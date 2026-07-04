Selon BBC Sport, l’annonce du changement de programme a provoqué la colère des responsables anglais et mexicains. The Athletic ajoute que les conditions météorologiques, bien que citées, n’étaient qu’un facteur secondaire, l’expert Aaron Mentkowski prévoyant une journée d’été normale.

Si les dirigeants ont exprimé en privé leur colère face à ce changement de dernière minute, les joueurs sont restés concentrés sur leurs obligations immédiates sur le terrain. Marcus Rashford a déclaré : « Je pense que pour nous, la préparation du match reste la même. Elle doit être la même. Ce n'est pas l'idéal. »

Morgan Rogers a ajouté : « Nous serons prêts, quelle que soit l’heure. Nous avons hâte d’y être, quelle que soit l’heure. »

Le sélectionneur du Mexique, Javier Aguirre, a déclaré : « Nous devons tout changer. Ce n’est pas que [la préparation du Mexique] soit complètement ruinée, mais presque, car il faut faire l’impasse sur six heures que nous avions programmées. Évidemment, nous nous conformerons aux directives de la FIFA. Je n’apprécie pas du tout la situation, et mes joueurs non plus. Personne ne m’a consulté. La FIFA organise, la FIFA décide et je m’exécute. Nous nous adaptons, il n’y a pas d’excuses : nous devons jouer et gagner. »