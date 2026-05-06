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C’est l’effervescence dans le vestiaire d’Arsenal après la victoire contre l’Atlético de Madrid, Declan Rice assurant qu’il avait « la certitude » que les Gunners se qualifieraient pour la finale de la Ligue des champions
Rice dévoile des images exclusives des coulisses du vestiaire.
Arsenal a mis fin à une longue attente en se qualifiant pour sa première finale européenne depuis 2006, grâce à une victoire 2-1 au score cumulé face à l’Olympique de Marseille. Après le coup de siffletfinal, Declan Rice a décrit l’euphorie qui régnait dans le vestiaire londonien : « C’est le chaos dans les vestiaires. Il ne faut pas sous-estimer ce que nous avons accompli dans cette compétition jusqu’ici. On a parfaitement le droit d'en profiter. C'est la plus grande compétition du football de clubs, et on veut juste savourer l'instant », a expliqué le milieu de terrain.
L’international anglais a par ailleurs rappelé que l’enjeu n’avait jamais été sous-évalué : « Nous savions dès le coup d’envoi ce qui était en jeu. Si on n’est pas motivé pour un tel rendez-vous, alors on ne peut l’être pour aucun match de football. Quand nous avons ouvert le score, j’ai su que nous allions gagner. Je sentais que quelque chose de spécial était en train de se construire », a-t-il conclu.
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Les éloges pleuvent sur Lewis-Skelly pour sa progression fulgurante.
Alors que les stars confirmées faisaient la une des journaux, Rice n’a pas tardé à souligner l’impact de Myles Lewis-Skelly. Après une saison 2024-2025 fulgurante, l’adolescent a été contraint, cette saison, de jouer les seconds rôles derrière Riccardo Calafiori au poste d’arrière gauche. Cependant, préféré à Martin Zubimendi au milieu de terrain, le jeune homme de 19 ans a livré une prestation incroyablement aboutie face à l’Atlético.
« Nous avons toujours su de quoi Myles était capable », a déclaré Rice. « Je me souviens de l’année dernière, quand il a enchaîné les matchs. Quand il s’est illustré sur la pelouse du Real Madrid, au Bernabéu, à seulement 18 ans, je me suis dit : “Waouh, quel joueur !” »
L’international anglais attribue le progression constante du jeune joueur à la méthode « d’amour vache » de Mikel Arteta, notamment lorsqu’il doit s’adapter à un rôle moins familier. Rice conclut : « Le manager a été dur avec lui en coulisses. Il a baissé la tête et bossé dur. Il arrive tôt, fait sa séance de muscu et s’arrache. Alors, le voir plonger dans le grand bain et livrer une telle performance ne m’étonne pas. »
La révolution Arteta se poursuit
La qualification d’Arsenal pour la finale de Budapest couronne des années de reconstruction sous la direction d’Arteta. Rice a souligné que le groupe avait transformé ses déceptions passées en carburant pour atteindre le plus haut niveau. « Le chemin parcouru par ce club ces dernières années… ces moments qui font mal quand on est joueur. L’entraîneur a pris les rênes. Nous avons continué à bâtir, à nous pousser mutuellement », a-t-il expliqué.
Portés par un rythme effréné, les Gunners ont mené de front la course en Premier League et la quête européenne sans baisser de pied. Rice estime que l’équipe récolte désormais les fruits de son abnégation : « Cette compétition et la Premier League. Nous avons mis les bouchées doubles. Nous nous retrouvons en bonne position à moins d’un mois de la fin. Dimanche, c’est un match crucial », a conclu l’ancien capitaine de West Ham.
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Gérer la double pression
Alors que la course au titre de Premier League atteint son paroxysme, les joueurs d’Arsenal sont sous le feu des projecteurs et doivent conclure la saison en raflant plusieurs trophées. La pression est immense pour concilier ambitions nationales et européennes, mais le groupe reste déterminé. Saka a fait écho à cette mentalité, insistant sur la nécessité de se concentrer sur la tâche à accomplir plutôt que sur le bruit extérieur.
« Être dans cette position sans ressentir de pression serait impossible », a-t-il fait remarquer après son action décisive. « Nous sommes en finale de la Ligue des champions, nous luttons pour la Premier League ; alors comment ne pas s’attendre à ce que les gens parlent et critiquent ? Nous devons faire abstraction et nous concentrer sur notre mission. C’est ce que nous avons fait, et c’est un nouveau pas en avant. »