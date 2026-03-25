Les révélations concernant Camavinga jettent un nouvel éclairage sur les prétendus traitements inadaptés prodigués au Real. Tout a commencé par un reportage du journaliste de RMC Sport Daniel Riolo, qui avait affirmé que la superstar Kylian Mbappé avait subi un examen sur le mauvais genou, ce qui aurait aggravé ses douleurs. Plusieurs médias, tels que El País, The Athletic et Marca, ont confirmé cette information.

Mbappé aurait ensuite consulté un spécialiste du genou à Paris et serait « fou de rage » à cause de cet incident, rapporte par exemple Marca. Le champion du monde 2018 a toutefois démenti ces informations lors d'une conférence de presse avec l'équipe de France : « L'information selon laquelle le mauvais genou aurait été examiné est fausse. J'en suis peut-être indirectement responsable. Quand on ne communique pas, tout le monde profite de l'occasion pour combler le vide – c'est comme ça que ça marche. »

En raison de problèmes au genou, Mbappé a manqué cinq matchs entre fin février et mi-mars ; auparavant, il aurait disputé plusieurs rencontres en souffrant à cause d’un mauvais traitement. Le capitaine de l’équipe de France a toutefois souligné qu’il y avait toujours eu des accords clairs avec son club : « Je suis heureux de me sentir bien dans mes deux genoux. D’une certaine manière, je le dois aussi à mon club. Je suis très heureux d’être ici, en forme et en bonne santé. »

RMC Sport a également indiqué que le diagnostic erroné posé à Mbappé avait été un facteur déterminant dans le départ du personnel médical au début de l’année. À la suite de cela, après son départ fin 2023, le Dr Niko Mihic a de nouveau été engagé à la tête du service médical, alors que l’équipe venait tout juste d’être remaniée l’été dernier. Les changements de personnel au sein du service médical du Real ne sont pas rares, dès que les responsables se plaignent d'un trop grand nombre de blessures.