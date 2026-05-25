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« C’est la meilleure équipe que j’aurai jamais la chance d’entraîner. » Cesc Fàbregas rend hommage à ses joueurs de Côme après avoir décroché une place en Ligue des champions, couronnant une ascension historique menée par l’ancienne star d’Arsenal et de Chelsea
Une soirée historique en Serie A
Le club lacustre a accompli un exploit retentissant lors de la dernière journée de Serie A : il a doublé l’AC Milan pour s’emparer de la quatrième place et décrocher sa première qualification pour la Ligue des champions. Grâce à une victoire éclatante 4-1 sur la pelouse de Cremonese, associée à la défaite à domicile des Rossoneri contre Cagliari, joueurs et staff ont déclenché des célébrations assourdissantes parmi les supporters ayant fait le déplacement.
Au terme d’une saison marquée par une demi-finale de Coppa Italia, Fabregas a redéfini l’identité du club. Profitant pleinement des résultats de la dernière journée, Como a décroché la quatrième et dernière place qualificative pour la Ligue des champions, signant ainsi sa deuxième participation à une compétition européenne.
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Fabregas rend hommage à son équipe
Fidèle à son rituel d’après-match, l’entraîneur espagnol a rassemblé son groupe sur la pelouse du Stadio Giovanni Zini pour un adieu émouvant à l’issue de la saison. Visiblement ému, Fabregas s’est adressé à une équipe qui, tout au long de l’exercice, a défié les pronostics pour rivaliser avec les cadors du football italien.
« C’est le dernier cercle de la saison », a-t-il lancé à son groupe. « Je vous l’avais dit la veille du match contre Parme : si on gagnait ces deux matchs, on serait en Ligue des champions. Je ne sais pas pourquoi je vous l’ai dit, j’avais un pressentiment, je me fie toujours à mon intuition. »
« Mais les gars, tout cela ne tient qu’à vous. Tout cela, c’est grâce à chacun d’entre vous. Nous essayons de vous aider, nous essayons de vous apporter des solutions, mais c’est grâce à vous que tout cela est si beau. Je vous en remercierai toute ma vie. Toute ma vie, car ce sera probablement le meilleur groupe que j’aurai jamais l’occasion d’entraîner. »
Des souvenirs inoubliables pour les nouveaux arrivants
Il n’y a pas si longtemps, Côme évoluait encore en Serie B, mais grâce à une philosophie offensive sans relâche mise en place par Fabregas, le club a terminé la saison en tant que deuxième meilleure attaque du championnat, derrière le seul champion, l’Inter. Son bilan final de 20 victoires et 65 buts a confirmé son statut de véritable puissance du football italien.
Le technicien espagnol a salué l’héritage durable laissé par ses joueurs : « Je n’ai aucun doute, on se souviendra de vous pour toujours. Maintenant, on peut le dire et même plus. À bientôt les gars, profitez de vos vacances, faites la fête, vous le méritez. À ceux qui partent pour la Coupe du monde, bonne chance. Et l’année prochaine ? La Ligue des champions ! »
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La Ligue des champions se profile à l’horizon.
Pour Como, l’heure est désormais à une préparation estivale minutieuse en vue de sa première campagne européenne. En finissant devant des cadors comme la Juventus et Milan, le petit poucet des rives du lac a démontré qu’il méritait sa place parmi l’élite, avec Fabregas à la barre pour le guider vers le prochain chapitre de son histoire remarquable.