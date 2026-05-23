Matthäus s’est félicité du retour de Neuer en équipe nationale, estimant que ce vétéran de 40 ans renforce considérablement les chances de l’Allemagne en Coupe du monde. Neuer, qui totalise 124 sélections et a participé à quatre Coupes du monde, est revenu sur sa décision de prendre sa retraite après l’Euro 2024 pour venir en aide à la sélection. Après une saison marquée par de nombreuses spéculations sur un éventuel retour en équipe nationale en raison des problèmes de blessure de Marc-André ter Stegen, Nagelsmann a confirmé cette semaine que Neuer avait accepté de sortir de sa retraite et qu’il serait le gardien titulaire lors de la compétition.

« Je suis content que Julian ait changé d’avis une nouvelle fois, et Manuel Neuer aussi », a déclaré Matthäus à Sky Sport. « Car ce n’était pas seulement le fait que Julian Nagelsmann ne pouvait pas ou ne voulait pas compter sur Manuel Neuer, quelle qu’en soit la raison, mais Manuel Neuer avait en fait pris sa retraite il y a deux ans – et maintenant, il est sorti de sa retraite. En Allemagne, nous nous réjouissons de voir le meilleur gardien du pays renforcer l’équipe pour cette Coupe du monde, même si Oliver Baumann avait jusqu’ici tenu son rang. Baumann s’est distingué en qualifications, mais Neuer reste exceptionnel. C’est aussi un choix judicieux de la part de Julian Nagelsmann d’avoir convaincu Manuel. »