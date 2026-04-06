« C'est le karma ! » - Gianluigi Donnarumma critiqué pour son comportement « antisportif » après avoir révélé les manœuvres sournoises d'une star de Manchester City lors de la défaite de l'Italie en Coupe du monde

Nikola Vasilj, le gardien adverse de Donnarumma, s'est depuis confié sur les événements qui ont précédé la séance de tirs au but, critiquant vivement le vainqueur de la Ligue des champions pour son comportement.

« Donnarumma a essayé de déchirer ma feuille de papier sur laquelle j’avais noté des informations sur les tireurs de penalty italiens, mais heureusement, le staff technique en avait une copie ; nous nous étions bien préparés à toute éventualité. Je ne savais pas qu’ils avaient une deuxième feuille sur le banc, mais il est clair que rien n’avait été laissé au hasard », a déclaré Vasilj.

Vasilj a expliqué sa frustration face à cet échange : « Honnêtement, je n’arrivais pas à croire ce qui m’arrivait, c’est la première fois que je vis une telle situation. Donnarumma et moi avons commencé à nous disputer, puis je suis allé voir l’arbitre pour essayer de le convaincre que mon adversaire méritait un carton jaune, son comportement me semblait vraiment antisportif. Mais au final… je ne veux pas trop en dire… au final, nous avons gagné et certains disent que c’est le karma. Et probablement oui, il y a quelque chose de similaire dans cette histoire. »