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« C'est le meilleur de tous les temps ! » a déclaré Lionel Scaloni, qui a multiplié les éloges à l'égard de la « légende » argentine Lionel Messi, alors que l'icône de 39 ans se prépare pour la finale de la Coupe du monde contre l'Espagne
Scaloni salue la performance de Messi après la qualification de l'Argentine pour la finale
Scaloni a rendu un hommage émouvant à Messi après la qualification de l’Argentine pour la finale de la Coupe du monde, obtenue grâce à une victoire 2-1 face à l’Angleterre. Assis aux côtés de son capitaine, le sélectionneur argentin a salué l’influence durable de la star et l’a qualifié de légende du football. Scaloni a affirmé que, à 39 ans, les performances de Messi dépassaient toujours les attentes. La star de l’Inter Miami a déjà mené l’Argentine vers un sacre mondial et deux Copa América consécutives ; il a désormais l’occasion d’aider l’Albiceleste à conserver son titre face à l’Espagne.
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Scaloni exhorte les supporters à rendre hommage à Messi
Scaloni a salué l’extraordinaire carrière de Messi, insistant sur le fait que les supporters doivent profiter de le voir jouer tant qu’ils le peuvent encore. Le sélectionneur argentin estime que la longévité et la régularité du capitaine rendent ses exploits encore plus remarquables.
« Il est entré dans l’histoire. C’est une légende », a déclaré Scaloni en conférence de presse. « Cela me remplit de fierté car c’est le meilleur joueur de l’histoire du football. Se hisser en finale à 39 ans, je trouve ça incroyable.
C’est pourquoi j’ai dit que nous devrions profiter de sa présence, car regardez ce qui s’est passé avec Diego [Maradona] et à quel point il nous a manqué par la suite. Nous avons encore Leo et nous devrions en être reconnaissants. C’est une figure historique et une légende, tout comme l’ensemble de ces joueurs qui nous ont offert ces merveilleuses années. »
L'âge d'or du football argentin se poursuit
Scaloni a également rendu hommage à l’ensemble du groupe pour avoir contribué à forger l’une des générations les plus titrées de l’histoire du football argentin. Après avoir mis fin à 28 ans d’attente sans titre majeur en remportant la Copa América 2021, l’Albiceleste a confirmé son statut parmi l’élite mondiale.
« Ils ont accompli des choses qui étaient impensables il y a quelques années », a-t-il ajouté. « Cela n’a pas été facile d’en arriver là et de rivaliser à ce niveau pendant tant d’années. Nous pourrions gagner, et j’espère que ce sera le cas, mais quoi qu’il en soit, le parcours qui nous a menés jusqu’ici a été incroyable. »
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Un match décisif contre l'Espagne nous attend
L'Argentine affronte l'Espagne au MetLife Stadium et peut devenir la première équipe depuis plus de 60 ans à conserver son titre mondial. Messi, joueur clé, sera déterminant pour que l'Albiceleste remporte ce match et garde son trophée.
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