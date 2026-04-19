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« C'est là que jouait Cristiano Ronaldo ! » - Endrick manifeste son « attachement » pour Manchester United, laissant entendre un futur transfert en Premier League alors qu'il est actuellement prêté par le Real Madrid
L'influence de Ronaldo
Ronaldo, devenu une icône mondiale lors de son premier passage à Old Trafford avant de rejoindre le Real Madrid, demeure le modèle absolu du jeune international brésilien.
« J’ai suivi la carrière de Ronaldo à Manchester United, au Real Madrid, à la Juventus et maintenant à Al-Nassr. Peu importe où il se trouve, je le suivrai toujours », a confié Endrick à FourFourTwo.
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L’attachement aux Red Devils
Endrick a reconnu éprouver une profonde affection pour Manchester United. Ce sentiment trouve son origine dans les vidéos de la formation de Premier League qu’il visionnait enfant, à l’époque où Cristiano Ronaldo, sous la direction de Sir Alex Ferguson, terrorisait les arrière latéraux.
L’attaquant a révélé son penchant pour le géant anglais en déclarant : « C’est là que Cristiano Ronaldo a joué ! J’ai grandi en le regardant jouer là-bas, et j’ai une grande affection pour Manchester United. »
De telles déclarations devraient ravir les supporters d’Old Trafford, même si un transfert en Angleterre demeure, pour l’instant, une perspective lointaine.
Un avenir prometteur en Premier League
Endrick a reconnu avoir suscité l’intérêt de clubs de Premier League en janvier, avant son transfert à Lyon. « Oui, des formations anglaises, italiennes et allemandes ont manifesté leur intérêt », a-t-il déclaré. « De très bons clubs étaient sur le coup, mais pas besoin de citer de noms. Je les remercie pour leur intérêt. Dieu fait partie de ma vie et, lorsque j’ai appris que des clubs anglais me suivaient, je n’ai pas senti qu’il m’indiquait cette destination comme étant la bonne à ce moment-là, et ma femme non plus. Quand on se marie, on sait qui est vraiment aux commandes ! [Rires] Son avis compte donc beaucoup. Mais quand Lyon est entré dans la course, ma femme et moi avons senti la main de Dieu. Si un jour je rejoins la Premier League, ce ne sera pas seulement mon choix : ce sera un chemin que Dieu aura placé devant moi. »
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En prêt à Lyon
Bien que son avenir à long terme soit lié au Real Madrid, le jeune joueur de 19 ans peaufine actuellement son jeu en Ligue 1. Le séjour d’Endrick en France n’a pas été de tout repos : l’entraîneur Paulo Fonseca a récemment eu recours à une tactique délibérée pour provoquer une réaction du jeune attaquant après des performances en dents de scie.
Fonseca avait déjà exprimé publiquement sa frustration, admettant ne pas être « satisfait » du rendement de l’attaquant et rappelant qu’un joueur de son talent avait « l’obligation » de montrer l’exemple. Cette fermeté semble avoir porté ses fruits : Endrick a depuis répondu présent sur le terrain, contribuant à la lutte de l’OL pour une qualification européenne alors que le championnat entre dans sa phase finale.