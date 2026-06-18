CR7 a trop souvent cherché à conclure seul plutôt que de servir un coéquipier mieux placé, et ses tentatives n’ont guère inquiété les défenseurs. Peu mobile et peu impliqué dans le travail défensif, le joueur de 41 ans a semblé en manque de rythme.

« C’est l’équipe qui a besoin d’un but, pas toi », a déclaré Henry, qui couvre le tournoi aux États-Unis, au Mexique et au Canada pour la chaîne de télévision américaine Fox, après que Ronaldo eut repris directement un centre de son coéquipier Francisco Conceicao en deuxième mi-temps, au lieu de servir Bruno Fernandes, qui était complètement démarqué. CR7 a envoyé son tir bien au-dessus des cages.

« Il prend la passe parce qu’il veut marquer. Du coup, le défenseur a les deux adversaires dans son champ de vision et peut intervenir plus facilement. C’est ça l’essentiel. Vous avez vu la réaction de Bruno Fernandes ? » a-t-il ajouté, en référence au milieu de terrain de Manchester United, visiblement frustré.