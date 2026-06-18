Lors du premier match de la phase de groupes de la Seleção, la superstar d’Al-Nassr s’est à nouveau nettement démarquée au sein d’une équipe portugaise déjà peu en vue.
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« C'est l'équipe qui a besoin d'un but, pas toi » : Thierry Henry ne mâche pas ses mots au sujet de la prestation de Cristiano Ronaldo lors du match d'ouverture de la Coupe du monde
CR7 a trop souvent cherché à conclure seul plutôt que de servir un coéquipier mieux placé, et ses tentatives n’ont guère inquiété les défenseurs. Peu mobile et peu impliqué dans le travail défensif, le joueur de 41 ans a semblé en manque de rythme.
« C’est l’équipe qui a besoin d’un but, pas toi », a déclaré Henry, qui couvre le tournoi aux États-Unis, au Mexique et au Canada pour la chaîne de télévision américaine Fox, après que Ronaldo eut repris directement un centre de son coéquipier Francisco Conceicao en deuxième mi-temps, au lieu de servir Bruno Fernandes, qui était complètement démarqué. CR7 a envoyé son tir bien au-dessus des cages.
« Il prend la passe parce qu’il veut marquer. Du coup, le défenseur a les deux adversaires dans son champ de vision et peut intervenir plus facilement. C’est ça l’essentiel. Vous avez vu la réaction de Bruno Fernandes ? » a-t-il ajouté, en référence au milieu de terrain de Manchester United, visiblement frustré.
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Ronaldo a manifesté son agacement à l'encontre de son gardien après l'ouverture du score adverse.
Ronaldo s'est également illustré de manière négative en s'en prenant bruyamment au gardien Diogo Costa après le but encaissé. Sur un centre tiré vers son but à la suite d'un corner joué court, le gardien du FC Porto était resté sur la ligne au lieu de dégager énergiquement le ballon hors de la zone de danger.
Au final, le Portugal, grand favori, n’a pas pu faire mieux qu’un match nul décevant (1-1) face à la RD Congo, qui dispute seulement sa deuxième phase finale de Coupe du monde.
La star du PSG João Neves (6e) avait pourtant ouvert le score pour la Seleção dès l’entame, mais Yoane Wissa, de Newcastle United, a égalisé juste avant la mi-temps (45e+5).