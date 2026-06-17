Le premier match du Portugal à la Coupe du monde, disputé à Houston, s’est soldé par un match nul décevant, mais les discussions d’après-match ont été dominées par l’analyse cinglante de Henry à l’égard de Ronaldo. Bien qu’il soit entré dans l’histoire en devenant, à 41 ans et 132 jours, le joueur de champ le plus âgé à avoir jamais débuté un match de Coupe du monde, Ronaldo a été accusé de privilégier son propre record de buts au détriment de la réussite collective de l’équipe.

Interrogé sur Fox News après la rencontre, l’ancien Bleu a pointé du doigt les choix de la star d’Al-Nassr : « Une chose est importante, chers téléspectateurs : c’est l’équipe qui doit marquer, pas vous individuellement. » Selon lui, les déplacements de Ronaldo dans le dernier tiers ont même fini par obstruer les tentatives portugaises de percer la défense congolaise, comme sur une action en seconde période impliquant João Cancelo et Bruno Fernandes.