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« C'est la réalité » : Liam Rosenior défend les remplacements effectués par Chelsea lors de la lourde défaite face au PSG
Une défaite historique pour l'Europe à Stamford Bridge
La campagne de Chelsea en Ligue des champions a pris fin après une défaite historique face au Paris Saint-Germain. Une erreur défensive a permis aux visiteurs de prendre l'avantage dès les six premières minutes, anéantissant de fait tout espoir de remontée. Alors que les Blues se retrouvaient menés 2-0 et 7-2 au score cumulé, l'entraîneur Rosenior a procédé à des remplacements, sortant Pedro, Palmer et Fernandez. Peu après leur élimination, Senny Mayulu a inscrit un troisième but, scellant le sort de Chelsea avec une défaite 8-2 sur l'ensemble des deux matchs — marquant ainsi la plus lourde défaite du club dans une double confrontation officielle.
- Getty Images Sport
Rosenior revient sur son « aveu de défaite »
Face aux critiques selon lesquelles ses remplacements seraient un aveu d'échec, Rosenior a mis en avant la fatigue physique de son effectif. « Je pense que ce n'est pas seulement un aveu. C'est la réalité de la situation dans laquelle se trouve le groupe », a expliqué l'entraîneur. « Ils ont disputé plus de 100 matchs en 18 mois. Ils n’ont eu aucun répit entre les matchs internationaux et les déplacements, comme ceux effectués par Joao Pedro, Enzo Fernandez ou Moises Caicedo en Amérique du Sud. Ce n’est pas une excuse. C’est une conséquence du succès remporté lors de la Coupe du monde des clubs, et c’est une grande réussite pour le club. »
Il a ajouté : « On le voit avec Reece [James], on le voit avec les joueurs : si je ne gère pas leur temps de jeu, leur risque de blessure augmente considérablement. Je veux donc m'assurer que nous soyons au moins qualifiés pour cette compétition la saison prochaine. Nous nous battons toujours pour la FA Cup, mais je dois peut-être prendre des décisions vraiment difficiles qui, pour être honnête, ne semblent probablement pas très judicieuses sur le moment. On ne veut jamais remplacer ses meilleurs joueurs quand on est menés de cinq buts dans un match, mais je veux aussi prendre les bonnes décisions pour le club sur le long terme. »
Les Blues misent sur la reprise nationale
Revenant sur une période difficile qui a vu les ambitions européennes de son équipe s'effondrer, Rosenior a insisté sur le fait que sa confiance personnelle restait inébranlable malgré cette lourde défaite au score cumulé.
« Bien sûr. C'est le football. Excusez-moi, j'ai perdu ma voix à force de crier. Pas sur les joueurs après le match, mais pendant le match. C'est le football », a-t-il noté. « Des moments peuvent changer le cours des choses. Il y a deux matchs et quart, nous étions à Paris ou sortions d'un match contre Aston Villa, une très bonne performance. 2-2 dans le match, mais nous ne saisissons pas ces moments, nous baissons la garde. Ce que je dois faire, c’est m’assurer que nous nous remettons sur les rails, et cela passe par le fait de ne pas commettre de fautes ou d’erreurs. C’est quelque chose dont mon staff et moi avons déjà discuté, mais c’est un sujet dont je parlerai demain pour m’assurer que nous abordons le match contre Everton dans un état d’esprit vraiment positif. »
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En quête d'une qualification pour la Ligue des champions et de titres nationaux
Après cette déception sur la scène européenne, Chelsea doit rapidement se recentrer sur son parcours en Premier League, où il occupe actuellement la sixième place du classement, à seulement trois points d’Aston Villa, quatrième. La course au top 4 reste très ouverte, et avec huit matches à disputer, assurer le retour dans la plus prestigieuse compétition européenne est désormais l’objectif principal du club. Au-delà du championnat, les Blues ont encore une réelle chance de remporter un titre cette saison, puisqu'ils sont toujours en lice en FA Cup. Un quart de finale favorable contre Port Vale est prévu début avril, offrant à l'équipe de Rosenior une occasion en or d'atteindre Wembley et de sauver un trophée d'une saison mouvementée.
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