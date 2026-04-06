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C'est la fin d'une époque ! Bernardo Silva quitte Manchester City après neuf années couronnées de succès – le meneur de jeu portugais s'apprête à devenir libre de tout contrat
Un capitaine légendaire s'apprête à prendre sa retraite
Arrivé de Monaco il y a neuf saisons, Silva entame officiellement les dernières semaines de sa brillante carrière à City. Ce meneur de jeu polyvalent a prolongé son contrat en août 2023, mais il devrait partir vers de nouveaux horizons à l'expiration de son contrat cet été. Avec 450 apparitions et 153 contributions à des buts à son actif, le départ du milieu de terrain marque la fin d'une époque dominante pour le club, qu'il a aidé à remporter six titres de Premier League.
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Lijnders rend hommage à un talent unique
L'entraîneur adjoint Pep Lijnders, qui remplaçait Pep Guardiola, suspendu, après la victoire 4-0 de City contre Liverpool en FA Cup, a confirmé que le club ne chercherait pas à trouver un remplaçant direct pour son capitaine. Lijnders a souligné que l'équipe devait évoluer ; le vide laissé par le leadership technique et l'intelligence de jeu de la star portugaise sera impossible à combler par une seule recrue.
S'adressant aux journalistes, Lijnders a déclaré : « On ne remplace jamais un joueur par un joueur du même type, car cela n'existe pas. Bernardo Silva est unique. La façon dont il contrôle les matchs, dont il se déplace, dont il reçoit le ballon, dont il mène le jeu, dont il voit les solutions, toutes ces choses. On ne cherche jamais à remplacer un type de joueur en particulier, on cherche ce dont l'équipe a besoin pour progresser et quelqu'un qui puisse s'intégrer dans le onze de départ.»
Un espoir issu du centre de formation malgré le départ d'un vétéran
Le staff technique de City se tourne désormais vers son centre de formation et ses récentes recrues pour combler le vide laissé par le départ imminent du capitaine. Lijnders a toutefois prévenu que la transition serait difficile, soulignant que l'absence d'un joueur du calibre de Silva se fait immédiatement sentir dès qu'il n'est pas dans le onze de départ.
Réfléchissant à la nécessité d’organiser des adieux dignes de cette icône du club, Lijnders a ajouté : « Et puis on espère qu’avec notre centre de formation, avec les jeunes joueurs que nous avons déjà recrutés, ils pourront eux aussi franchir ce cap au milieu de terrain. Mais si vous regardez nos jeunes au centre de formation, ils doivent franchir ce cap et mûrir. Mais le plus important, c’est que les seniors restent longtemps, qu’ils restent, que le noyau dur soit là et qu’on puisse évoluer autour de lui. Mais ce sera difficile, car comme je l’ai dit, pendant le match, quand il ne joue pas, on voit à quel point il manque. Et ce n’est qu’un match. Imaginez une saison ? Mais toute belle histoire a une fin. J'espère qu'il profitera de ces derniers mois, il ne reste que six semaines, et qu'il aura de beaux adieux ; il mérite toute cette attention aussi. »
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Dernière ligne droite vers le titre
Il ne reste plus que six semaines à Silva pour mener Manchester City à la conquête des deux trophées qui sont encore à sa portée cette saison. Bien qu'elle compte neuf points de retard sur Arsenal, leader de la Premier League, l'équipe de Guardiola dispose d'un match en retard crucial et s'est qualifiée pour les demi-finales de la FA Cup. Cette fin de saison sous haute pression reposera largement sur la grande expérience du joueur de 31 ans, avant que l'attention ne se porte inévitablement sur sa prochaine destination en tant que joueur libre très convoité.