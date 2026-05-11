Cette décision fait suite aux protestations des joueurs et des sponsors, qui auraient souhaité le retour de Dick Advocaat, le prédécesseur de Rutten. Ce dernier pourrait être présenté comme son successeur dès mardi, lors d’une conférence de presse annoncée.

« Il ne faut pas laisser s'installer un climat qui sape les relations professionnelles saines au sein de l'équipe et du staff technique. C'est pourquoi il est préférable de démissionner », a déclaré Rutten dans un communiqué de la fédération, repris par le magazine Kicker. Âgé de 63 ans, il n’avait dirigé les débutants en Coupe du monde que lors des deux matches disputés en mars contre la Chine (0-2) et l’Australie (1-5), ce qui lui avait immédiatement valu des critiques après ces résultats décevants.