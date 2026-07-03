« C'est la dernière danse » : la sœur de Cristiano Ronaldo affirme que le capitaine du Portugal prendra sa retraite internationale après la Coupe du monde

Interrogée par Sport TV à son arrivée à Toronto pour soutenir son frère, Katia Aveiro a confirmé disposer d’informations privilégiées et fiables concernant l’avenir de l’attaquant. Malgré la pression constante des tournois internationaux, elle a insisté sur le fait que l’avant-centre d’Al-Nassr restait hermétique aux rumeurs alors qu’il se prépare à tirer sa révérence sur la scène internationale.

Katia a déclaré : « Le plus important, c’est de profiter de ces plus de 20 années que nous avons vécues. Je ressens une immense fierté. J’étais au Qatar, et je suis ici maintenant. C’est une immense source de fierté. Je suis confiante, et nous aurons le sourire à la fin.

« Ronaldo est serein, moins nerveux que nous. J’ai ressenti une bonne énergie et une grande confiance. Pour nous, les supporters, c’est réconfortant. Nous pouvons lui faire confiance. L’Espagne en huitièmes de finale ? Qu’on nous envoie qui on veut, nous devrons les affronter et nous devons être prêts. »

Interrogée sur une éventuelle participation du vétéran à l’Euro 2028, Katia a tranché en s’appuyant sur des informations de première main : « D’après ce que je sais, vous pouvez lui dire adieu. Pas tout de suite, mais je crois que c’est un adieu. Je parle de l’équipe nationale. D’après une source fiable, la Coupe du monde sera sa “dernière danse”. »