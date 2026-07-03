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« C'est la dernière danse » : la sœur de Cristiano Ronaldo affirme que le capitaine du Portugal prendra sa retraite internationale après la Coupe du monde
La fin d’une carrière internationale légendaire
Une annonce fracassante a secoué le camp portugais : Cristiano Ronaldo participerait à son dernier tournoi international. L’attaquant chevronné, devenu récemment le premier joueur de 41 ans à disputer un match à élimination directe en Coupe du monde, a inscrit son tout premier but en phase à élimination directe sur penalty lors d’une victoire spectaculaire 2-1 contre la Croatie. Cependant, des révélations émanant de son entourage familial indiquent que le capitaine quittera définitivement l’équipe nationale à l’issue de la compétition.
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Une source interne confirme son départ
Interrogée par Sport TV à son arrivée à Toronto pour soutenir son frère, Katia Aveiro a confirmé disposer d’informations privilégiées et fiables concernant l’avenir de l’attaquant. Malgré la pression constante des tournois internationaux, elle a insisté sur le fait que l’avant-centre d’Al-Nassr restait hermétique aux rumeurs alors qu’il se prépare à tirer sa révérence sur la scène internationale.
Katia a déclaré : « Le plus important, c’est de profiter de ces plus de 20 années que nous avons vécues. Je ressens une immense fierté. J’étais au Qatar, et je suis ici maintenant. C’est une immense source de fierté. Je suis confiante, et nous aurons le sourire à la fin.
« Ronaldo est serein, moins nerveux que nous. J’ai ressenti une bonne énergie et une grande confiance. Pour nous, les supporters, c’est réconfortant. Nous pouvons lui faire confiance. L’Espagne en huitièmes de finale ? Qu’on nous envoie qui on veut, nous devrons les affronter et nous devons être prêts. »
Interrogée sur une éventuelle participation du vétéran à l’Euro 2028, Katia a tranché en s’appuyant sur des informations de première main : « D’après ce que je sais, vous pouvez lui dire adieu. Pas tout de suite, mais je crois que c’est un adieu. Je parle de l’équipe nationale. D’après une source fiable, la Coupe du monde sera sa “dernière danse”. »
La famille écarte les critiques extérieures
Tout au long de cette campagne de tournoi, le capitaine portugais a fait l’objet d’une attention particulière concernant son rendement global et sa longévité au niveau international. Cependant, sa famille continue de le défendre farouchement, affirmant que ses exploits historiques au cours des deux dernières décennies le placent bien au-dessus des critiques régulières formulées par ses détracteurs.
Katia a ainsi déclaré : « Pour les esprits éclairés, quiconque aime le football ne peut qu’aimer Ronaldo. Ce sont eux qui passent à côté de quelque chose. Depuis vingt ans, il repousse les limites. Regardez où en est aujourd’hui la famille d’Aveiro et d’où nous venons. Les épreuves que ma mère a traversées… Pensez-vous que les critiques vont entamer notre bonheur ? Jamais ! »
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Les cadors du Vieux Continent se préparent à en découdre
Le Portugal devra confirmer ses ambitions de titre en affrontant l’Espagne, championne d’Europe en titre, lors d’un huitième de finale très attendu ce lundi. Après s’être qualifié de justesse face à la Croatie grâce au but décisif de Gonçalo Ramos dans le temps additionnel, l’équipe de Roberto Martínez doit rapidement élever son niveau de jeu.
Dans un contexte où l’annonce imminente de la retraite internationale de Ronaldo plane sur le groupe, la sélection lusitanienne entend prolonger le parcours de son capitaine dans ce qui pourrait être son dernier tournoi.