De graves accusations pèsent à nouveau sur le service médical du Real Madrid, le club le plus titré d'Espagne. Après des informations faisant état d'une grave erreur dans le traitement des problèmes de genou de l'attaquant vedette Kylian Mbappé, on signale aujourd'hui une bourde similaire concernant son compatriote français Eduardo Camavinga.
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C'est l'émoi à Madrid ! Une nouvelle star du Real aurait été examinée du mauvais pied - Kylian Mbappé dément les informations fracassantes concernant son genou
L'Équipe rapporte que l'absence de Camavinga lors de plusieurs matchs en décembre 2025, en raison d'une blessure à la cheville, serait due à une erreur de diagnostic de la part du Real. Le personnel médical des Blancos de l'époque aurait radiographié le mauvais pied du milieu défensif.
Camavinga s'est blessé à la cheville gauche le 3 décembre lors de la victoire 3-0 à l'extérieur contre l'Athletic Club. Il a certes marqué un but, mais a dû être remplacé à la 69e minute et se plaignait de douleurs. Une IRM aurait donc été réalisée, mais sur le pied droit. Comme aucune blessure n'y était détectée, les médecins auraient déclaré Camavinga apte à jouer.
Le joueur de 23 ans figurait donc dans l'effectif le 7 décembre contre le Celta, mais n'a pas joué. En revanche, il a manqué les matchs suivants contre Alavés (LaLiga), Manchester City (Ligue des champions) et Talavera (Copa del Rey) en raison de problèmes à la cheville. Ce n'est que le 20 décembre qu'il a pu rejouer et qu'il a été autorisé à entrer en jeu pendant 18 minutes contre le FC Séville.
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Kylian Mbappé dément les informations faisant état d'un examen sur le mauvais genou
Les révélations concernant Camavinga jettent un nouvel éclairage sur les prétendus traitements inadaptés prodigués au Real. Tout a commencé par un reportage du journaliste de RMC Sport Daniel Riolo, qui avait affirmé que la superstar Kylian Mbappé avait subi un examen sur le mauvais genou, ce qui aurait aggravé ses douleurs. Plusieurs médias, tels que El País, The Athletic et Marca, ont confirmé cette information.
Mbappé aurait ensuite consulté un spécialiste du genou à Paris et serait « fou de rage » à cause de cet incident, rapporte par exemple Marca. Le champion du monde 2018 a toutefois démenti ces informations lors d'une conférence de presse avec l'équipe de France : « L'information selon laquelle le mauvais genou aurait été examiné est fausse. J'en suis peut-être indirectement responsable. Quand on ne communique pas, tout le monde profite de l'occasion pour combler le vide – c'est comme ça que ça marche. »
En raison de problèmes au genou, Mbappé a manqué cinq matchs entre fin février et mi-mars ; auparavant, il aurait disputé plusieurs rencontres en souffrant à cause d’un mauvais traitement. Le capitaine de l’équipe de France a toutefois souligné qu’il y avait toujours eu des accords clairs avec son club : « Je suis heureux de me sentir bien dans mes deux genoux. D’une certaine manière, je le dois aussi à mon club. Je suis très heureux d’être ici, en forme et en bonne santé. »
RMC Sport a également indiqué que le diagnostic erroné posé à Mbappé avait été un facteur déterminant dans le départ du personnel médical au début de l’année. À la suite de cela, après son départ fin 2023, le Dr Niko Mihic a de nouveau été engagé à la tête du service médical, alors que l’équipe venait tout juste d’être remaniée l’été dernier. Les changements de personnel au sein du service médical du Real ne sont pas rares, dès que les responsables se plaignent d'un trop grand nombre de blessures.
Le parcours professionnel de Kylian Mbappé :
Club Période AS Monaco 2013 - 2017 Paris Saint-Germain 2017 - 2024 Real Madrid 2024 - aujourd'hui