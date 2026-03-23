« C'est injuste » : la réaction d'Álvaro Arbeloa après que l'entraîneur du Real Madrid a controversé en laissant sur le banc à la fois Jude Bellingham et Kylian Mbappé lors de la victoire contre l'Atlético

S'adressant aux médias après le coup de sifflet final, Arbeloa s'est montré franc quant à la difficulté de gérer un effectif composé de talents de classe mondiale. « C'est mon plus grand objectif en tant qu'entraîneur : être injuste et en être conscient, car les joueurs méritent bien plus. C'est mon objectif : que chacun sente qu'il a ma confiance, même si je dois pour cela être injuste », a expliqué Arbeloa.

Concernant la gestion spécifique de ses attaquants, il a ajouté : « Chaque jour, j’essaie d’aligner le meilleur onze. Quand on a le meilleur joueur du monde… la chose normale est de continuer à progresser. Kylian a eu de très bonnes minutes et je suis sûr qu’il aura plus de temps de jeu avec son équipe nationale. »