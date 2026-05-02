À la veille du crucial match de Premier League entre les Gunners et le FC Fulham, samedi soir, Mikel Arteta a été interrogé par la presse sur la rencontre spectaculaire de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, disputée mardi.
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« C’est le jour et la nuit » : Mikel Arteta pointe un désavantage décisif d’Arsenal face au Bayern et au PSG
L’Espagnol a estimé que la rencontre était « probablement le meilleur match » qu’il ait « jamais vu, tant au niveau de la qualité des deux équipes que, surtout, du talent individuel des joueurs ». Il a toutefois nuancé son propos : « Mais quand je regarde le nombre de minutes jouées et la fraîcheur de ces joueurs, cela ne me surprend pas. »
En effet, tant le Bayern en Allemagne que le PSG en France disputent nettement moins de matchs sur une saison. Les joueurs arrivent donc plus frais, en meilleure condition physique et surtout moins blessés que leurs homologues anglais, surtout en fin de saison.
« Pour atteindre un tel niveau de qualité, il faut être au meilleur de sa forme, et la différence entre les championnats et la manière dont on y joue est comme le jour et la nuit », a-t-il déclaré. « Nous comparons ici deux mondes totalement différents. On ne peut pas considérer un aspect de manière isolée sans tenir compte du contexte – je ne trouve pas cela juste. »
Le Bayern est actuellement confronté à une vague de blessures.
La question des blessures s’avère décisive. Alors qu’Arsenal doit composer sans plusieurs de ses cadres, comme Mikel Merino ou Kai Havertz, le Bayern et le Paris Saint-Germain peuvent aligner la quasi-totalité de leur effectif. « Quand on parle des deux autres équipes, combien de joueurs étaient disponibles ? Tous, et en pleine forme. C’est ce qui compte le plus. »
Arteta omet toutefois de préciser que le champion d’Allemagne en titre a lui aussi été privé de plusieurs titulaires ces dernières semaines pour cause de blessure. Serge Gnabry est d’ailleurs forfait pour le reste de la saison et pour la Coupe du monde à venir en raison d’une blessure aux adducteurs, tandis que Lennart Karl, Raphael Guerreiro et Tom Bischof ont récemment été écartés en raison de déchirures musculaires.
Sur le plan statistique, les formations anglaises disputent effectivement davantage de matchs que leurs homologues allemandes ou françaises : la Coupe de la Ligue s’ajoute au programme, et la Premier League compte quatre journées supplémentaires.