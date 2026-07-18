« C'est le meilleur de tous les temps ! » a déclaré Lionel Scaloni, qui a multiplié les éloges à l'égard de la « légende » argentine Lionel Messi, alors que l'icône de 39 ans se prépare pour la finale de la Coupe du monde contre l'Espagne

Scaloni a salué l’extraordinaire carrière de Messi, insistant sur le fait que les supporters doivent profiter de le voir jouer tant qu’ils le peuvent encore. Le sélectionneur argentin estime que la longévité et la régularité du capitaine rendent ses exploits encore plus remarquables.

« Il est entré dans l’histoire. C’est une légende », a déclaré Scaloni en conférence de presse. « Cela me remplit de fierté car c’est le meilleur joueur de l’histoire du football. Se hisser en finale à 39 ans, je trouve ça incroyable.

C’est pourquoi j’ai dit que nous devrions profiter de sa présence, car regardez ce qui s’est passé avec Diego [Maradona] et à quel point il nous a manqué par la suite. Nous avons encore Leo et nous devrions en être reconnaissants. C’est une figure historique et une légende, tout comme l’ensemble de ces joueurs qui nous ont offert ces merveilleuses années. »