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spalletti juve cmgetty
Gianluca Minchiotti
Traduit par

C’est la Juventus à cinq défenseurs : les joueurs créatifs n’ont droit qu’à 20 minutes, voici pourquoi

Juventus FC
L. Spalletti
Serie A

À Gênes aussi, comme à Lecce, Spalletti reconduira le 3-5-2, qui peut devenir un 3-4-2-1 avec quelques légers ajustements.

La Juventus repartira donc avec le 3-5-2, demain sur le terrain du Genoa, comme dimanche lors de sa victoire à Lecce. Quelle que soit la manière dont cette décision a été prise, et accordons du crédit aux propos de Luciano Spalletti, selon qui « les joueurs sont sérieux et il ne leur manquerait pas de respect » en demandant un changement de système, quoi qu’il en soit, disions-nous, même Spalletti, pourtant à l’avant-garde d’un (beau) jeu offensif pendant une grande partie de sa carrière d’entraîneur, préfère, à ce moment délicat d’une saison délicate, continuer à se couvrir un peu plus.


On n’en est pas encore au « d’abord, ne pas en prendre », mais presque, car les fantômes et le froid de la nuit du 0-3 face à la Lazio sont encore trop présents pour envisager autre chose que de débuter avec cinq défenseurs de métier, qui seront selon toute vraisemblance Gatti-Bremer-Lucumi dans l’axe, Kalulu et Cambiaso sur les côtés.

  • LES PETITES ROTATIONS

    Et ensuite ? Comment la Juventus pourrait-elle changer en cours de match ? Spalletti l’explique en conférence de presse à la veille du match, en prenant l’exemple de Kerim Alajbegovic : « Comment le Bosnien peut-il entrer dans la rotation en 3-5-2 ? C’est une question pertinente, dans la mesure où le 3-5-2 découle en partie de l’évaluation des joueurs, sans pour autant nous faire oublier la composition de notre effectif. Il ne faut pas pénaliser ceux qui ont des caractéristiques différentes, car il suffit d’une toute petite rotation pour passer en 3-4-2-1.Tout le monde peut jouer aux deux postes derrière l’attaquant. On peut aussi le faire avec Kolo Muani, qui peut évoluer dans ce demi-espace, dans un rôle plus proche de celui d’un meneur de jeu ou d’un attaquant excentré. Alajbegovic fait partie de ces joueurs. »


  • LES 20 MINUTES

    On peut donc commencer d’une manière et finir d’une autre, mais sans tout bouleverser (pas de défense à quatre, par exemple), avec de petits ajustements, ou de « toutes petites rotations », comme les appelle Spalletti. Et, à cet égard, l’apport de ceux qui entreront en jeu sera fondamental. Spalletti, encore : « Devant, il est possible de changer quelque chose. Surtout compte tenu des cinq changements. Les 16 joueurs qui joueront sont faciles à identifier, il est important de savoir comment les entrants joueront leurs 20 minutes. »


    Autrement dit : d’abord, on se couvre et on ne prend pas de risques, puis, en fin de match, on essaie de faire la différence en puisant dans les qualités techniques des joueurs sur le banc, un luxe que le Genoa de De Rossi (« le bras armé » de Spalletti à la Roma) ne peut pas se permettre.

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