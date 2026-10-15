Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Lisandro MartinezGetty
Yosua Arya
Traduit par

« C’est le chaos et le cirque ! » : Roy Keane fustige la sortie « égoïste » de Lisandro Martinez après la défaite de Manchester United

L. Martinez
Manchester United
Atlético Madrid vs Manchester United
Ligue des Champions

Roy Keane a vivement critiqué Lisandro Martinez après que le défenseur a publiquement remis en question les ambitions de Manchester United à la suite de sa dernière défaite. L’ancien capitaine emblématique a qualifié son ancien club de « cirque » et exhorté le défenseur central en difficulté à améliorer ses propres performances avant de s’en prendre aux autres.

  • Keane fustige Martinez pour ses propos sur Manchester United

    Keane s’en est pris à Martinez après que le défenseur de Manchester United a tenu des propos controversés concernant la direction du club. Le défenseur central argentin a publiquement exprimé sa frustration après une récente défaite. L’ancien capitaine a vivement critiqué le moment choisi pour formuler ces critiques et leur teneur. Keane estime que l’effectif actuel n’est pas en position de pointer du doigt les autres alors que son propre niveau a chuté sur le terrain.

  • Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Se regarder dans le miroir à Old Trafford

    S’exprimant dans le podcast The Overlap, Keane a dressé un constat accablant de la culture actuelle à Manchester. Selon lui, le coup de colère du défenseur illustre parfaitement un problème bien plus vaste.

    « Je pense que cela reflète le club : c’est clairement le chaos là-bas, un peu le cirque, a déclaré Keane. Quand on traverse une période difficile comme Manchester United, ce qui me dérange lorsque certains joueurs prennent la parole, c’est qu’il faut toujours commencer par se regarder dans le miroir avant de faire toutes ces déclarations. »

  • En manque de forme et de leadership

    Keane était particulièrement agacé que ces critiques viennent d’un joueur en méforme. Il a souligné que Martinez n’évoluait pas à un niveau suffisamment élevé pour se permettre des déclarations publiques aussi tranchées.

    « Certains supporters diront que c’est très bien, d’autres que tu laisses tomber l’équipe, surtout quand cela vient d’un joueur qui n’a pas été à son meilleur niveau et que l’équipe est en difficulté », a-t-il ajouté.

    Le légendaire milieu de terrain a également rejeté l’idée que l’Argentin fasse autorité dans le vestiaire. Il a porté un jugement sans ménagement sur le joueur, le décrivant simplement comme un « défenseur central qui commet beaucoup d’erreurs ».

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Des matchs cruciaux attendent l’équipe

    Martinez s'est ensuite exprimé sur les réseaux sociaux pour clarifier ses propos, affirmant avoir parlé uniquement sous le coup de la colère et de la frustration. Mais le mal est peut-être déjà fait au sein d'un vestiaire divisé. Manchester United a désespérément besoin de recentrer l'attention sur son football. L'équipe doit désormais vite se ressaisir avant un déplacement crucial à Leeds United, dimanche, en Premier League. Un résultat positif à l'extérieur est absolument indispensable pour faire taire les critiques et retrouver une stabilité dont le club a grand besoin.

Prochains matchs
LEE

LEE

Premier League

18 oct. 2026

MUN

MUN