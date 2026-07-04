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C'est le chaos total après la décision finale concernant l'heure du coup d'envoi du huitième de finale de la Coupe du monde entre l'Angleterre et le Mexique, suite au revirement spectaculaire de la FIFA
L'instance dirigeante renonce à la reprogrammation
Le match à élimination directe très attendu entre l’Angleterre et le Mexique se jouera bien à l’horaire initial, à 18 h heure locale (1 h du matin, heure de Londres, lundi), après un revirement réglementaire de dernière minute. Une véritable panique logistique a saisi les organisateurs lorsqu’ils ont envisagé d’avancer le coup d’envoi de six heures, à midi (19 h BST). Si les premières informations relayées par BBC Sport indiquaient que cette décision était motivée par des prévisions d’orages imminents, un article publié par la suite parThe Athletic a révélé que des préoccupations majeures concernant la sécurité des supporters étaient en réalité à l’origine de ces discussions.
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Les joueurs anglais conservent leur concentration malgré le chaos au coup d’envoi.
Selon BBC Sport, l’annonce du changement de programme a provoqué la colère des responsables anglais et mexicains. The Athletic ajoute que les conditions météorologiques, bien que citées, n’étaient qu’un facteur secondaire, l’expert Aaron Mentkowski prévoyant une journée d’été normale.
Si les dirigeants ont exprimé en privé leur colère face à ce changement de dernière minute, les joueurs sont restés concentrés sur leurs obligations immédiates sur le terrain. Marcus Rashford a déclaré : « Je pense que pour nous, la préparation du match reste la même. Elle doit être la même. Ce n'est pas l'idéal. »
Morgan Rogers a ajouté : « Nous serons prêts, quelle que soit l’heure. Nous avons hâte d’y être, quelle que soit l’heure. »
Le sélectionneur du Mexique, Javier Aguirre, a déclaré : « Nous devons tout changer. Ce n’est pas que [la préparation du Mexique] soit complètement ruinée, mais presque, car il faut faire l’impasse sur six heures que nous avions programmées. Évidemment, nous nous conformerons aux directives de la FIFA. Je n’apprécie pas du tout la situation, et mes joueurs non plus. Personne ne m’a consulté. La FIFA organise, la FIFA décide et je m’exécute. Nous nous adaptons, il n’y a pas d’excuses : nous devons jouer et gagner. »
Des conditions défavorables menacent le tournoi
Les conditions météorologiques extrêmes et l’altitude élevée ont plané comme une ombre sur la Coupe du monde organisée conjointement en Amérique du Nord. Des pauses d’hydratation obligatoires ont été imposées tout au long de la compétition, suscitant les critiques des joueurs, des entraîneurs et des supporters. Pour le prochain match des huitièmes de finale, le mythique stade Azteca, situé à 2 200 mètres d’altitude, imposera un défi physique et physiologique redoutable aux Three Lions.
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La forteresse emblématique attend les visiteurs.
L'équipe de Thomas Tuchel s'apprête à affronter un défi physique et tactique redoutable sur la pelouse historique de l'Estadio Azteca. Les hôtes y sont quasi invincibles, avec seulement deux défaites en 89 matchs internationaux. L'ambiance électrique et la pression du public mettront à rude épreuve la discipline tactique de l'Angleterre, qui vise une place en quarts de finale et une possible confrontation avec le Brésil.
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