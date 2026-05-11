Selon le magazine allemand « kicker » et plusieurs médias néerlandais, Fred Rutten a démissionné avec effet immédiat de son poste de sélectionneur de cette nation caribéenne.
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C’est le chaos chez l’adversaire de l’Allemagne en Coupe du monde ! L’entraîneur a démissionné suite à une prétendue révolte des joueurs
Cette décision fait suite aux protestations des joueurs et des sponsors, qui auraient souhaité le retour de Dick Advocaat, le prédécesseur de Rutten. Ce dernier pourrait être présenté comme son successeur dès mardi, lors d’une conférence de presse annoncée.
« Il ne faut pas laisser s'installer un climat qui sape les relations professionnelles saines au sein de l'équipe et du staff technique. C'est pourquoi il est préférable de démissionner », a déclaré Rutten dans un communiqué de la fédération, repris par le magazine Kicker. Âgé de 63 ans, il n’avait dirigé les débutants en Coupe du monde que lors des deux matches disputés en mars contre la Chine (0-2) et l’Australie (1-5), ce qui lui avait immédiatement valu des critiques après ces résultats décevants.
Advocaat a démissionné pour raisons familiales : sa fille est atteinte d’une grave maladie.
Certains joueurs auraient alors demandé au président de la fédération, Gilbert Martina, de remplacer immédiatement le Néerlandais par son compatriote Advocaat. Si la fédération avait dans un premier temps clairement soutenu Rutten, ce dernier aurait finalement décidé lui-même de tirer la sonnette d’alarme. L’année dernière, Advocaat avait qualifié Curaçao pour la première fois pour une Coupe du monde. Il avait toutefois démissionné en février pour s’occuper de sa fille gravement malade.
Depuis, l’état de santé de sa fille s’est amélioré, ce qui lui ouvre à nouveau la voie d’un retour sur les terrains. À 78 ans, l’ancien entraîneur de Gladbach deviendrait le sélectionneur le plus âgé de l’histoire de la Coupe du monde, devant Otto Rehhagel, qui avait 72 ans lors du Mondial 2010. Curaçao entamera la compétition le 14 juin face à l’Allemagne, puis affrontera l’Équateur et la Côte d’Ivoire les 21 et 25 juin.