Après avoir inscrit son premier but de la saison lors de la victoire d’Arsenal contre Lille en Ligue des champions, en milieu de semaine, Eze a été titularisé au City Ground. L’international anglais a toutefois peiné à peser sur le match en première période, face à une défense de Forest tenace.

Les champions en titre n’ayant cadré aucun tir avant la pause, Arteta a choisi de trancher. Madueke a remplacé Eze pour la seconde période, un changement qui a fini par débloquer la rencontre et a permis à Arsenal de rester pleinement dans la course aux côtés de Manchester City, leader de la Premier League.

Remplacé, l’attaquant affichait sa frustration sur le banc tandis que ses coéquipiers disputaient une seconde période tendue.