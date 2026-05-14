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C’est la fin d’une époque. Chelsea confirme le départ de Sam Kerr, et la légendaire attaquante adresse un message d’adieu émouvant
Une figure légendaire du football tire sa révérence
Les Blues ont officiellement annoncé que Sam Kerr mettra un terme à son passage emblématique à Stamford Bridge cet été. Arrivée fin 2019, l’attaquante australienne s’est imposée comme un pilier de la période la plus glorieuse de l’histoire du Chelsea Women. Elle s’en va en tant que grande gagnante, après avoir contribué à la domination du club sur le football féminin anglais.
Elle quitte le club en tant que quatrième joueuse la plus capée de l’histoire, avec 157 matchs toutes compétitions confondues. Son influence a dépassé le cadre du terrain, puisqu’elle est devenue l’ambassadrice mondiale du club durant une période de croissance sans précédent pour le football féminin. La joueuse de 32 ans disputera son dernier match contre Manchester United ce samedi.
Un message d'adieu émouvant
En repensant à son parcours chez les Blues, Kerr a adressé un message sincère aux supporters qui l’ont soutenue depuis son arrivée. « Quand je repense à ma carrière à Chelsea et au fait que je vais disputer mon dernier match [contre Manchester United ce samedi], je me sens tout simplement heureuse », a déclaré Kerr, évoquant son départ. « Je suis heureuse de ce parcours et infiniment reconnaissante d’avoir porté ces couleurs pendant six ans et d’avoir remporté autant de trophées que possible. »
Son passage à Londres a été ponctué de grands moments et de célébrations encore plus mémorables, notamment son célèbre salto arrière. La capitaine des Matildas a remporté cinq titres de la Women's Super League, trois FA Cups et trois Coupes de la Ligue au cours de son séjour. Sa capacité à briller sur les plus grandes scènes lui a assuré un statut de légende du club bien avant le coup de sifflet final.
Une machine à marquer des buts qui bat tous les records
Les statistiques de Sam Kerr chez les Blues sont tout simplement stupéfiantes. L’attaquante australienne a fait trembler les filets à 115 reprises sous le maillot londonien, terminant à une seule unité du record absolu de Fran Kirby. Son efficacité redoutable lui a valu deux Soulier d’or de la WSL et une deuxième place au Ballon d’Or 2023, performance jamais égalée par une Australienne.
Même une grave blessure au genou, survenue en janvier 2024, n’a pas freiné son ascension. Après une rééducation de vingt mois, elle est revenue sur les terrains pour inscrire son centième but sous le maillot bleu face à Aston Villa. Plus récemment, elle a établi un nouveau record en devenant la meilleure buteuse de l’histoire du club en WSL, avec son 64^e coup d’envoi contre Leicester City.
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Sam Kerr annonce son départ de Chelsea dans un message émouvant
Le compte Instagram officiel de Chelsea a diffusé une vidéo d’adieu émouvante dans laquelle l’attaquante star Sam Kerr annonce son départ du club. S’adressant directement aux supporters, elle déclare : « Malheureusement, cette fois, c’est pour de vrai. Je voulais que vous l’entendiez de ma bouche : samedi sera mon dernier match avec Chelsea. »
Elle a immédiatement appelé à un hommage joyeux : « Je ne veux surtout pas que ce soit triste. Je souhaite simplement – non pas une fête, mais un instant pour se souvenir de tous les beaux moments que nous avons partagés. »
Revenant sur ses six années et demie couronnées de succès à l’ouest de Londres, elle a qualifié son passage de « immense honneur » auprès des supporters, avant d’ajouter : « J’ai de merveilleux souvenirs et, oui, j’espère que nous pourrons en créer un autre samedi. »
Elle a conclu en réitérant son départ : « Je voulais juste que vous l’entendiez de ma bouche en premier : oui, je quitte le club, mais il reste encore un match à jouer. »