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« C’est la mort » : Thomas Tuchel admet avoir été « torturé » par l’effondrement de l’Angleterre en Coupe du monde contre l’Argentine et assume la responsabilité de l’échec tactique
Une retraite prématurée
Malgré l’ouverture du score d’Anthony Gordon pour l’Angleterre, les rêves de Coupe du monde des Three Lions se sont effondrés lorsque les Sud-Américains ont orchestré une remontée dévastatrice en fin de match. Le sélectionneur anglais avait d’abord attribué cet effondrement à l’incapacité de l’équipe à conserver le ballon, suggérant qu’il s’agissait d’un défaut inhérent à l’identité footballistique de la nation.
Cependant, le sélectionneur est désormais revenu sur sa position, reconnaissant une erreur tactique décisive de sa part. Sentant que ses joueurs étaient submergés par l’événement et extrêmement fatigués par un calendrier de déplacements exigeant à travers plusieurs fuseaux horaires et altitudes, il est passé prématurément à un dispositif défensif. Ce repli a finalement permis à l’Argentine de dicter le déroulement de la rencontre et de briser les espoirs anglais.
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« Une agonie aux proportions épiques »
Dans le documentaire de la FA Reflections: le parcours de l’Angleterre en Coupe du monde, Tuchel a révélé le traumatisme persistant de cette défaite. Le sélectionneur a admis ne pas avoir été capable de revoir le match contre l’Argentine dans son intégralité, n’ayant visionné que récemment de courts extraits avec son staff à St George’s Park.
« Une agonie aux proportions épiques. J’ai regardé les extraits avec mes adjoints la semaine dernière seulement, quand nous étions à SGP, a déclaré Tuchel. Mon esprit est toujours tourné vers l’avant, vers l’avant. C’est douloureux. Je vois cela maintenant pour la première fois du point de vue des commentateurs. C’est ma cicatrice, la cicatrice des joueurs, je dois vivre avec. Personne n’est plus touché que moi. C’est une torture. »
En revenant sur la faillite tactique, il a expliqué la panique totale qui s’était installée. « Nous avons concédé une occasion juste avant la pause boisson. Je me suis dit que nous n’allions pas survivre. C’est la mort, a-t-il admis. Je me suis dit : “OK, passons à une défense à cinq, un 5-4-1.” C’était trop tôt pour adopter cet état d’esprit. C’était Congo, Miami et Norvège, puis le Mexique et l’altitude. Nous étions extrêmement fatigués. »
Un changement d’état d’esprit
Le sélectionneur de l’Angleterre a relevé un tournant net au début de la seconde période, désignant un défi précis comme le moment où l’anxiété a gagné ses rangs malgré un bon début de match.
« Il faut avoir de la qualité footballistique. Nous nous étions très bien préparés. Je pense que nous avons plutôt bien joué en première période, c’était un match assez équilibré et j’avais le sentiment que nous étions dans le coup », a expliqué Tuchel. « Mais dès le début de la seconde période, j’ai vu un changement. Le fameux tacle de Djed Spence. Et cela m’a fait quelque chose, cela a fait quelque chose aux joueurs, et il y a eu un basculement dans l’état d’esprit. Nous avons joué comme s’il restait quatre minutes alors qu’il restait encore une demi-heure.
« Nous nous sommes appuyés sur notre fraternité, notre mentalité. La qualité individuelle. L’Argentine a cela aussi, la fraternité, la mentalité, elle apporte tout cela et cela représente énormément pour elle. L’Argentine a joué très, très vite. Elle n’avait rien à perdre. »
Malgré la déception, Tuchel a souligné la résilience du groupe pour aller chercher une troisième place face à la France. « On apprend en tant qu’entraîneur. Il faut jouer comme si c’était 0-0. Cela m’inclut aussi », a-t-il conclu. « J’ai beaucoup de gens qui veulent voir ma médaille. Nous n’avons pas atteint ce que nous voulions. Mais je reste très fier de ce que nous avons accompli. Ces joueurs reviendront avec la faim. »
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En route vers la rédemption
L’Angleterre doit désormais canaliser ses frustrations de la Coupe du monde dans un programme automnal exigeant. Les hommes de Tuchel retrouveront la compétition en septembre pour un choc crucial de Ligue des nations de l’UEFA contre l’Espagne, future championne du monde, avant d’affronter la République tchèque.
Les hommes de Tuchel poursuivront ensuite cette trêve internationale marathon en octobre, avec une affiche très attendue contre la Croatie et le match retour face aux Tchèques. Ces tests seront essentiels alors que le sélectionneur cherche à affiner sa tactique et à s’assurer que son groupe peut rivaliser régulièrement avec l’élite du continent.
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