C'est la fin d'une époque ! Bernardo Silva quitte Manchester City après neuf années couronnées de succès – le meneur de jeu portugais s'apprête à devenir libre de tout contrat

Le staff technique de City se tourne désormais vers son centre de formation et ses récentes recrues pour combler le vide laissé par le départ imminent du capitaine. Lijnders a toutefois prévenu que la transition serait difficile, soulignant que l'absence d'un joueur du calibre de Silva se fait immédiatement sentir dès qu'il n'est pas dans le onze de départ.

Réfléchissant à la nécessité d’organiser des adieux dignes de cette icône du club, Lijnders a ajouté : « Et puis on espère qu’avec notre centre de formation, avec les jeunes joueurs que nous avons déjà recrutés, ils pourront eux aussi franchir ce cap au milieu de terrain. Mais si vous regardez nos jeunes au centre de formation, ils doivent franchir ce cap et mûrir. Mais le plus important, c’est que les seniors restent longtemps, qu’ils restent, que le noyau dur soit là et qu’on puisse évoluer autour de lui. Mais ce sera difficile, car comme je l’ai dit, pendant le match, quand il ne joue pas, on voit à quel point il manque. Et ce n’est qu’un match. Imaginez une saison ? Mais toute belle histoire a une fin. J'espère qu'il profitera de ces derniers mois, il ne reste que six semaines, et qu'il aura de beaux adieux ; il mérite toute cette attention aussi. »