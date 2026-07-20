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« C'est le football qui a gagné » : Toni Kroos tacle l'Argentine après la victoire de l'Espagne en finale de la Coupe du monde
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La Roja remporte le titre
L'Espagne a remporté son deuxième titre de Coupe du monde en battant l'Argentine, réduite à dix, lors des prolongations à New York. Ferran Torres a inscrit le but décisif à la 106^e minute, peu après l'expulsion d'Enzo Fernández, sanctionné d'un deuxième carton jaune. Les hommes de Luis de la Fuente ont dicté le rythme durant le temps réglementaire, étouffant leurs adversaires qui n'ont cadré aucun tir.
Kroos lance une pique cinglante
L'ancien meneur de jeu du Real Madrid n'a pas tardé à livrer un verdict sans détour sur les réseaux sociaux, peu impressionné par les tactiques défensives et l'attitude agressive des Sud-Américains. Peu après le coup de sifflet final, Kroos a publié un message sur X pour enfoncer le clou : « Le football a gagné. »
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Des incidents ont émaillé l’après-match.
La frustration grandissante des Albicelestes, déjà visible dans leur attaque inoffensive, a débouché sur une bagarre houleuse dès le coup de sifflet final. Leandro Paredes a déclenché une altercation physique avec Eric Garcia et Gavi alors que l’Espagne célébrait sa victoire, obligeant Lionel Scaloni à intervenir pour éloigner son milieu de terrain. Suite à cette défaite décevante, l’Argentine entre dans l’histoire comme la première équipe à n’avoir pas réussi un seul tir au cours des 90 minutes d’une finale de Coupe du monde.
Mise en place d'un nouvel ordre mondial
Ce triomphe historique consacre officiellement la brillante nouvelle génération de « La Roja » comme les maîtres incontestés du football mondial, après avoir réalisé un magnifique doublé Euro-Coupe du monde. À l’inverse, l’Argentine fait désormais l’objet de vives critiques concernant sa discipline et doit procéder à une analyse tactique approfondie suite à l’échec de sa défense du titre. Un immense travail de reconstruction attend Scaloni, qui devra redonner du moral à son équipe avant le début du prochain cycle de qualification.
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