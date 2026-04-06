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« C'est le karma ! » - Gianluigi Donnarumma critiqué pour son comportement « antisportif » après avoir révélé les manœuvres sournoises d'une star de Manchester City lors de la défaite de l'Italie en Coupe du monde
Donnarumma accusé de coups bas
Donnarumma s'est retrouvé au centre d'une polémique auprès des joueurs et des supporters de la Bosnie-Herzégovine après avoir tenté de déstabiliser les adversaires des Azzurri avant la séance de tirs au but qui a suivi le match nul 1-1 en finale des barrages. À un moment donné, le gardien de but de Manchester City a tenté de s'emparer d'un bout de papier sur lequel figuraient les intentions de tir au but des adversaires, mais l'arbitre est intervenu pour empêcher que la situation entre les deux gardiens ne dégénère. Il a également été accusé d'avoir provoqué d'autres membres de l'équipe locale afin de s'assurer un avantage psychologique, mais son équipe a finalement été éliminée après une humiliante défaite 3-1 aux tirs au but, qualifiant ainsi la Bosnie-Herzégovine pour la Coupe du monde.
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Le karma s'acharne sur les Azzurri
Nikola Vasilj, le gardien adverse de Donnarumma, s'est depuis confié sur les événements qui ont précédé la séance de tirs au but, critiquant vivement le vainqueur de la Ligue des champions pour son comportement.
« Donnarumma a essayé de déchirer ma feuille de papier sur laquelle j’avais noté des informations sur les tireurs de penalty italiens, mais heureusement, le staff technique en avait une copie ; nous nous étions bien préparés à toute éventualité. Je ne savais pas qu’ils avaient une deuxième feuille sur le banc, mais il est clair que rien n’avait été laissé au hasard », a déclaré Vasilj.
Vasilj a expliqué sa frustration face à cet échange : « Honnêtement, je n’arrivais pas à croire ce qui m’arrivait, c’est la première fois que je vis une telle situation. Donnarumma et moi avons commencé à nous disputer, puis je suis allé voir l’arbitre pour essayer de le convaincre que mon adversaire méritait un carton jaune, son comportement me semblait vraiment antisportif. Mais au final… je ne veux pas trop en dire… au final, nous avons gagné et certains disent que c’est le karma. Et probablement oui, il y a quelque chose de similaire dans cette histoire. »
Un jeune héros fait son apparition à Zenica
Alors que Donnarumma fait l'objet de critiques pour son comportement, un nouveau héros national a vu le jour en Bosnie. Afan Cizmic, un ramasseur de balles âgé de 14 ans, est devenu célèbre sur Internet pour le rôle qu'il a joué dans cette bataille tactique. Cizmic a réussi à subtiliser la « fiche de triche » de Donnarumma – qui contenait des informations sur les tireurs de penalty bosniaques – près de la ligne de but, où elle était dissimulée sous une serviette.
Depuis, l'adolescent a été photographié avec cette feuille et est devenu le symbole de la victoire historique de la Bosnie. La popularité de ce geste est telle qu'un mouvement s'amplifie dans le pays pour récompenser le jeune garçon en lui offrant un voyage à la Coupe du monde au sein de la délégation officielle.
Cizmic affirme avoir vu une feuille de papier contenant les détails des tireurs de penalty de la Bosnie-Herzégovine cachée à côté de la serviette de l'Italien, près de son but.
« J'ai vu qu'il y avait quelque chose à côté de la serviette et j'ai tout de suite compris ce que c'était. Je l'ai pris et je l'ai caché. Il y avait toutes les indications sur nos joueurs, et sans cette liste, Donnarumma aurait dû se fier à son instinct », a-t-il déclaré.
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L'Italie est laissée à elle-même pour faire le bilan d'une nouvelle catastrophe
L'Italie étant désormais absente de sa troisième Coupe du monde consécutive, l'attention s'est tournée vers une réforme en profondeur de l'organisation de l'équipe nationale. Le sélectionneur Gennaro Gattuso a déjà démissionné, tout comme le président de la Fédération italienne de football.
La Bosnie-Herzégovine, quant à elle, va commencer à se préparer pour son déplacement en Amérique du Nord, où elle affrontera notamment le Canada, co-organisateur de la compétition, ainsi que le Qatar et la Suisse.