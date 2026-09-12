Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduit par

« C’est l’avenir de ce club ! » - Lisandro Martinez encense le jeune prodige de Manchester United après une masterclass en Ligue des champions

L. Martinez
Manchester United
Ligue des Champions
L. Yoro
Manchester United vs Sabah FK
Sabah FK
Manchester United vs Manchester City
Premier League

Lisandro Martinez a adressé un message clair à la direction de Manchester United concernant le potentiel du défenseur de 20 ans Leny Yoro. L’international argentin est resté stupéfait par la performance du jeune joueur lors de leur récente sortie européenne, estimant qu’il deviendra une pierre angulaire du club pour les années à venir.

  • Prendre de l’ampleur en Europe

    Yoro a connu sa première titularisation de la saison jeudi soir, en étant associé à Martinez dans l’axe de la défense. Le duo a solidement tenu l’arrière-garde, aidant United à décrocher une large victoire 4-0 contre Sabah en Ligue des champions, avec en prime un clean sheet bienvenu.

    Avant cette rencontre européenne, l’entraîneur Michael Carrick avait opté pour différentes associations défensives. Ayden Heaven avait été préféré pour le match d’ouverture contre Hull City, tandis que Harry Maguire avait été aligné aux côtés de Martinez lors des rencontres de championnat suivantes contre Ipswich Town et Everton.


    • Publicité
  • Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Martinez couvre d’éloges son partenaire en défense

    Saisissant son opportunité sur la scène continentale, Yoro a clairement laissé une impression durable à son coéquipier plus expérimenté. Martinez n’a pas tardé à souligner la maturité et les qualités techniques du joueur de 20 ans après le coup de sifflet final.

    « Performance incroyable de Leny Yoro », a déclaré l’international argentin aux journalistes. « Il a tellement bien joué défensivement, avec le ballon, en restant calme, en gardant sa maîtrise dans chaque situation, en un contre un.

    « C’est l’avenir de ce club, honnêtement. Et nous devons l’aider, vous savez. »


  • Les difficultés défensives à la loupe

    Malgré son succès européen, United a connu un début de campagne nationale friable. Manchester United a encaissé deux buts lors de chacun de ses matches de Premier League jusqu'à présent, un bilan qui a frustré le vestiaire.

    En revenant sur sa forme récente sur la scène nationale, Martinez a fait part de sa déception concernant les erreurs défensives. « Je pense que contre Everton, je pense que nous avons joué pour garder notre cage inviolée, puis nous avons encaissé les buts, vous savez, et c'est ça qui nous agace », a-t-il admis.

    « C'est vraiment mauvais, bien sûr, parce que nous voulons être là, et si nous voulons rivaliser, nous devons garder notre cage inviolée parce que c'est très important. Mais aujourd'hui, nous l'avons fait, et nous devons nous appuyer là-dessus. »


    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • imago-sport-1082901992.jpgAction Plus

    Le derby de Manchester qui se profile

    Yoro s'était imposé comme un premier choix sous les ordres de l'ancien entraîneur Ruben Amorim la saison dernière, mais son temps de jeu a diminué à l'automne, et il a finalement bouclé l'exercice avec 18 titularisations en Premier League. Il doit désormais se battre pour conserver sa place dans le onze de départ.

    Carrick devrait largement revenir à la paire expérimentée composée de Martinez et Maguire pour le derby de Manchester à très fort enjeu ce week-end. Cependant, après avoir livré une prestation sans faute pour préserver sa cage inviolée face à Sabah, Yoro a clairement donné à son entraîneur matière à réflexion avant ce choc crucial contre son grand rival de la ville.

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Manchester City crest
Manchester City
MCI