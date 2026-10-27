C’est la Juventus à cinq défenseurs : les joueurs créatifs n’ont droit qu’à 20 minutes, voici pourquoi

La Juventus repartira donc avec le 3-5-2, demain sur le terrain du Genoa, comme dimanche lors de sa victoire à Lecce. Quelle que soit la manière dont cette décision a été prise, et accordons du crédit aux propos de Luciano Spalletti, selon qui « les joueurs sont sérieux et il ne leur manquerait pas de respect » en demandant un changement de système, quoi qu’il en soit, disions-nous, même Spalletti, pourtant à l’avant-garde d’un (beau) jeu offensif pendant une grande partie de sa carrière d’entraîneur, préfère, à ce moment délicat d’une saison délicate, continuer à se couvrir un peu plus.





On n’en est pas encore au « d’abord, ne pas en prendre », mais presque, car les fantômes et le froid de la nuit du 0-3 face à la Lazio sont encore trop présents pour envisager autre chose que de débuter avec cinq défenseurs de métier, qui seront selon toute vraisemblance Gatti-Bremer-Lucumi dans l’axe, Kalulu et Cambiaso sur les côtés.