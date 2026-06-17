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« C'est l'équipe qui doit marquer, pas toi » : Thierry Henry accuse Cristiano Ronaldo d'avoir gêné Bruno Fernandes dans une analyse sans concession de la prestation désastreuse de l'icône portugaise face à la RD Congo
Henry dénonce le manque de collectif chez Ronaldo
Le premier match du Portugal à la Coupe du monde, disputé à Houston, s’est soldé par un match nul décevant, mais les discussions d’après-match ont été dominées par l’analyse cinglante de Henry à l’égard de Ronaldo. Bien qu’il soit entré dans l’histoire en devenant, à 41 ans et 132 jours, le joueur de champ le plus âgé à avoir jamais débuté un match de Coupe du monde, Ronaldo a été accusé de privilégier son propre record de buts au détriment de la réussite collective de l’équipe.
Interrogé sur Fox News après la rencontre, l’ancien Bleu a pointé du doigt les choix de la star d’Al-Nassr : « Une chose est importante, chers téléspectateurs : c’est l’équipe qui doit marquer, pas vous individuellement. » Selon lui, les déplacements de Ronaldo dans le dernier tiers ont même fini par obstruer les tentatives portugaises de percer la défense congolaise, comme sur une action en seconde période impliquant João Cancelo et Bruno Fernandes.
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Analyse tactique d'une occasion manquée
Pour étayer son propos, Henry s’appuie sur une phase offensive précise, suggérant que la présence de Ronaldo dans certaines zones encombre l’espace de ses coéquipiers. « Le Portugal a le ballon, Cancelo va le recevoir. Cristiano Ronaldo se retrouve souvent dans cette situation. Si tu fais cette course, tu obliges le défenseur à plonger dans la surface de six yards », explique Henry lors de son analyse tactique.
Il a ensuite souligné que l’instinct de Ronaldo de vouloir marquer lui-même constituait une erreur tactique : « Mais comme il veut conclure, il se positionne sur la trajectoire de Bruno Fernandes. S’il pénétrait cette surface des six yards – situation que vous avez déjà vécue, je suppose –, vous devriez le suivre, et il offrirait alors un ballon facile à Bruno Fernandes. Mais, animé par son désir de marquer, il coupe la trajectoire de la passe en retrait. Du coup, les deux joueurs se retrouvent sur la même ligne, ce qui simplifie la tâche défensive. »
Ronaldo a vécu une soirée frustrante à Houston
Les statistiques ont confirmé l’analyse d’Henry : la soirée au NRG Stadium s’est transformée en un véritable gâchis. Ronaldo a conclu la rencontre sans cadrer le moindre tir, une situation rare puisqu’elle ne s’est produite que six fois au cours de sa longue carrière en Coupe du monde. Alors qu’il visait un but historique lors de son sixième tournoi, sa frustration a éclaté à plusieurs reprises, illustrant ses récentes difficultés sur la scène internationale.
Henry a souligné que même les coéquipiers sur la pelouse paraissaient exaspérés par le manque de cohésion. « Et c’est ça mon truc : c’est l’équipe qui doit marquer, pas toi. Tu as vu la réaction de Bruno Fernandes derrière lui ? Il semblait dire : “Laisse rouler le ballon, lance-toi, crée de l’espace, pour que je puisse le pousser au fond.” Et c’est exactement ça », a ajouté Henry, soulignant les frictions visibles entre les deux principales forces créatives du Portugal lors de cette rencontre du groupe K.
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Un résultat historique pour les Léopards
Bien que tous les regards étaient braqués sur l’icône portugaise, ce match a inscrit une page historique pour le football africain. La RD Congo a décroché son tout premier point en Coupe du monde, performance d’autant plus remarquable qu’elle était menée dès l’entame par une tête de João Neves. Yoane Wissa a fait taire le public pro-portugais en égalisant juste avant la mi-temps, offrant ainsi le partage des points.
Pour le Portugal, ce partage laisse encore du travail à accomplir s’il veut répondre à son statut de favori avant le tournoi. Tous les regards resteront tournés vers Ronaldo, dont la série sans but dans la compétition s’étend désormais à cinq matches. Comme l’a suggéré Henry, un changement de mentalité de la part du capitaine pourrait s’avérer nécessaire si l’équipe souhaite aller loin dans ce tournoi en Amérique du Nord.