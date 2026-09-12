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« C’est l’avenir de ce club ! » - Lisandro Martinez encense le jeune prodige de Manchester United après une masterclass en Ligue des champions
Prendre de l’ampleur en Europe
Yoro a connu sa première titularisation de la saison jeudi soir, en étant associé à Martinez dans l’axe de la défense. Le duo a solidement tenu l’arrière-garde, aidant United à décrocher une large victoire 4-0 contre Sabah en Ligue des champions, avec en prime un clean sheet bienvenu.
Avant cette rencontre européenne, l’entraîneur Michael Carrick avait opté pour différentes associations défensives. Ayden Heaven avait été préféré pour le match d’ouverture contre Hull City, tandis que Harry Maguire avait été aligné aux côtés de Martinez lors des rencontres de championnat suivantes contre Ipswich Town et Everton.
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Martinez couvre d’éloges son partenaire en défense
Saisissant son opportunité sur la scène continentale, Yoro a clairement laissé une impression durable à son coéquipier plus expérimenté. Martinez n’a pas tardé à souligner la maturité et les qualités techniques du joueur de 20 ans après le coup de sifflet final.
« Performance incroyable de Leny Yoro », a déclaré l’international argentin aux journalistes. « Il a tellement bien joué défensivement, avec le ballon, en restant calme, en gardant sa maîtrise dans chaque situation, en un contre un.
« C’est l’avenir de ce club, honnêtement. Et nous devons l’aider, vous savez. »
Les difficultés défensives à la loupe
Malgré son succès européen, United a connu un début de campagne nationale friable. Manchester United a encaissé deux buts lors de chacun de ses matches de Premier League jusqu'à présent, un bilan qui a frustré le vestiaire.
En revenant sur sa forme récente sur la scène nationale, Martinez a fait part de sa déception concernant les erreurs défensives. « Je pense que contre Everton, je pense que nous avons joué pour garder notre cage inviolée, puis nous avons encaissé les buts, vous savez, et c'est ça qui nous agace », a-t-il admis.
« C'est vraiment mauvais, bien sûr, parce que nous voulons être là, et si nous voulons rivaliser, nous devons garder notre cage inviolée parce que c'est très important. Mais aujourd'hui, nous l'avons fait, et nous devons nous appuyer là-dessus. »
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Le derby de Manchester qui se profile
Yoro s'était imposé comme un premier choix sous les ordres de l'ancien entraîneur Ruben Amorim la saison dernière, mais son temps de jeu a diminué à l'automne, et il a finalement bouclé l'exercice avec 18 titularisations en Premier League. Il doit désormais se battre pour conserver sa place dans le onze de départ.
Carrick devrait largement revenir à la paire expérimentée composée de Martinez et Maguire pour le derby de Manchester à très fort enjeu ce week-end. Cependant, après avoir livré une prestation sans faute pour préserver sa cage inviolée face à Sabah, Yoro a clairement donné à son entraîneur matière à réflexion avant ce choc crucial contre son grand rival de la ville.
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