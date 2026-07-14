« C'est incroyable qu'on puisse tenir des propos aussi irrespectueux » : une star suisse de la Coupe du monde s'en prend violemment à l'ancien gardien de but international Jens Lehmann

« Je pense que ce que les Suisses attendent le plus, c'est peut-être de recevoir un maillot de Messi après le match, ou quelque chose comme ça », a-t-il déclaré dans une interview accordée au journal suisse *Blick*.

Cette remarque désinvolte a évidemment irrité les Suisses. L’équipe de Murat Yakin a d’abord donné du fil à retordre aux champions du monde en titre : ce n’est qu’après deux buts tardifs en prolongation que les Argentins, alors en supériorité numérique, ont validé leur billet pour les demi-finales de la Coupe du monde.

« Jusqu’à la 112^e minute et l’ouverture du score de l’Argentine, nous n’avions pratiquement concédé aucune occasion. Nous avons très bien joué et nous étions la meilleure équipe », a analysé Akanji au micro de l’ARD après la rencontre, avant de s’adresser directement à Lehmann.

« Mes salutations également à Jens Lehmann, qui a déclaré que nous n’étions là que pour échanger nos maillots. On a vu aujourd’hui de quoi nous étions capables – même à dix. Je trouve choquant d’entendre de tels propos irrespectueux après toutes ces années où nous avons réalisé de telles performances, y compris lors de ce tournoi. D’autant plus quand on voit où en est l’Allemagne et comment elle a joué ces derniers temps », a déclaré le joueur qui compte 87 sélections avec la Suisse.