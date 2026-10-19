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« C’est le football ! » : Mikel Arteta défend sa décision de sortir Eberechi Eze sans ménagement et explique son remplacement à la mi-temps lors de la victoire d’Arsenal contre Nottingham Forest
Ajustements tactiques au City Ground
Après avoir inscrit son premier but de la saison lors de la victoire d’Arsenal contre Lille en Ligue des champions, en milieu de semaine, Eze a été titularisé au City Ground. L’international anglais a toutefois peiné à peser sur le match en première période, face à une défense de Forest tenace.
Les champions en titre n’ayant cadré aucun tir avant la pause, Arteta a choisi de trancher. Madueke a remplacé Eze pour la seconde période, un changement qui a fini par débloquer la rencontre et a permis à Arsenal de rester pleinement dans la course aux côtés de Manchester City, leader de la Premier League.
Remplacé, l’attaquant affichait sa frustration sur le banc tandis que ses coéquipiers disputaient une seconde période tendue.
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S’adapter à une défense tenace
Arteta a désigné le bloc défensif bas de Forest comme la principale raison de la sortie d’Eze, affirmant que son équipe avait besoin d’une approche complètement différente.
« Avec leur façon de défendre, les deux unités à l’extérieur, les deux milieux créaient sans véritable menace dans leur dos, ce qui ne faisait que contraindre Munoz à jouer différemment », a expliqué l’entraîneur d’Arsenal. « Ils étaient plus à l’aise. C’est ce dont nous disposons : des joueurs différents, avec des qualités différentes, et nous nous adaptons à ce que le match nous propose. »
Interrogé sur la frustration visible d’Eze sur le banc, Arteta a répondu avec pragmatisme tout en saluant les récentes performances de l’attaquant sur la scène européenne. « Il y a trois jours, il a marqué un but, il aurait dû en marquer trois et nous étions tous contents », a-t-il déclaré. « C’est le football : un jour, tout est formidable. Et, surtout pour les joueurs offensifs, face à une équipe qui défend avec dix joueurs autour de la surface, avec le numéro neuf qui redescend presque jusqu’à sa limite et cette cohésion, il est extrêmement difficile de s’y frayer un chemin. C’est pourquoi il faut des jambes fraîches, un profil différent et essayer de nouvelles choses. »
Les remplaçants font toute la différence
La profondeur de l’effectif d’Arsenal lui a finalement permis d’empocher les points, Arteta saluant les contributions décisives de ses remplaçants. « Noni, Jurrien [Timber], Mikel [Merino] a été brillant à son entrée en jeu et Viktor [Gyokeres] a vraiment changé le match. Tous ont apporté quelque chose, et c’est ce dont nous avons besoin », a souligné Arteta. « Noni sort évidemment du lot parce qu’il a marqué le but, et c’est ce qui fait la différence. »
L’entraîneur a également mis en avant la force mentale nécessaire pour venir à bout d’un adversaire coriace après une première période de 45 minutes sans efficacité offensive. « Parfois, on peut se frustrer face à des équipes difficiles à déstabiliser. En première mi-temps, nous n’avons pas cadré un seul tir, et nous en avons parlé », a-t-il reconnu. « Nous avons eu deux autres grosses occasions en seconde période, mais notre seul tir cadré est venu d’une légère déviation, et le ballon est entré. »
Arteta s’est aussi empressé de rappeler à son groupe l’effort collectif qu’exige la course au titre. « Certains ont joué il y a trois jours et d’autres seront titulaires au prochain match. Ils savent que tout le monde doit être prêt », a-t-il ajouté. « Si on a besoin de vous pour 60 minutes, 45 minutes ou parfois deux minutes, nous avons désormais un effectif capable de faire la différence à certains moments, et nous devons nous en servir. Une excellente réaction [après le but marqué] : ils ont montré la volonté de défendre dans une situation très ouverte, difficile et stressante. »
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Rester dans la course au titre
Cette courte victoire 1-0 permet à Arsenal de rester à portée de Manchester City, en tête du classement. La volonté d’Arteta de procéder à des changements radicaux et décisifs dans les matches serrés souligne le niveau d’exigence nécessaire pour défendre son titre avec succès.
Alors qu’un calendrier chargé met sans cesse à l’épreuve les limites physiques de son effectif, la capacité de l’entraîneur à faire tourner son équipe de manière proactive sera primordiale. Eze devra vite surmonter sa déception et se battre pour retrouver sa place dans le onze de départ, avant le choc de Ligue des champions qui opposera Arsenal au Bayern Munich, champion de Bundesliga, mercredi.
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