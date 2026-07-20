« C'est le football qui a gagné » : Toni Kroos tacle l'Argentine après la victoire de l'Espagne en finale de la Coupe du monde

La frustration grandissante des Albicelestes, déjà visible dans leur attaque inoffensive, a débouché sur une bagarre houleuse dès le coup de sifflet final. Leandro Paredes a déclenché une altercation physique avec Eric Garcia et Gavi alors que l’Espagne célébrait sa victoire, obligeant Lionel Scaloni à intervenir pour éloigner son milieu de terrain. Suite à cette défaite décevante, l’Argentine entre dans l’histoire comme la première équipe à n’avoir pas réussi un seul tir au cours des 90 minutes d’une finale de Coupe du monde.