Fidèle à son rituel d’après-match, l’entraîneur espagnol a rassemblé son groupe sur la pelouse du Stadio Giovanni Zini pour un adieu émouvant à l’issue de la saison. Visiblement ému, Fabregas s’est adressé à une équipe qui, tout au long de l’exercice, a défié les pronostics pour rivaliser avec les cadors du football italien.

« C’est le dernier cercle de la saison », a-t-il lancé à son groupe. « Je vous l’avais dit la veille du match contre Parme : si on gagnait ces deux matchs, on serait en Ligue des champions. Je ne sais pas pourquoi je vous l’ai dit, j’avais un pressentiment, je me fie toujours à mon intuition. »

« Mais les gars, tout cela ne tient qu’à vous. Tout cela, c’est grâce à chacun d’entre vous. Nous essayons de vous aider, nous essayons de vous apporter des solutions, mais c’est grâce à vous que tout cela est si beau. Je vous en remercierai toute ma vie. Toute ma vie, car ce sera probablement le meilleur groupe que j’aurai jamais l’occasion d’entraîner. »



