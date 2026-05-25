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« C’est la meilleure équipe que j’aurai jamais la chance d’entraîner. » Cesc Fàbregas rend hommage à ses joueurs de Côme après avoir décroché une qualification historique pour la Ligue des champions, sous la conduite de l’ex-star d’Arsenal et de Chelsea
Une soirée historique en Serie A
Le club des rives du lac a réalisé l'impossible lors de la dernière journée de Serie A en dépassant l'AC Milan pour s'emparer de la quatrième place et décrocher sa première qualification pour la Ligue des champions. Une victoire écrasante 4-1 sur la pelouse de Crémone, combinée à la défaite à domicile des Rossoneri contre Cagliari, a déclenché des célébrations endiablées parmi les supporters et le staff ayant fait le déplacement.
Au terme d’une saison où ils ont aussi atteint les demi-finales de la Coppa Italia, les hommes de Fabregas ont définitivement changé de dimension. Profitant pleinement du scénario fou de cette ultime levée, Como décroche la quatrième et dernière place qualificative pour la Ligue des champions, signant ainsi sa deuxième participation seulement à une coupe européenne.
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Fabregas rend hommage à son équipe
Fidèle à sa tradition de rassemblements d’après-match, l’entraîneur espagnol a réuni ses joueurs sur la pelouse du Stadio Giovanni Zini pour leur adresser un adieu émouvant à l’issue de la saison. Visiblement ému, Fabregas s’est adressé à un groupe qui, tout au long de l’exercice, a défié les pronostics pour rivaliser avec les cadors du football italien.
« C’est le dernier cercle de la saison », a-t-il lancé à son groupe. « Je vous l’avais dit la veille du match contre Parme : si on gagnait ces deux matchs, on serait en Ligue des champions. Je ne sais pas pourquoi je vous l’ai dit, j’avais un pressentiment, je me fie toujours à mon intuition. »
« Mais les gars, tout cela ne tient qu’à vous. Tout cela, c’est grâce à chacun d’entre vous. Nous essayons de vous aider, nous essayons de vous apporter des solutions, mais c’est grâce à vous que tout cela est si beau. Je vous en remercierai toute ma vie. Toute ma vie, car ce sera probablement le meilleur groupe que j’aurai jamais l’occasion d’entraîner. »
Des souvenirs inoubliables pour les nouveaux arrivants
Il n’y a pas si longtemps, Côme évoluait encore en Serie B, mais grâce à une philosophie offensive sans concession mise en place par Fabregas, le club a terminé la saison en tant que deuxième meilleure attaque du championnat, derrière le champion, l’Inter. Son bilan final de 20 victoires et 65 buts a confirmé son statut de véritable puissance du football italien.
Le technicien espagnol a salué l’héritage durable laissé par ses joueurs : « Je n’ai aucun doute, on se souviendra de vous pour toujours. Maintenant, on peut le dire, et même plus. Je vous dis à bientôt, les gars, profitez de vos vacances, faites la fête, vous méritez tout ça. À ceux qui vont à la Coupe du monde, bonne chance. Qu’est-ce qu’on fait l’année prochaine ? La Ligue des champions ! »
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La Ligue des champions se profile à l’horizon.
Pour Como, l’heure est désormais à une préparation estivale minutieuse en vue de sa première campagne européenne. En finissant devant des cadors comme la Juventus et Milan, le petit poucet des rives du lac a démontré qu’il méritait sa place parmi l’élite, avec Fabregas à la barre pour le guider vers le prochain chapitre de son histoire remarquable.