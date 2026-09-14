Kane a retrouvé le chemin des filets en Bundesliga, mettant fin à ce que beaucoup considéraient comme une rare disette pour ce buteur prolifique. Après être resté muet lors de ses deux premiers matches de championnat de la saison 2026-2027, une large victoire 5-1 contre Stuttgart puis un frustrant match nul 0-0 face à Schalke, le capitaine de l’Angleterre a répondu présent au moment le plus important. Opposé à une équipe d’Elversberg accrocheuse, Kane a sorti un moment de grande classe pour offrir une victoire 2-1 au Bayern Munich.

Le candidat au Ballon d’Or a inscrit le but décisif avec un sang-froid impressionnant, après que l’enroulé splendide de Maurice Krattenmacher à l’entrée de la surface avait menacé d’arracher un point au promu de l’élite. Son but victorieux, frappé avec autorité, était son 150e but en 153 matches officiels avec le champion record.