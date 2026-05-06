Arsenal a mis fin à une longue attente en se qualifiant pour sa première finale européenne depuis 2006, grâce à une victoire 2-1 au score cumulé face à l’Olympique de Marseille. Après le coup de siffletfinal, Declan Rice a décrit l’euphorie qui régnait dans le vestiaire londonien : « C’est le chaos dans les vestiaires. Il ne faut pas sous-estimer ce que nous avons accompli dans cette compétition jusqu’ici. On a parfaitement le droit d'en profiter. C'est la plus grande compétition du football de clubs, et on veut juste savourer l'instant », a expliqué le milieu de terrain.

L’international anglais a par ailleurs rappelé que l’enjeu n’avait jamais été sous-évalué : « Nous savions dès le coup d’envoi ce qui était en jeu. Si on n’est pas motivé pour un tel rendez-vous, alors on ne peut l’être pour aucun match de football. Quand nous avons ouvert le score, j’ai su que nous allions gagner. Je sentais que quelque chose de spécial était en train de se construire », a-t-il conclu.