pression monte pour remporter la Coupe du monde
Après deux éliminations consécutives dès la phase de groupes de la Coupe du monde, la pression qui pèse sur Julian Nagelsmann, chargé de mener son équipe loin dans la compétition nord-américaine, est immense. Le retour d’une figure légendaire comme Manuel Neuer est perçu comme un moyen de renforcer le leadership.
« Et ce ne serait pas seulement Julian Nagelsmann : ses coéquipiers du Bayern Munich présents au Mondial l’auraient également sollicité, tout comme le directeur de la DFB, Rudi Völler, qui l’aurait appelé. Ils l’ont donc courtisé pour s’assurer qu’il serait au moins présent à cette Coupe du monde. Surtout après les Coupes du monde que nous avons connues ces huit à douze dernières années : l’Italie ne s’est même pas qualifiée, l’Allemagne a été éliminée deux fois dès la phase de groupes. Et bien sûr, pour celle-ci, on veut… Nous devons faire mieux à la Coupe du monde que lors des deux dernières éditions », a conclu Matthäus.