L’Espagnol a estimé que la rencontre était « probablement le meilleur match » qu’il ait « jamais vu, tant au niveau de la qualité des deux équipes que, surtout, du talent individuel des joueurs ». Il a toutefois nuancé son propos : « Mais quand je regarde le nombre de minutes jouées et la fraîcheur de ces joueurs, cela ne me surprend pas. »

En effet, tant le Bayern en Allemagne que le PSG en France disputent nettement moins de matchs sur une saison. Les joueurs arrivent donc plus frais, en meilleure condition physique et surtout moins blessés que leurs homologues anglais, surtout en fin de saison.

« Pour atteindre un tel niveau de qualité, il faut être au meilleur de sa forme, et la différence entre les championnats et la manière dont on y joue est comme le jour et la nuit », a-t-il déclaré. « Nous comparons ici deux mondes totalement différents. On ne peut pas considérer un aspect de manière isolée sans tenir compte du contexte – je ne trouve pas cela juste. »