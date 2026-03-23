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« C'est injuste » : la réaction d'Álvaro Arbeloa après que l'entraîneur du Real Madrid a controversé en laissant sur le banc à la fois Jude Bellingham et Kylian Mbappé lors de la victoire contre l'Atlético
Le duo vedette se contente de brèves apparitions
Madrid a remporté une victoire cruciale 3-2 face à son rival madrilène, l'Atlético, mais ce sont les choix de composition d'Arbeloa qui ont fait la une. Bien que Bellingham fasse son retour après une absence de dix matches et que Mbappé ait été déclaré « à 100 % de ses capacités » suite à une entorse au genou, tous deux ont débuté la rencontre sur le banc. Mbappé a finalement été lancé à la 64e minute à la place de Thiago Pitarch, tandis que Bellingham a remplacé Arda Güler dix minutes plus tard. L'intégration prudente de ces deux joueurs intervient à un moment critique, Madrid comptant quatre points de retard sur Barcelone dans la course au titre, alors qu'il ne reste plus que neuf matchs à disputer.
- AFP
Arbeloa défend la politique de sélection
S'adressant aux médias après le coup de sifflet final, Arbeloa s'est montré franc quant à la difficulté de gérer un effectif composé de talents de classe mondiale. « C'est mon plus grand objectif en tant qu'entraîneur : être injuste et en être conscient, car les joueurs méritent bien plus. C'est mon objectif : que chacun sente qu'il a ma confiance, même si je dois pour cela être injuste », a expliqué Arbeloa.
Concernant la gestion spécifique de ses attaquants, il a ajouté : « Chaque jour, j’essaie d’aligner le meilleur onze. Quand on a le meilleur joueur du monde… la chose normale est de continuer à progresser. Kylian a eu de très bonnes minutes et je suis sûr qu’il aura plus de temps de jeu avec son équipe nationale. »
Résoudre le casse-tête tactique
Le retour de Bellingham pose un défi tactique à Arbeloa, qui doit réintégrer le joueur de 22 ans dans un système qui fonctionne. « Il a été absent des terrains pendant un certain temps, et j’espère que ses progrès se poursuivront comme aujourd’hui et comme ceux de Mbappé. Nous devons lui trouver une place (à Bellingham), pour qu’il puisse bien s’intégrer à ses coéquipiers et se sentir à l’aise. Le problème, c’est qu’il est très doué dans de nombreux domaines, et parfois, il faut choisir ce qui est le mieux pour l’équipe en fonction du match », a noté l’entraîneur.
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La trêve internationale précède la fin de saison
Le championnat national étant suspendu, l'attention se tourne désormais vers la scène internationale, où Mbappé jouera pour la France tandis que Bellingham rejoindra la sélection anglaise. Ces rencontres constituent une préparation cruciale pour la Coupe du monde, mais Arbeloa les suivra avec inquiétude, en espérant que ses stars reviennent indemnes. À leur retour à Valdebebas, les Madrilènes devront faire face à un calendrier très chargé. Avec Mbappé actuellement en tête du classement des buteurs de la Liga avec 23 buts, sa condition physique – et l’influence créative de Bellingham – pourraient bien être les facteurs décisifs qui permettront aux Blancos de rattraper l’avance de Barcelone.
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