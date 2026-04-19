Endrick a reconnu éprouver une profonde affection pour Manchester United. Ce sentiment trouve son origine dans les vidéos de la formation de Premier League qu’il visionnait enfant, à l’époque où Cristiano Ronaldo, sous la direction de Sir Alex Ferguson, terrorisait les arrière latéraux.

L’attaquant a révélé son penchant pour le géant anglais en déclarant : « C’est là que Cristiano Ronaldo a joué ! J’ai grandi en le regardant jouer là-bas, et j’ai une grande affection pour Manchester United. »

De telles déclarations devraient ravir les supporters d’Old Trafford, même si un transfert en Angleterre demeure, pour l’instant, une perspective lointaine.



