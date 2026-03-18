« C'est la réalité » : Liam Rosenior défend les remplacements effectués par Chelsea lors de la lourde défaite face au PSG

Face aux critiques selon lesquelles ses remplacements seraient un aveu d'échec, Rosenior a mis en avant la fatigue physique de son effectif. « Je pense que ce n'est pas seulement un aveu. C'est la réalité de la situation dans laquelle se trouve le groupe », a expliqué l'entraîneur. « Ils ont disputé plus de 100 matchs en 18 mois. Ils n’ont eu aucun répit entre les matchs internationaux et les déplacements, comme ceux effectués par Joao Pedro, Enzo Fernandez ou Moises Caicedo en Amérique du Sud. Ce n’est pas une excuse. C’est une conséquence du succès remporté lors de la Coupe du monde des clubs, et c’est une grande réussite pour le club. »

Il a ajouté : « On le voit avec Reece [James], on le voit avec les joueurs : si je ne gère pas leur temps de jeu, leur risque de blessure augmente considérablement. Je veux donc m'assurer que nous soyons au moins qualifiés pour cette compétition la saison prochaine. Nous nous battons toujours pour la FA Cup, mais je dois peut-être prendre des décisions vraiment difficiles qui, pour être honnête, ne semblent probablement pas très judicieuses sur le moment. On ne veut jamais remplacer ses meilleurs joueurs quand on est menés de cinq buts dans un match, mais je veux aussi prendre les bonnes décisions pour le club sur le long terme. »