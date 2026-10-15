S’exprimant dans le podcast The Overlap, Keane a dressé un constat accablant de la culture actuelle à Manchester. Selon lui, le coup de colère du défenseur illustre parfaitement un problème bien plus vaste.

« Je pense que cela reflète le club : c’est clairement le chaos là-bas, un peu le cirque, a déclaré Keane. Quand on traverse une période difficile comme Manchester United, ce qui me dérange lorsque certains joueurs prennent la parole, c’est qu’il faut toujours commencer par se regarder dans le miroir avant de faire toutes ces déclarations. »