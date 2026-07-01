Comme l'a confirmé mercredi soir le club le plus titré d'Allemagne, Saibari a signé un contrat de cinq ans, soit jusqu'en 2031. Il portera le numéro 34. Âgé de 25 ans, il arrive du PSV Eindhoven ; selon le journal *Bild*, le montant du transfert s'élève à un peu moins de 55 millions d'euros, primes comprises.
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C’est le joueur que Vincent Kompany veut absolument recruter ! Le FC Bayern finalise son premier méga-transfert de l’été
« Nous sommes très heureux d'avoir recruté pour le FC Bayern Ismael Saibari, l'un des attaquants les plus prometteurs de cette Coupe du monde. De tels transferts ne s'improvisent pas : ils sont le fruit d'un travail de prospective. Nous nous sommes positionnés très tôt sur son dossier, car nous connaissions les qualités d'Ismael et avons pu lui offrir dès le départ une perspective concrète au club. Ismael Saibari apportera à notre jeu offensif davantage de qualité et d’imprévisibilité », a déclaré Max Eberl, directeur sportif.
Un profil polyvalent, capable de couvrir plusieurs postes offensifs et de servir de doublure à l’avant-centre Harry Kane, constituait l’une des priorités du club bavarois pour ce mercato estival. Après avoir manqué leur première cible, Anthony Gordon, parti de Newcastle United vers le FC Barcelone, les dirigeants ont rapidement orienté leurs efforts vers Saibari comme alternative de premier plan.
C’est d’ailleurs Vincent Kompany qui a été le premier à évoquer le Marocain auprès des dirigeants du FCB. Saibari l’a confirmé lui-même dans le communiqué de presse publié mercredi. « Depuis tout petit, on rêve de signer dans un club comme le FC Bayern – tout le monde sait que c’est l’un des plus grands clubs du monde. Le style du FC Bayern me correspond, je peux y déployer mon jeu et je vais travailler dur chaque jour pour aider l’équipe. L’entraîneur Vincent Kompany a joué un rôle majeur dans ma décision », a déclaré Saibari.
Selon Sky et Bild, le directeur sportif Max Eberl et son équipe ne l’avaient pas placé en tête de leur liste. Mais Kompany a insisté, affirmant avoir déjà convaincu le joueur lors d’un entretien privé. Les Munichois ont alors décidé de tout faire pour recruter la priorité de leur entraîneur.
Le joueur a passé sa visite médicale mardi aux États-Unis, où il se trouve depuis début juin avec la sélection marocaine en vue de la Coupe du monde. Pour ce faire, le Dr Jochen Hahne, également médecin de l’équipe nationale allemande, s’est rendu au camp de base des Marocains.
Principalement numéro 10, il peut aussi jouer sur les ailes ou en numéro 9.
Fin janvier, lors du duel de phase de groupes de la Ligue des champions face à son futur club munichois, il a brillé au sein d’un duo d’attaquants et a convaincu. Bien que le PSV de Saibari se soit incliné 1-2 face au FCB, l’international marocain a inscrit un but somptueux qui a permis d’égaliser à 1-1.
Après la rencontre, Kompany s’était longuement entretenu avec Saibari. Un premier indice du transfert désormais officialisé vers le champion de Bundesliga, même si le joueur avait alors démenti sur Ziggo Sport : « Non, non. Il m’a félicité pour ma prestation, ou plutôt pour celle de notre équipe. Il a dit que nous devions continuer comme ça », avait-il déclaré.
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Après avoir finalisé l’arrivée d’Ismael Saibari, le FC Bayern Munich s’apprête à recruter un deuxième joueur d’Eintracht Francfort : le défenseur Nathaniel Brown.
Saibari a rejoint Eindhoven en 2020 en provenance du KRC Genk, club belge de haut niveau, et s'est d'abord fait remarquer au sein de l'équipe réserve de l'actuel champion des Pays-Bas. Récemment, il est devenu un joueur incontournable du PSV : lors de la saison écoulée, il a inscrit 19 buts et délivré 9 passes décisives en 37 matches, toutes compétitions confondues.
Actuellement, deux joueurs de renom semblent bien partis pour rejoindre la Säbener Straße cet été, tout comme Saibari. Les négociations avec Nathaniel Brown, de l’Eintracht Francfort, seraient même déjà bien avancées ; l’international allemand pourrait évincer Alphonso Davies. La confiance des dirigeants du Bayern dans la condition physique du Canadien serait ébranlée, Davies ayant été très souvent absent pour cause de blessure ces derniers temps.
Par ailleurs, le dossier Yann Bisseck (Inter Milan, défenseur central) fait de plus en plus de bruit autour du champion d’Allemagne. La Gazzetta dello Sport a récemment évoqué un intérêt réciproque. Un transfert de Bisseck ne serait toutefois envisageable que si le Bayern trouvait au préalable un repreneur pour Min-jae Kim, qui figure parmi les joueurs à vendre.
Ismael Saibari s’engage avec le FC Bayern Munich : ses chiffres au PSV Eindhoven
Jeux
142
Buts
42 passes décisifs.
Passes décisives
29