Juste avant les quarts de finale, Lehmann s'était illustré par des propos acerbes à l'encontre des Suisses. Interrogé sur le statut de favori dans le duel contre les Sud-Américains, l'ancien gardien de la DFB a livré une réponse sans équivoque.
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« C'est incroyable qu'on puisse tenir des propos aussi irrespectueux » : une star suisse de la Coupe du monde s'en prend violemment à l'ancien gardien de but international Jens Lehmann
« Je pense que ce que les Suisses attendent le plus, c'est peut-être de recevoir un maillot de Messi après le match, ou quelque chose comme ça », a-t-il déclaré dans une interview accordée au journal suisse *Blick*.
Cette remarque désinvolte a évidemment irrité les Suisses. L’équipe de Murat Yakin a d’abord donné du fil à retordre aux champions du monde en titre : ce n’est qu’après deux buts tardifs en prolongation que les Argentins, alors en supériorité numérique, ont validé leur billet pour les demi-finales de la Coupe du monde.
« Jusqu’à la 112^e minute et l’ouverture du score de l’Argentine, nous n’avions pratiquement concédé aucune occasion. Nous avons très bien joué et nous étions la meilleure équipe », a analysé Akanji au micro de l’ARD après la rencontre, avant de s’adresser directement à Lehmann.
« Mes salutations également à Jens Lehmann, qui a déclaré que nous n’étions là que pour échanger nos maillots. On a vu aujourd’hui de quoi nous étions capables – même à dix. Je trouve choquant d’entendre de tels propos irrespectueux après toutes ces années où nous avons réalisé de telles performances, y compris lors de ce tournoi. D’autant plus quand on voit où en est l’Allemagne et comment elle a joué ces derniers temps », a déclaré le joueur qui compte 87 sélections avec la Suisse.
- Getty Images Sport
La Suisse a signé son meilleur résultat en Coupe du monde
Lors de cette édition de la Coupe du monde, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, la Suisse a atteint les quarts de finale pour seulement la quatrième fois de son histoire, après 1934, 1938 et 1954.
Après avoir terminé en tête d’un groupe comprenant le Canada, la Bosnie-Herzégovine et le Qatar, elle a d’abord battu l’Algérie 2-0 au premier tour à élimination directe, puis s’est imposée aux tirs au but face à la Colombie en huitièmes de finale.
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