« C'est le bon moment » pour Mohamed Salah de partir, car Alan Shearer affirme que Liverpool peut « trouver un autre » grand joueur de Premier League pour le remplacer

Shearer a rendu un hommage élogieux à Mohamed Salah, qualifiant l'Égyptien de figure incontournable de l'histoire de Liverpool et de l'élite du football anglais. L'attaquant a récemment secoué le monde du football en publiant une vidéo très émouvante sur les réseaux sociaux pour annoncer son départ imminent à l'issue de la saison 2025-2026.

S'exprimant sur Betfair, Shearer a déclaré : « Mo Salah est l'un des plus grands joueurs de Liverpool et l'un des plus grands de la Premier League. Je pense que quand on regarde les grands noms qui ont marqué Liverpool – Dalglish, Gerrard –, il ne fait aucun doute qu'il figure parmi les cinq meilleurs joueurs de l'histoire de Liverpool. Il laisse désormais un vide immense à combler pour Liverpool, un vide incroyable. Personne n’aurait pu prédire ce qu’il a accompli. Il a tout simplement été exceptionnel et s’est imposé comme l’un des meilleurs grâce à ce qu’il a fait, ce qu’il a accompli, ce qu’il a remporté, le nombre de buts et de passes décisives. Tout a été tout simplement exceptionnel. »