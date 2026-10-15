Getty
Traduit par
« C’est le chaos et le cirque ! » : Roy Keane fustige la sortie « égoïste » de Lisandro Martinez après la défaite de Manchester United
Keane fustige Martinez pour ses propos sur Manchester United
Keane s’en est pris à Martinez après que le défenseur de Manchester United a tenu des propos controversés concernant la direction du club. Le défenseur central argentin a publiquement exprimé sa frustration après une récente défaite. L’ancien capitaine a vivement critiqué le moment choisi pour formuler ces critiques et leur teneur. Keane estime que l’effectif actuel n’est pas en position de pointer du doigt les autres alors que son propre niveau a chuté sur le terrain.
- Getty Images Sport
Se regarder dans le miroir à Old Trafford
S’exprimant dans le podcast The Overlap, Keane a dressé un constat accablant de la culture actuelle à Manchester. Selon lui, le coup de colère du défenseur illustre parfaitement un problème bien plus vaste.
« Je pense que cela reflète le club : c’est clairement le chaos là-bas, un peu le cirque, a déclaré Keane. Quand on traverse une période difficile comme Manchester United, ce qui me dérange lorsque certains joueurs prennent la parole, c’est qu’il faut toujours commencer par se regarder dans le miroir avant de faire toutes ces déclarations. »
En manque de forme et de leadership
Keane était particulièrement agacé que ces critiques viennent d’un joueur en méforme. Il a souligné que Martinez n’évoluait pas à un niveau suffisamment élevé pour se permettre des déclarations publiques aussi tranchées.
« Certains supporters diront que c’est très bien, d’autres que tu laisses tomber l’équipe, surtout quand cela vient d’un joueur qui n’a pas été à son meilleur niveau et que l’équipe est en difficulté », a-t-il ajouté.
Le légendaire milieu de terrain a également rejeté l’idée que l’Argentin fasse autorité dans le vestiaire. Il a porté un jugement sans ménagement sur le joueur, le décrivant simplement comme un « défenseur central qui commet beaucoup d’erreurs ».
- Getty Images Sport
Des matchs cruciaux attendent l’équipe
Martinez s'est ensuite exprimé sur les réseaux sociaux pour clarifier ses propos, affirmant avoir parlé uniquement sous le coup de la colère et de la frustration. Mais le mal est peut-être déjà fait au sein d'un vestiaire divisé. Manchester United a désespérément besoin de recentrer l'attention sur son football. L'équipe doit désormais vite se ressaisir avant un déplacement crucial à Leeds United, dimanche, en Premier League. Un résultat positif à l'extérieur est absolument indispensable pour faire taire les critiques et retrouver une stabilité dont le club a grand besoin.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles