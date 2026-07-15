« C'est le football qui a gagné aujourd'hui » : Zlatan Ibrahimovic salue le « magnifique » Rodri après la victoire écrasante de l'Espagne face à la France, qui lui permet d'accéder à la finale de la Coupe du monde

Si l’effort collectif de l’Espagne a marqué la soirée, Zlatan Ibrahimovic a tenu à souligner la performance individuelle de Rodri. Le pilier de Manchester City a été le moteur du milieu de terrain espagnol, contrant les attaques françaises et lançant les contre-attaques grâce à son sang-froid et sa vision du jeu.

« Je dois le dire, Rodri était partout sur le terrain. Quel match, quel joueur ! C’est un joueur qui n’est pas toujours à sa juste valeur, mais ce soir, il était partout. Il a tout simplement été magnifique. C’est le football qui a gagné aujourd’hui », a déclaré Ibrahimovic sur FOX Sports.