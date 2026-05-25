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Genoa CFC v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport
Mohamed Saeed

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« C’est la meilleure équipe que j’aurai jamais la chance d’entraîner. » Cesc Fàbregas rend hommage à ses joueurs de Côme après avoir décroché une place en Ligue des champions, couronnant une ascension historique menée par l’ancienne star d’Arsenal et de Chelsea

C. Fabregas
Como
Cremonese
Serie A
Ligue des Champions

Cesc Fàbregas a salué le talent de son effectif de Como, qu’il considère comme le meilleur groupe qu’il ait jamais entraîné, après la qualification historique du club pour la Ligue des champions. L’ancien milieu d’Arsenal et de Chelsea a guidé son équipe vers une place dans le top 4 de la Serie A, couronnant une ascension fulgurante de la deuxième division jusqu’à la plus prestigieuse des compétitions européennes en seulement deux ans.

  • Une soirée historique en Serie A

    Le club lacustre a accompli un exploit retentissant lors de la dernière journée de Serie A : il a doublé l’AC Milan pour s’emparer de la quatrième place et décrocher sa première qualification pour la Ligue des champions. Grâce à une victoire éclatante 4-1 sur la pelouse de Cremonese, associée à la défaite à domicile des Rossoneri contre Cagliari, joueurs et staff ont déclenché des célébrations assourdissantes parmi les supporters ayant fait le déplacement.

    Au terme d’une saison marquée par une demi-finale de Coppa Italia, Fabregas a redéfini l’identité du club. Profitant pleinement des résultats de la dernière journée, Como a décroché la quatrième et dernière place qualificative pour la Ligue des champions, signant ainsi sa deuxième participation à une compétition européenne.

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  • US Cremonese v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport

    Fabregas rend hommage à son équipe

    Fidèle à son rituel d’après-match, l’entraîneur espagnol a rassemblé son groupe sur la pelouse du Stadio Giovanni Zini pour un adieu émouvant à l’issue de la saison. Visiblement ému, Fabregas s’est adressé à une équipe qui, tout au long de l’exercice, a défié les pronostics pour rivaliser avec les cadors du football italien.

    « C’est le dernier cercle de la saison », a-t-il lancé à son groupe. « Je vous l’avais dit la veille du match contre Parme : si on gagnait ces deux matchs, on serait en Ligue des champions. Je ne sais pas pourquoi je vous l’ai dit, j’avais un pressentiment, je me fie toujours à mon intuition. »

    « Mais les gars, tout cela ne tient qu’à vous. Tout cela, c’est grâce à chacun d’entre vous. Nous essayons de vous aider, nous essayons de vous apporter des solutions, mais c’est grâce à vous que tout cela est si beau. Je vous en remercierai toute ma vie. Toute ma vie, car ce sera probablement le meilleur groupe que j’aurai jamais l’occasion d’entraîner. »


  • Des souvenirs inoubliables pour les nouveaux arrivants

    Il n’y a pas si longtemps, Côme évoluait encore en Serie B, mais grâce à une philosophie offensive sans relâche mise en place par Fabregas, le club a terminé la saison en tant que deuxième meilleure attaque du championnat, derrière le seul champion, l’Inter. Son bilan final de 20 victoires et 65 buts a confirmé son statut de véritable puissance du football italien.

    Le technicien espagnol a salué l’héritage durable laissé par ses joueurs : « Je n’ai aucun doute, on se souviendra de vous pour toujours. Maintenant, on peut le dire et même plus. À bientôt les gars, profitez de vos vacances, faites la fête, vous le méritez. À ceux qui partent pour la Coupe du monde, bonne chance. Et l’année prochaine ? La Ligue des champions ! »

  • US Cremonese v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport

    La Ligue des champions se profile à l’horizon.

    Pour Como, l’heure est désormais à une préparation estivale minutieuse en vue de sa première campagne européenne. En finissant devant des cadors comme la Juventus et Milan, le petit poucet des rives du lac a démontré qu’il méritait sa place parmi l’élite, avec Fabregas à la barre pour le guider vers le prochain chapitre de son histoire remarquable.