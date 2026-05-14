C’est la fin d’une époque. Chelsea confirme le départ de Sam Kerr, et la légendaire attaquante adresse un message d’adieu émouvant

Le compte Instagram officiel de Chelsea a diffusé une vidéo d’adieu émouvante dans laquelle l’attaquante star Sam Kerr annonce son départ du club. S’adressant directement aux supporters, elle déclare : « Malheureusement, cette fois, c’est pour de vrai. Je voulais que vous l’entendiez de ma bouche : samedi sera mon dernier match avec Chelsea. »

Elle a immédiatement appelé à un hommage joyeux : « Je ne veux surtout pas que ce soit triste. Je souhaite simplement – non pas une fête, mais un instant pour se souvenir de tous les beaux moments que nous avons partagés. »

Revenant sur ses six années et demie couronnées de succès à l’ouest de Londres, elle a qualifié son passage de « immense honneur » auprès des supporters, avant d’ajouter : « J’ai de merveilleux souvenirs et, oui, j’espère que nous pourrons en créer un autre samedi. »

Elle a conclu en réitérant son départ : « Je voulais juste que vous l’entendiez de ma bouche en premier : oui, je quitte le club, mais il reste encore un match à jouer. »