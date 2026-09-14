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« C’est le football » : Harry Kane balaie les discussions sur sa disette de buts alors que la superstar du Bayern Munich atteint le cap des 150 buts et vise l’histoire de la Bundesliga
Kane met fin à sa mini-disette avec un but de renard des surfaces
Kane a retrouvé le chemin des filets en Bundesliga, mettant fin à ce que beaucoup considéraient comme une rare disette pour ce buteur prolifique. Après être resté muet lors de ses deux premiers matches de championnat de la saison 2026-2027, une large victoire 5-1 contre Stuttgart puis un frustrant match nul 0-0 face à Schalke, le capitaine de l’Angleterre a répondu présent au moment le plus important. Opposé à une équipe d’Elversberg accrocheuse, Kane a sorti un moment de grande classe pour offrir une victoire 2-1 au Bayern Munich.
Le candidat au Ballon d’Or a inscrit le but décisif avec un sang-froid impressionnant, après que l’enroulé splendide de Maurice Krattenmacher à l’entrée de la surface avait menacé d’arracher un point au promu de l’élite. Son but victorieux, frappé avec autorité, était son 150e but en 153 matches officiels avec le champion record.
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La star de l’Angleterre reste calme sous la pression
Malgré le bruit extérieur autour de sa série de deux matches sans but en Bundesliga, Kane est resté remarquablement calme au moment d’évoquer sa forme. L’attaquant de 33 ans, qui a construit sa carrière en ignorant les récits médiatiques, a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais perdu confiance en sa capacité à contribuer au succès de l’équipe. « C’est le football, a-t-il déclaré. Parfois, il faut attendre un peu plus longtemps que prévu. Mais c’était bien de marquer aujourd’hui et de contribuer à la victoire. C’étaient trois points importants. Ce n’est pas facile de jouer ici. Elversberg est une bonne équipe, donc nous sommes heureux de cette victoire. »
« Nous parlons beaucoup de notre effectif. En ce moment, nous sommes tous en forme et en bonne santé, ce qui a un gros impact sur l’équipe. Nous avons beaucoup de matches sur une courte période. Avec notre style de jeu et notre intensité, il est important d’avoir des joueurs frais. Peu importe qui commence ou entre en jeu, tout le monde doit être prêt à donner 110 %. »
Coéquipiers et rivaux laissés bouche bée par le talisman anglais
Les coéquipiers de Kane n'ont pas tardé à saluer son excellence constante, Aleksandar Pavlovic mettant en avant la qualité technique du but de la victoire. « Harry a parfaitement conclu cette action », a déclaré le milieu de terrain. « Il aime ce petit geste, il le fait assez souvent. Il l’a exécuté brillamment, pour être honnête. Je suis heureux d’avoir pu lui donner le ballon et que nous puissions repartir avec les trois points. »
L’admiration pour Kane s’est même étendue au banc adverse, où l’entraîneur principal d’Elversberg, Vincent Wagner, s’est retrouvé à s’émerveiller de l’instinct de prédateur de l’attaquant. Wagner a admis que l’aisance déconcertante avec laquelle l’ancien de Tottenham opère est ce qui le distingue des autres avant-centres du football mondial. « En plus, il donne l’impression que c’est facile, on dirait qu’il fait ce genre de choses tout le temps ! », a déclaré Wagner.
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L’histoire tend les bras avant le choc contre l’Union Berlin
Le récit autour de Kane est désormais en train de passer d’une supposée disette à la quête d’un nouveau jalon historique. Alors que le Bayern se prépare à affronter l’Union Berlin vendredi soir, l’attaquant est sur le point de rejoindre un cercle très fermé. Désormais auteur de 99 buts dans l’élite allemande, son prochain but en championnat lui permettra d’atteindre la barre des 100. Une victoire vendredi permettrait également au Bayern de dépasser provisoirement Augsbourg, le Borussia Dortmund et Fribourg pour reprendre la tête du classement.
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