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« C'est le bon moment » pour Mohamed Salah de partir, car Alan Shearer affirme que Liverpool peut « trouver un autre » grand joueur de Premier League pour le remplacer
Un accord à l'amiable pour un départ légendaire
Shearer a rendu un hommage élogieux à Mohamed Salah, qualifiant l'Égyptien de figure incontournable de l'histoire de Liverpool et de l'élite du football anglais. L'attaquant a récemment secoué le monde du football en publiant une vidéo très émouvante sur les réseaux sociaux pour annoncer son départ imminent à l'issue de la saison 2025-2026.
S'exprimant sur Betfair, Shearer a déclaré : « Mo Salah est l'un des plus grands joueurs de Liverpool et l'un des plus grands de la Premier League. Je pense que quand on regarde les grands noms qui ont marqué Liverpool – Dalglish, Gerrard –, il ne fait aucun doute qu'il figure parmi les cinq meilleurs joueurs de l'histoire de Liverpool. Il laisse désormais un vide immense à combler pour Liverpool, un vide incroyable. Personne n’aurait pu prédire ce qu’il a accompli. Il a tout simplement été exceptionnel et s’est imposé comme l’un des meilleurs grâce à ce qu’il a fait, ce qu’il a accompli, ce qu’il a remporté, le nombre de buts et de passes décisives. Tout a été tout simplement exceptionnel. »
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Quitter la scène au moment idéal
Bien que Salah reste un pilier de l'équipe, Shearer estime qu'à 33 ans, le moment est venu pour lui de changer d'air. L'Égyptien est fortement pressenti pour rejoindre le Moyen-Orient, et selon certaines informations, Al-Ittihad serait prêt à faire de lui le nouveau visage de son projet après son annonce.
« Il a 33 ans maintenant et, malheureusement, le temps nous rattrape parfois », a expliqué Shearer. « Il a probablement mérité le droit de partir et de jouer encore deux ou trois ans sous le soleil, là où le jeu n’est pas aussi intense, aussi féroce et aussi rapide qu’en Premier League. J'ai toujours dit qu'il valait mieux quitter la scène quand le public en redemande, et c'est le bon moment pour lui. C'est un accord mutuel, compte tenu de tout ce qu'il a fait pour le club, de ce qu'il a accompli et de ce que le club a fait pour lui. Ils ont pris la bonne décision pour les deux parties. »
L'habitude qu'a Liverpool de remplacer l'irremplaçable
Si la perspective d'une vie sans Salah est décourageante pour de nombreux supporters des Reds, Shearer a rappelé la capacité de longue date du club à dénicher de nouvelles superstars après le départ de figures légendaires. Bien que son agent, Ramy Abbas, ait mis en garde contre les spéculations concernant la prochaine destination du joueur, l'attention à Anfield se portera bientôt sur la question de savoir qui prendra la relève.
Shearer a déclaré : « C'est un vide énorme à combler, un vide incroyable. Mais c'était aussi le cas pour Kevin Keegan, John Toshack, Kenny Dalglish, Ian Rush, Peter Beardsley, Alan Hansen et Steven Gerrard. Ce club de football compte d'une manière ou d'une autre des grands noms incroyables, mais il parvient toujours à en trouver un autre. Je veux dire, bonne chance pour essayer de le remplacer, ça va être une tâche difficile. Le Liverpool Football Club fait toujours ça. Ils ont le jeune Rio Ngumoha, alors ils vont peut-être lui donner plus d’opportunités. Mais j’imagine qu’ils vont devoir aller chercher quelqu’un d’autre. »
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Des difficultés sur le terrain sous la houlette de Slot
Cette nouvelle intervient alors que les hommes d’Arne Slot traversent une période difficile sur le terrain. Après une récente défaite décevante face à Brighton, Shearer a fait part de ses inquiétudes quant à la condition physique actuelle de l’équipe et à la cohésion de sa défense, estimant qu’elle n’était plus que l’ombre de l’équipe qui luttait pour les honneurs les plus prestigieux lors des saisons précédentes.
« Liverpool semble extrêmement fatigué et sa défense est en pagaille. Van Dijk, Konaté et la défense à quatre étaient en pagaille », a observé Shearer. « Ils ont l'air d'être à bout de souffle. Ils ne semblent pas cohésifs, vu la facilité avec laquelle les équipes parviennent à les traverser. Alors que pendant une grande partie de la saison dernière, ils avaient de l'énergie, ils semblaient solides en défense, et c'est tout le contraire aujourd'hui. Ce que nous avons vu jusqu'à présent, notamment en championnat, est à des années-lumière de ce dont Liverpool a besoin. »