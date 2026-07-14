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Jens Lehmann 2021Getty Images
Christian Guinin

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« C'est incroyable qu'on puisse tenir des propos aussi irrespectueux » : une star suisse de la Coupe du monde s'en prend violemment à l'ancien gardien de but international Jens Lehmann

Coupe du monde
Argentine vs Suisse
Argentine
Suisse
M. Akanji
J. Lehmann

Avant la rencontre de la Coupe du monde entre la Suisse et l’Argentine, l’ancien gardien international Jens Lehmann minimise les chances de qualification des Suisses. La réponse ne tarde pas.

Juste avant les quarts de finale, Lehmann s'était illustré par des propos acerbes à l'encontre des Suisses. Interrogé sur le statut de favori dans le duel contre les Sud-Américains, l'ancien gardien de la DFB a livré une réponse sans équivoque.

  • « Je pense que ce que les Suisses attendent le plus, c'est peut-être de recevoir un maillot de Messi après le match, ou quelque chose comme ça », a-t-il déclaré dans une interview accordée au journal suisse *Blick*.

    Cette remarque désinvolte a évidemment irrité les Suisses. L’équipe de Murat Yakin a d’abord donné du fil à retordre aux champions du monde en titre : ce n’est qu’après deux buts tardifs en prolongation que les Argentins, alors en supériorité numérique, ont validé leur billet pour les demi-finales de la Coupe du monde.

    « Jusqu’à la 112^e minute et l’ouverture du score de l’Argentine, nous n’avions pratiquement concédé aucune occasion. Nous avons très bien joué et nous étions la meilleure équipe », a analysé Akanji au micro de l’ARD après la rencontre, avant de s’adresser directement à Lehmann.

    « Mes salutations également à Jens Lehmann, qui a déclaré que nous n’étions là que pour échanger nos maillots. On a vu aujourd’hui de quoi nous étions capables – même à dix. Je trouve choquant d’entendre de tels propos irrespectueux après toutes ces années où nous avons réalisé de telles performances, y compris lors de ce tournoi. D’autant plus quand on voit où en est l’Allemagne et comment elle a joué ces derniers temps », a déclaré le joueur qui compte 87 sélections avec la Suisse.

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  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La Suisse a signé son meilleur résultat en Coupe du monde

    Lors de cette édition de la Coupe du monde, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, la Suisse a atteint les quarts de finale pour seulement la quatrième fois de son histoire, après 1934, 1938 et 1954.

    Après avoir terminé en tête d’un groupe comprenant le Canada, la Bosnie-Herzégovine et le Qatar, elle a d’abord battu l’Algérie 2-0 au premier tour à élimination directe, puis s’est imposée aux tirs au but face à la Colombie en huitièmes de finale.

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