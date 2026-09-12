Yoro a connu sa première titularisation de la saison jeudi soir, en étant associé à Martinez dans l’axe de la défense. Le duo a solidement tenu l’arrière-garde, aidant United à décrocher une large victoire 4-0 contre Sabah en Ligue des champions, avec en prime un clean sheet bienvenu.

Avant cette rencontre européenne, l’entraîneur Michael Carrick avait opté pour différentes associations défensives. Ayden Heaven avait été préféré pour le match d’ouverture contre Hull City, tandis que Harry Maguire avait été aligné aux côtés de Martinez lors des rencontres de championnat suivantes contre Ipswich Town et Everton.



