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Donny Afroni

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« C'est le football qui a gagné aujourd'hui » : Zlatan Ibrahimovic salue le « magnifique » Rodri après la victoire écrasante de l'Espagne face à la France, qui lui permet d'accéder à la finale de la Coupe du monde

Rodri
Z. Ibrahimovic
Espagne
Coupe du monde
France

Zlatan Ibrahimovic a salué la « magnifique » performance du milieu de terrain de Manchester City, Rodri, après la victoire sans pitié de l'Espagne face à la France, qui a permis aux Espagnols de se qualifier pour la finale de la Coupe du monde. Le légendaire attaquant suédois a également estimé que « le football avait gagné » tant le jeu fluide de l'Espagne avait dominé une équipe française décevante.

  • La France a été surclassée à Dallas.

    Au terme d'une rencontre marquée par l'excellence technique et la rigueur tactique, la « Roja » s'est imposée au Dallas Stadium, proposant un football qui a séduit les puristes du monde entier, y compris Zlatan Ibrahimović, toujours franc de parole. Dès le coup de sifflet final, l'ancien attaquant de l'AC Milan et du FC Barcelone a livré son analyse. L’ancien attaquant du Milan AC et du FC Barcelone s’est dit impressionné par la façon dont l’Espagne a imposé son tempo, finissant par étouffer une équipe de France pourtant redoutable tout au long des phases précédentes de la compétition.

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    Zlatan met en avant les qualités de Rodri

    Si l’effort collectif de l’Espagne a marqué la soirée, Zlatan Ibrahimovic a tenu à souligner la performance individuelle de Rodri. Le pilier de Manchester City a été le moteur du milieu de terrain espagnol, contrant les attaques françaises et lançant les contre-attaques grâce à son sang-froid et sa vision du jeu.

    « Je dois le dire, Rodri était partout sur le terrain. Quel match, quel joueur ! C’est un joueur qui n’est pas toujours à sa juste valeur, mais ce soir, il était partout. Il a tout simplement été magnifique. C’est le football qui a gagné aujourd’hui », a déclaré Ibrahimovic sur FOX Sports.

  • Une véritable leçon de tactique donnée par la Roja

    Le parcours de l’Espagne jusqu’en finale a été marqué par un retour aux principes de la conservation du ballon et du pressing haut. Face à la France, ces éléments ont été pleinement mis en évidence, l’équipe espagnole ayant dominé la possession et contraint les Bleus à commettre des erreurs inhabituelles. De son côté, la France, emmenée par son effectif de superstars, a peiné à trouver des réponses face aux passes rythmées et aux déplacements des hommes de Luis de la Fuente.

    « Ils ont pris le contrôle dès la première minute et jusqu’à la dernière. Ils étaient pleins de vie. Ils étaient actifs. Ils en voulaient vraiment. Ils ont parcouru ces mètres supplémentaires. À chaque duel, ils voulaient l’emporter. Quand ils attaquaient, ils étaient convaincus. Ils ont pris l’initiative. On voyait que chaque passe qu’ils effectuaient disait : “on en veut”. Et c’était tout le contraire pour la France », a expliqué Ibrahimovic.

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    Les yeux rivés sur le Saint Graal

    Qualifiée pour la finale, l’Espagne vise un nouveau sacre suprême. Les champions de 2010 peuvent ainsi soulever une deuxième Coupe du monde. Une affiche prometteuse les attend, puisqu’ils défieront le vainqueur du duel Angleterre-Argentine. Le « magnifique » Rodri demeure la pièce maîtresse de leur dispositif alors que l’équipe se prépare pour l’ultime rendez-vous du tournoi.

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