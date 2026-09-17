« C’est la mort » : Thomas Tuchel admet avoir été « torturé » par l’effondrement de l’Angleterre en Coupe du monde contre l’Argentine et assume la responsabilité de l’échec tactique

Dans le documentaire de la FA Reflections: le parcours de l’Angleterre en Coupe du monde, Tuchel a révélé le traumatisme persistant de cette défaite. Le sélectionneur a admis ne pas avoir été capable de revoir le match contre l’Argentine dans son intégralité, n’ayant visionné que récemment de courts extraits avec son staff à St George’s Park.

« Une agonie aux proportions épiques. J’ai regardé les extraits avec mes adjoints la semaine dernière seulement, quand nous étions à SGP, a déclaré Tuchel. Mon esprit est toujours tourné vers l’avant, vers l’avant. C’est douloureux. Je vois cela maintenant pour la première fois du point de vue des commentateurs. C’est ma cicatrice, la cicatrice des joueurs, je dois vivre avec. Personne n’est plus touché que moi. C’est une torture. »

En revenant sur la faillite tactique, il a expliqué la panique totale qui s’était installée. « Nous avons concédé une occasion juste avant la pause boisson. Je me suis dit que nous n’allions pas survivre. C’est la mort, a-t-il admis. Je me suis dit : “OK, passons à une défense à cinq, un 5-4-1.” C’était trop tôt pour adopter cet état d’esprit. C’était Congo, Miami et Norvège, puis le Mexique et l’altitude. Nous étions extrêmement fatigués. »



